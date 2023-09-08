https://ria.ru/20230908/gonkong-1894880697.html

В Гонконге остановили занятия в школах из-за сильнейших с 1884 года ливней

В Гонконге остановили занятия в школах из-за сильнейших с 1884 года ливней - РИА Новости, 08.09.2023

В Гонконге остановили занятия в школах из-за сильнейших с 1884 года ливней

Власти Гонконга в пятницу приостановили занятия в школах из-за наводнений, вызванных сильнейшими ливнями с 1884 года. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T05:51

2023-09-08T05:51

2023-09-08T11:07

гонконг

в мире

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ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Власти Гонконга в пятницу приостановили занятия в школах из-за наводнений, вызванных сильнейшими ливнями с 1884 года. Ранее метеорологическая обсерватория Гонконга сообщила, что под влиянием тайфуна "Хайкуй" на Гонконг обрушились сильные ливни. По данным обсерватории, в период с 23.00 до 00.00 четверга (18.00-19.00 по мск) в мегаполисе выпало 158,1 миллиметра осадков, что стало рекордом с 1884 года. В связи с этим Обсерватория выпустила наивысший сигнал штормового предупреждения, в городе открыли временные укрытия. "Правительство объявило, что занятия во всех дневных школах будут приостановлены сегодня (8 сентября - ред.) из-за экстремальных условий, вызванных масштабными наводнениями и серьезными перебоями в движении транспорта из-за проливных дождей", - говорится в сообщении на сайте правительства мегаполиса. В то же время, работодателям рекомендовали организовать гибкий режим работы для сотрудников, а также учитывать безопасность их передвижения от дома до рабочего места. Правительство указало, что экстремальные погодные условия сохранятся как минимум до полудня пятницы.

https://ria.ru/20230901/primore-1893537469.html

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гонконг, в мире