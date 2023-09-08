https://ria.ru/20230908/gonkong-1894880697.html
В Гонконге остановили занятия в школах из-за сильнейших с 1884 года ливней
В Гонконге остановили занятия в школах из-за сильнейших с 1884 года ливней - РИА Новости, 08.09.2023
В Гонконге остановили занятия в школах из-за сильнейших с 1884 года ливней
Власти Гонконга в пятницу приостановили занятия в школах из-за наводнений, вызванных сильнейшими ливнями с 1884 года. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T05:51
2023-09-08T05:51
2023-09-08T11:07
гонконг
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894916458_0:259:2500:1665_1920x0_80_0_0_b55da38faad62c0ce4b94618868a282e.jpg
ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Власти Гонконга в пятницу приостановили занятия в школах из-за наводнений, вызванных сильнейшими ливнями с 1884 года. Ранее метеорологическая обсерватория Гонконга сообщила, что под влиянием тайфуна "Хайкуй" на Гонконг обрушились сильные ливни. По данным обсерватории, в период с 23.00 до 00.00 четверга (18.00-19.00 по мск) в мегаполисе выпало 158,1 миллиметра осадков, что стало рекордом с 1884 года. В связи с этим Обсерватория выпустила наивысший сигнал штормового предупреждения, в городе открыли временные укрытия. "Правительство объявило, что занятия во всех дневных школах будут приостановлены сегодня (8 сентября - ред.) из-за экстремальных условий, вызванных масштабными наводнениями и серьезными перебоями в движении транспорта из-за проливных дождей", - говорится в сообщении на сайте правительства мегаполиса. В то же время, работодателям рекомендовали организовать гибкий режим работы для сотрудников, а также учитывать безопасность их передвижения от дома до рабочего места. Правительство указало, что экстремальные погодные условия сохранятся как минимум до полудня пятницы.
https://ria.ru/20230901/primore-1893537469.html
https://ria.ru/20230908/evakuatsiya-1894878357.html
гонконг
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894916458_210:0:2430:1665_1920x0_80_0_0_8215ab112d617b7f0aa628557287afca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гонконг, в мире
В Гонконге остановили занятия в школах из-за сильнейших с 1884 года ливней
Власти Гонконгаостановили занятия в школах из-за сильнейших с 1884 года ливней
ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Власти Гонконга в пятницу приостановили занятия в школах из-за наводнений, вызванных сильнейшими ливнями с 1884 года.
Ранее метеорологическая обсерватория Гонконга сообщила, что под влиянием тайфуна "Хайкуй" на Гонконг обрушились сильные ливни. По данным обсерватории, в период с 23.00 до 00.00 четверга (18.00-19.00 по мск) в мегаполисе выпало 158,1 миллиметра осадков, что стало рекордом с 1884 года. В связи с этим Обсерватория выпустила наивысший сигнал штормового предупреждения, в городе открыли временные укрытия.
Учебный процесс в школах затопленного Приморья начнется 11 сентября
"Правительство объявило, что занятия во всех дневных школах будут приостановлены сегодня (8 сентября - ред.) из-за экстремальных условий, вызванных масштабными наводнениями и серьезными перебоями в движении транспорта из-за проливных дождей", - говорится в сообщении на сайте правительства мегаполиса.
В то же время, работодателям рекомендовали организовать гибкий режим работы для сотрудников, а также учитывать безопасность их передвижения от дома до рабочего места.
Правительство указало, что экстремальные погодные условия сохранятся как минимум до полудня пятницы.
В японской Тибе эвакуируют почти 160 тысяч человек из-за тайфуна