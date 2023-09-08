https://ria.ru/20230908/golosovanie-1895108440.html
В Подмосковье рассказали о голосовании в местах принудительного содержания
В Подмосковье рассказали о голосовании в местах принудительного содержания - РИА Новости, 08.09.2023
В Подмосковье рассказали о голосовании в местах принудительного содержания
Председатель общественной наблюдательной комиссии Подмосковья Сергей Леонов рассказал, что в местах принудительного содержания в регионе проголосовали 1861... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T21:43
2023-09-08T21:43
2023-09-08T21:55
общество
московская область (подмосковье)
сергей леонов
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель общественной наблюдательной комиссии Подмосковья Сергей Леонов рассказал, что в местах принудительного содержания в регионе проголосовали 1861 человек, всего было 12 избирательных участков. "Общественным наблюдением были охвачены все 12 специальных избирательных участков. У нас сегодня проголосовало 1861 человек. Из них 1695, а именно 91%, проголосовали по паспорту и 166 человек (9%) по специальной справке МВД, по подтвержденной форме, соответствующей действующему законодательству", - сказал Леонов, слова которого цитирует официальный Telegram-канал медиа-центра Подмосковья. Также он добавил, что в пятницу, 8 сентября, проголосовали и 128 жителей других регионов. Всего на 12 участках работали 17 общественных наблюдателей.
https://ria.ru/20230908/vybory-1895100655.html
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общество, московская область (подмосковье), сергей леонов, единый день голосования в россии
Общество, Московская область (Подмосковье), Сергей Леонов, Единый день голосования в России
В Подмосковье рассказали о голосовании в местах принудительного содержания
В Подмосковье в местах принудительного содержания проголосовали 1861 человек