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Адвокат Геворкяна заявила о его непричастности к уголовному делу
Адвокат Геворкяна заявила о его непричастности к уголовному делу - РИА Новости, 08.09.2023
Адвокат Геворкяна заявила о его непричастности к уголовному делу
Обозреватель Sputnik Армения Ашот Геворкян, задержанный в городе Горис, не имеет отношения к уголовному делу о незаконном обороте оружия, сообщила его адвокат... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T05:05
2023-09-08T05:05
2023-09-08T09:58
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ЕРЕВАН, 8 сен — РИА Новости. Обозреватель Sputnik Армения Ашот Геворкян, задержанный в городе Горис, не имеет отношения к уголовному делу о незаконном обороте оружия, сообщила его адвокат Лиана Григорян."Геворкян непричастен к инициированному уголовному делу", — цитирует защитника Sputnik Армения.Она напомнила, что Геворкян, как и блогер Мика Бадалян, задержаны на 72 часа — срок, предусмотренный законом.Геворкяна и Бадаляна задержали накануне на юге страны. По информации Sputnik Армения, обозреватель отправился в Сюник подготовить радиоматериалы для своего авторского проекта "Мы" о жизни в приграничных районах.Кроме того, об исчезновении Бадаляна в Горисе также заявлял глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, блогера уже ранее арестовывали в Армении, обвинения против него многие трактовали как политические.Позднее СК Армении подтвердил, что обоих задержали в рамках дела о незаконном обороте огнестрельного оружия.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале не исключила, что за этой ситуацией может стоять Запад. Она также допустила, что инцидент — очередная провокация из-за проводимого в Ереване российско-армянского медиафорума, направленная на ухудшение отношений между двумя странами.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "России сегодня", медиагруппа следит за ситуацией, рассчитывает на объективность следствия, призывает немедленно остановить провокации, нацеленные на подрыв российско-армянской дружбы. Посольство России в Ереване также отслеживает ситуацию с Геворкяном и Бадаляном.
https://ria.ru/20230907/rossiya-1894770589.html
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Армения, Россия, Ереван, Евгений Примаков, Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Sputnik Армения, В мире
Адвокат Геворкяна заявила о его непричастности к уголовному делу
Адвокат Геворкяна заявила о его непричастности к возбужденному в Армении делу