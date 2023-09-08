https://ria.ru/20230908/gevorkyan-1894879038.html

Адвокат Геворкяна заявила о его непричастности к уголовному делу

Адвокат Геворкяна заявила о его непричастности к уголовному делу - РИА Новости, 08.09.2023

Адвокат Геворкяна заявила о его непричастности к уголовному делу

Обозреватель Sputnik Армения Ашот Геворкян, задержанный в городе Горис, не имеет отношения к уголовному делу о незаконном обороте оружия, сообщила его адвокат... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T05:05

2023-09-08T05:05

2023-09-08T09:58

армения

россия

ереван

евгений примаков

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ЕРЕВАН, 8 сен — РИА Новости. Обозреватель Sputnik Армения Ашот Геворкян, задержанный в городе Горис, не имеет отношения к уголовному делу о незаконном обороте оружия, сообщила его адвокат Лиана Григорян."Геворкян непричастен к инициированному уголовному делу", — цитирует защитника Sputnik Армения.Она напомнила, что Геворкян, как и блогер Мика Бадалян, задержаны на 72 часа — срок, предусмотренный законом.Геворкяна и Бадаляна задержали накануне на юге страны. По информации Sputnik Армения, обозреватель отправился в Сюник подготовить радиоматериалы для своего авторского проекта "Мы" о жизни в приграничных районах.Кроме того, об исчезновении Бадаляна в Горисе также заявлял глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, блогера уже ранее арестовывали в Армении, обвинения против него многие трактовали как политические.Позднее СК Армении подтвердил, что обоих задержали в рамках дела о незаконном обороте огнестрельного оружия.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале не исключила, что за этой ситуацией может стоять Запад. Она также допустила, что инцидент — очередная провокация из-за проводимого в Ереване российско-армянского медиафорума, направленная на ухудшение отношений между двумя странами.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "России сегодня", медиагруппа следит за ситуацией, рассчитывает на объективность следствия, призывает немедленно остановить провокации, нацеленные на подрыв российско-армянской дружбы. Посольство России в Ереване также отслеживает ситуацию с Геворкяном и Бадаляном.

https://ria.ru/20230907/rossiya-1894770589.html

https://ria.ru/20230906/ucheniya-1894530967.html

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армения, россия, ереван, евгений примаков, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), sputnik армения, в мире