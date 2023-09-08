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Адвокат Геворкяна заявила о его непричастности к уголовному делу - РИА Новости, 08.09.2023
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05:05 08.09.2023 (обновлено: 09:58 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/gevorkyan-1894879038.html
Адвокат Геворкяна заявила о его непричастности к уголовному делу
Адвокат Геворкяна заявила о его непричастности к уголовному делу - РИА Новости, 08.09.2023
Адвокат Геворкяна заявила о его непричастности к уголовному делу
Обозреватель Sputnik Армения Ашот Геворкян, задержанный в городе Горис, не имеет отношения к уголовному делу о незаконном обороте оружия, сообщила его адвокат... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T05:05
2023-09-08T09:58
армения
россия
ереван
евгений примаков
мария захарова
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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ЕРЕВАН, 8 сен — РИА Новости. Обозреватель Sputnik Армения Ашот Геворкян, задержанный в городе Горис, не имеет отношения к уголовному делу о незаконном обороте оружия, сообщила его адвокат Лиана Григорян.&quot;Геворкян непричастен к инициированному уголовному делу&quot;, — цитирует защитника Sputnik Армения.Она напомнила, что Геворкян, как и блогер Мика Бадалян, задержаны на 72 часа — срок, предусмотренный законом.Геворкяна и Бадаляна задержали накануне на юге страны. По информации Sputnik Армения, обозреватель отправился в Сюник подготовить радиоматериалы для своего авторского проекта "Мы" о жизни в приграничных районах.Кроме того, об исчезновении Бадаляна в Горисе также заявлял глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, блогера уже ранее арестовывали в Армении, обвинения против него многие трактовали как политические.Позднее СК Армении подтвердил, что обоих задержали в рамках дела о незаконном обороте огнестрельного оружия.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале не исключила, что за этой ситуацией может стоять Запад. Она также допустила, что инцидент — очередная провокация из-за проводимого в Ереване российско-армянского медиафорума, направленная на ухудшение отношений между двумя странами.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "России сегодня", медиагруппа следит за ситуацией, рассчитывает на объективность следствия, призывает немедленно остановить провокации, нацеленные на подрыв российско-армянской дружбы. Посольство России в Ереване также отслеживает ситуацию с Геворкяном и Бадаляном.
https://ria.ru/20230907/rossiya-1894770589.html
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армения, россия, ереван, евгений примаков, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), sputnik армения, в мире
Армения, Россия, Ереван, Евгений Примаков, Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Sputnik Армения, В мире
Адвокат Геворкяна заявила о его непричастности к уголовному делу

Адвокат Геворкяна заявила о его непричастности к возбужденному в Армении делу

© SputnikАшот Геворкян
Ашот Геворкян - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Sputnik
Ашот Геворкян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 8 сен — РИА Новости. Обозреватель Sputnik Армения Ашот Геворкян, задержанный в городе Горис, не имеет отношения к уголовному делу о незаконном обороте оружия, сообщила его адвокат Лиана Григорян.
«

"Геворкян непричастен к инициированному уголовному делу", — цитирует защитника Sputnik Армения.

Она напомнила, что Геворкян, как и блогер Мика Бадалян, задержаны на 72 часа — срок, предусмотренный законом.
Геворкяна и Бадаляна задержали накануне на юге страны. По информации Sputnik Армения, обозреватель отправился в Сюник подготовить радиоматериалы для своего авторского проекта "Мы" о жизни в приграничных районах.
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Кроме того, об исчезновении Бадаляна в Горисе также заявлял глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, блогера уже ранее арестовывали в Армении, обвинения против него многие трактовали как политические.
Позднее СК Армении подтвердил, что обоих задержали в рамках дела о незаконном обороте огнестрельного оружия.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале не исключила, что за этой ситуацией может стоять Запад. Она также допустила, что инцидент — очередная провокация из-за проводимого в Ереване российско-армянского медиафорума, направленная на ухудшение отношений между двумя странами.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "России сегодня", медиагруппа следит за ситуацией, рассчитывает на объективность следствия, призывает немедленно остановить провокации, нацеленные на подрыв российско-армянской дружбы. Посольство России в Ереване также отслеживает ситуацию с Геворкяном и Бадаляном.
Военный эксперт, главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко
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АрменияРоссияЕреванЕвгений ПримаковМария ЗахароваСледственный комитет России (СК РФ)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Sputnik АрменияВ мире
 
 
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