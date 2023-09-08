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Премьер Индии назвал очень продуктивной встречу с президентом США на G20 - РИА Новости, 08.09.2023
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19:13 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/g20-1895086518.html
Премьер Индии назвал очень продуктивной встречу с президентом США на G20
Премьер Индии назвал очень продуктивной встречу с президентом США на G20 - РИА Новости, 08.09.2023
Премьер Индии назвал очень продуктивной встречу с президентом США на G20
Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал очень продуктивной встречу с президентом США Джо Байденом, прибывшим на саммит "Большой двадцатки" в Нью-Дели. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T19:13
2023-09-08T19:13
в мире
цены на нефть
индия
нью-дели
сша
нарендра моди
сергей лавров
джо байден
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал очень продуктивной встречу с президентом США Джо Байденом, прибывшим на саммит "Большой двадцатки" в Нью-Дели. "Наша встреча была очень продуктивной. Мы смогли обсудить множество тем, которые будут способствовать развитию экономических и человеческих связей между Индией и США. Дружба между нашими странами будет продолжать играть важную роль в содействии глобальному благу", - написал Моди в соцсети X (бывший Twitter). Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.
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в мире, цены на нефть, индия, нью-дели, сша, нарендра моди, сергей лавров, джо байден, twitter, большая двадцатка
В мире, Цены на нефть, Индия, Нью-Дели, США, Нарендра Моди, Сергей Лавров, Джо Байден, Twitter, Большая двадцатка
Премьер Индии назвал очень продуктивной встречу с президентом США на G20

Нарендра Моди назвал очень продуктивной встречу с Джо Байденом на G20

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди . Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал очень продуктивной встречу с президентом США Джо Байденом, прибывшим на саммит "Большой двадцатки" в Нью-Дели.
"Наша встреча была очень продуктивной. Мы смогли обсудить множество тем, которые будут способствовать развитию экономических и человеческих связей между Индией и США. Дружба между нашими странами будет продолжать играть важную роль в содействии глобальному благу", - написал Моди в соцсети X (бывший Twitter).
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.
Нью-Дели в преддверии саммита G20 - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Нью-Дели встречает саммит G20 усиленными мерами безопасности
Вчера, 18:10
 
В миреЦены на нефтьИндияНью-ДелиСШАНарендра МодиСергей ЛавровДжо БайденTwitterБольшая двадцатка
 
 
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