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Премьер Индии назвал очень продуктивной встречу с президентом США на G20
Премьер Индии назвал очень продуктивной встречу с президентом США на G20 - РИА Новости, 08.09.2023
Премьер Индии назвал очень продуктивной встречу с президентом США на G20
Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал очень продуктивной встречу с президентом США Джо Байденом, прибывшим на саммит "Большой двадцатки" в Нью-Дели. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T19:13
2023-09-08T19:13
2023-09-08T19:13
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал очень продуктивной встречу с президентом США Джо Байденом, прибывшим на саммит "Большой двадцатки" в Нью-Дели. "Наша встреча была очень продуктивной. Мы смогли обсудить множество тем, которые будут способствовать развитию экономических и человеческих связей между Индией и США. Дружба между нашими странами будет продолжать играть важную роль в содействии глобальному благу", - написал Моди в соцсети X (бывший Twitter). Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.
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в мире, цены на нефть, индия, нью-дели, сша, нарендра моди, сергей лавров, джо байден, twitter, большая двадцатка
В мире, Цены на нефть, Индия, Нью-Дели, США, Нарендра Моди, Сергей Лавров, Джо Байден, Twitter, Большая двадцатка
Премьер Индии назвал очень продуктивной встречу с президентом США на G20
Нарендра Моди назвал очень продуктивной встречу с Джо Байденом на G20