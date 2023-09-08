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Боррель опроверг информацию об открытии ЕС "второго фронта" в Грузии
Боррель опроверг информацию об открытии ЕС "второго фронта" в Грузии - РИА Новости, 08.09.2023
Боррель опроверг информацию об открытии ЕС "второго фронта" в Грузии
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал "пропагандой и дезинформацией" слухи о том, что ЕС хочет, чтобы Грузия открыла "второй фронт" против РФ. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T13:32
2023-09-08T13:32
2023-09-08T13:32
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал "пропагандой и дезинформацией" слухи о том, что ЕС хочет, чтобы Грузия открыла "второй фронт" против РФ. "Тут нечего говорить. Это пропаганда и дезинформация, чтобы заставить подумать, что ЕС хочет использовать Грузию для открытия второго фронта против России. Не верьте этому, я сожалею…, что люди это делают, чтобы отравить атмосферу", - сказал Боррель, отвечая на соответствующий вопрос грузинских журналистов. Отношения Грузии и Украины продолжительное время остаются напряженными. Украина не раз обвиняла грузинские власти в отказе помогать ей в военном конфликте и в пророссийском настрое, при этом члены грузинского правительства считают, что украинские чиновники желают открыть в Грузии "второй фронт", чего они не допустят.
https://ria.ru/20230908/gruziya-1894948970.html
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в мире, грузия, россия, украина, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Грузия, Россия, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель опроверг информацию об открытии ЕС "второго фронта" в Грузии
Боррель опроверг сообщения о желании ЕС открыть "второй фронт" в Грузии