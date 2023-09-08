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Боррель опроверг информацию об открытии ЕС "второго фронта" в Грузии - РИА Новости, 08.09.2023
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13:32 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/front-1894974756.html
Боррель опроверг информацию об открытии ЕС "второго фронта" в Грузии
Боррель опроверг информацию об открытии ЕС "второго фронта" в Грузии - РИА Новости, 08.09.2023
Боррель опроверг информацию об открытии ЕС "второго фронта" в Грузии
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал "пропагандой и дезинформацией" слухи о том, что ЕС хочет, чтобы Грузия открыла "второй фронт" против РФ. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T13:32
2023-09-08T13:32
в мире
грузия
россия
украина
жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал "пропагандой и дезинформацией" слухи о том, что ЕС хочет, чтобы Грузия открыла "второй фронт" против РФ. "Тут нечего говорить. Это пропаганда и дезинформация, чтобы заставить подумать, что ЕС хочет использовать Грузию для открытия второго фронта против России. Не верьте этому, я сожалею…, что люди это делают, чтобы отравить атмосферу", - сказал Боррель, отвечая на соответствующий вопрос грузинских журналистов. Отношения Грузии и Украины продолжительное время остаются напряженными. Украина не раз обвиняла грузинские власти в отказе помогать ей в военном конфликте и в пророссийском настрое, при этом члены грузинского правительства считают, что украинские чиновники желают открыть в Грузии "второй фронт", чего они не допустят.
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в мире, грузия, россия, украина, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Грузия, Россия, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель опроверг информацию об открытии ЕС "второго фронта" в Грузии

Боррель опроверг сообщения о желании ЕС открыть "второй фронт" в Грузии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал "пропагандой и дезинформацией" слухи о том, что ЕС хочет, чтобы Грузия открыла "второй фронт" против РФ.
"Тут нечего говорить. Это пропаганда и дезинформация, чтобы заставить подумать, что ЕС хочет использовать Грузию для открытия второго фронта против России. Не верьте этому, я сожалею…, что люди это делают, чтобы отравить атмосферу", - сказал Боррель, отвечая на соответствующий вопрос грузинских журналистов.
Отношения Грузии и Украины продолжительное время остаются напряженными. Украина не раз обвиняла грузинские власти в отказе помогать ей в военном конфликте и в пророссийском настрое, при этом члены грузинского правительства считают, что украинские чиновники желают открыть в Грузии "второй фронт", чего они не допустят.
Вид на центр Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Боррель прокомментировал возможное получение Грузией статуса кандидата в ЕС
12:40
 
В миреГрузияРоссияУкраинаЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
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