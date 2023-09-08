https://ria.ru/20230908/front-1894974756.html

Боррель опроверг информацию об открытии ЕС "второго фронта" в Грузии

Боррель опроверг информацию об открытии ЕС "второго фронта" в Грузии - РИА Новости, 08.09.2023

Боррель опроверг информацию об открытии ЕС "второго фронта" в Грузии

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал "пропагандой и дезинформацией" слухи о том, что ЕС хочет, чтобы Грузия открыла "второй фронт" против РФ. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T13:32

2023-09-08T13:32

2023-09-08T13:32

в мире

грузия

россия

украина

жозеп боррель

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838695484_0:0:1807:1016_1920x0_80_0_0_0685f95660b75061d96f366c4cf962d6.jpg

БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал "пропагандой и дезинформацией" слухи о том, что ЕС хочет, чтобы Грузия открыла "второй фронт" против РФ. "Тут нечего говорить. Это пропаганда и дезинформация, чтобы заставить подумать, что ЕС хочет использовать Грузию для открытия второго фронта против России. Не верьте этому, я сожалею…, что люди это делают, чтобы отравить атмосферу", - сказал Боррель, отвечая на соответствующий вопрос грузинских журналистов. Отношения Грузии и Украины продолжительное время остаются напряженными. Украина не раз обвиняла грузинские власти в отказе помогать ей в военном конфликте и в пророссийском настрое, при этом члены грузинского правительства считают, что украинские чиновники желают открыть в Грузии "второй фронт", чего они не допустят.

https://ria.ru/20230908/gruziya-1894948970.html

грузия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, россия, украина, жозеп боррель, евросоюз