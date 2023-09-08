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На ВЭФ в Приморье ожидают представителей десяти стран Азии - РИА Новости, 08.09.2023
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04:02 08.09.2023 (обновлено: 06:50 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/forum-1894876578.html
На ВЭФ в Приморье ожидают представителей десяти стран Азии
На ВЭФ в Приморье ожидают представителей десяти стран Азии - РИА Новости, 08.09.2023
На ВЭФ в Приморье ожидают представителей десяти стран Азии
На Восточном экономическом форуме во Владивостоке ожидают представителей десяти стран, в том числе КНДР, сообщила первый вице-губернатор, председатель... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T04:02
2023-09-08T06:50
дальневосточный федеральный университет
приморский край
лаос
мьянма
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. На Восточном экономическом форуме во Владивостоке ожидают представителей десяти стран, в том числе КНДР, сообщила первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края Вера Щербина."Мы ожидаем гостей из Китайской Народной Республики, из Лаоса, из Мьянмы, Вьетнама, Филиппин. Будут ... Казахстан, Монголия, Сингапур. У нас они также участвуют и в деловой программе, и с рядом иностранных делегаций у нас будут встречи - как на уровне губернатора, так и на моем уровне", - приводит пресс-служба правительства региона заявление, сделанное председателем правительства края в эфире телеканала "ОТВ-Прим".Кроме того, на ВЭФ-2023 должны приехать делегации из Индии и Белоруссии.Китайскую делегацию, как сообщили в пресс-службе правительства Приморья, возглавит вице-премьер госсовета КНР Чжан Гоцин, белорусскую — посол республики Дмитрий Крутой.Восьмой Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.
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дальневосточный федеральный университет, приморский край, лаос, мьянма
Дальневосточный федеральный университет, Приморский край, Лаос, Мьянма
На ВЭФ в Приморье ожидают представителей десяти стран Азии

Щербина: на ВЭФ-2023 ожидают представителей десяти стран Азии, в том числе КНДР

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБаннер с символикой Восточного экономического форума - 2023 на улице во Владивостоке
Баннер с символикой Восточного экономического форума - 2023 на улице во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Баннер с символикой Восточного экономического форума - 2023 на улице во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. На Восточном экономическом форуме во Владивостоке ожидают представителей десяти стран, в том числе КНДР, сообщила первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края Вера Щербина.
«
"Мы ожидаем гостей из Китайской Народной Республики, из Лаоса, из Мьянмы, Вьетнама, Филиппин. Будут ... Казахстан, Монголия, Сингапур. У нас они также участвуют и в деловой программе, и с рядом иностранных делегаций у нас будут встречи - как на уровне губернатора, так и на моем уровне", - приводит пресс-служба правительства региона заявление, сделанное председателем правительства края в эфире телеканала "ОТВ-Прим".
Кроме того, на ВЭФ-2023 должны приехать делегации из Индии и Белоруссии.
Китайскую делегацию, как сообщили в пресс-службе правительства Приморья, возглавит вице-премьер госсовета КНР Чжан Гоцин, белорусскую — посол республики Дмитрий Крутой.
Восьмой Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
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Вчера, 12:38
 
Дальневосточный федеральный университетПриморский крайЛаосМьянма
 
 
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