https://ria.ru/20230908/forum-1894876578.html

На ВЭФ в Приморье ожидают представителей десяти стран Азии

На ВЭФ в Приморье ожидают представителей десяти стран Азии - РИА Новости, 08.09.2023

На ВЭФ в Приморье ожидают представителей десяти стран Азии

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке ожидают представителей десяти стран, в том числе КНДР, сообщила первый вице-губернатор, председатель... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T04:02

2023-09-08T04:02

2023-09-08T06:50

дальневосточный федеральный университет

приморский край

лаос

мьянма

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. На Восточном экономическом форуме во Владивостоке ожидают представителей десяти стран, в том числе КНДР, сообщила первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края Вера Щербина."Мы ожидаем гостей из Китайской Народной Республики, из Лаоса, из Мьянмы, Вьетнама, Филиппин. Будут ... Казахстан, Монголия, Сингапур. У нас они также участвуют и в деловой программе, и с рядом иностранных делегаций у нас будут встречи - как на уровне губернатора, так и на моем уровне", - приводит пресс-служба правительства региона заявление, сделанное председателем правительства края в эфире телеканала "ОТВ-Прим".Кроме того, на ВЭФ-2023 должны приехать делегации из Индии и Белоруссии.Китайскую делегацию, как сообщили в пресс-службе правительства Приморья, возглавит вице-премьер госсовета КНР Чжан Гоцин, белорусскую — посол республики Дмитрий Крутой.Восьмой Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230907/vef-1894722950.html

приморский край

лаос

мьянма

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дальневосточный федеральный университет, приморский край, лаос, мьянма