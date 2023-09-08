https://ria.ru/20230908/foms-1894961540.html

В России выросли объемы и доступность бесплатной медпомощи, сообщили в ФОМС

В России выросли объемы и доступность бесплатной медпомощи, сообщили в ФОМС - РИА Новости, 08.09.2023

В России выросли объемы и доступность бесплатной медпомощи, сообщили в ФОМС

Объемы и доступность бесплатной качественной медицинской помощи в России ежегодно увеличиваются благодаря увеличению финансирования на реализацию базовой... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T13:24

2023-09-08T13:24

2023-09-08T13:26

общество

здоровье - общество

россия

илья баланин

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Объемы и доступность бесплатной качественной медицинской помощи в России ежегодно увеличиваются благодаря увеличению финансирования на реализацию базовой программы ОМС, заявил председатель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин. "Ежегодное увеличение финансирования обеспечивает рост объемов и доступность бесплатной качественной медпомощи вне зависимости от территории проживания застрахованного", - сказал Баланин журналистам. В 2023 году размер субвенции на реализацию базовой программы ОМС составляет 2,7 триллиона рублей, что на 11,6% больше предыдущего года, уточнили в пресс-службе ФОМС. В целом за последние пять лет субвенция возросла на 33%, отметили в ведомстве. Медицинская помощь по полису ОМС во всех регионах оказывается бесплатно и в полном объеме, как это предусмотрено программой государственных гарантий, подчеркнули в ФОМС.

https://ria.ru/20230907/diagnoz-1894763755.html

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общество, здоровье - общество, россия, илья баланин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф