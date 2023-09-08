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День финансиста в России (День образования Министерства финансов)

День финансиста в России (День образования Министерства финансов) - РИА Новости, 08.09.2023

День финансиста в России (День образования Министерства финансов)

8 сентября в России отмечается День финансиста, установленный указом президента РФ 19 августа 2011 года. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T02:04

2023-09-08T02:04

2023-09-08T02:04

справки

россия

александр i

банковское дело

рсфср

ссср

день финансиста в россии

министерство финансов рф (минфин россии)

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8 сентября в России отмечается День финансиста, установленный указом президента РФ 19 августа 2011 года. Дата праздника была выбрана не случайно: 8 сентября (20 сентября по новому стилю) 1802 года манифестом императора Александра I было учреждено министерство финансов Российской империи. Первым министром финансов (1802-1807) стал Алексей Васильев. В 1810-1811 годах функции Управления государственными доходами и расходами были распределены между тремя ведомствами: министерством финансов, государственным казначейством и государственным контролем.В состав министерства финансов вошли департаменты государственных имуществ, внешней торговли, мануфактур и внутренней торговли, податей и сборов, две канцелярии министра и др.В 1838 году было учреждено министерство государственных имуществ, к которому отошла часть структур министерства финансов: управление казенными крестьянами, землями, лесами и оброчными статьями.В 1892-1903 годах министром финансов страны был Сергей Витте. 11 лет его министерской деятельности ознаменовались огромным увеличением бюджета, широким развитием государственного хозяйства и крупными реформами в области финансового законодательства. Витте провел самую успешную в истории России денежную реформу, введя так называемый "золотой стандарт" – рубль стал свободно обмениваться на золото и превратился в одну из самых устойчивых мировых валют. 8 ноября (26 октября по старому стилю) 1917 года был учрежден Народный комиссариат финансов (Наркомфин). Он входил в состав Временного рабочего и крестьянского правительства России и был призван обеспечивать проведение единой финансовой политики, а также осуществлять общее руководство в области организации финансов в стране. Под руководством главы Советского государства Владимира Ленина были разработаны мероприятия по проведению финансовой политики страны, в число которых вошли национализация банков и страхового дела, введение прогрессивного налогообложения, отмена коммерческой тайны и др.В 1946 году Наркомфин СССР был преобразован в министерство финансов СССР.11 ноября 1991 года указом президента РСФСР министерства финансов и экономики были объединены в министерство экономики и финансов РСФСР.Постановлением Правительства РСФСР от 15 ноября 1991 года министерство финансов СССР было ликвидировано, его предприятия и организации переведены в подчинение министерства экономики и финансов РСФСР.С 25 декабря 1991 года по 19 февраля 1992 года ведомство называлось "министерство экономики и финансов РФ". Указом президента России от 19 февраля 1992 года оно снова было разделено на министерство экономики РФ и министерство финансов РФ.В настоящее время в состав ведомства входят 30 департаментов.С 2011 года министерство финансов возглавляет Антон Силуанов.День финансиста – праздник для всех специалистов финансовой сферы: руководителей и сотрудников банков, финансовых, страховых и инвестиционных компаний; студентов, преподавательского состава профильных вузов и факультетов, ученых и общественных деятелей, государственных и коммерческих финансовых организаций, а также для миллионов людей, активно вкладывающих личные средства в финансовые инструменты и развитие российской экономики. Впервые на официальном уровне праздник был отмечен 8 сентября 2011 года. Ежегодно в День финансиста проводятся образовательные, просветительские, деловые и культурные мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности населения и компетентности специалистов финансовой системы.Традиционно к празднику приурочена церемония награждения лауреатов Всероссийской премии финансистов "Репутация". Ее вручают за значимый вклад в развитие российской финансовой системы. Лауреатами премии в разные годы были политик Анатолий Аксаков, эксперт Андрей Паранич, экономист Сергей Глазьев, бывший министр экономики Евгений Ясин, журналистка Наиля Аскер-Заде и другие авторитетные персоны.В 2022 году лауреатом основной номинации "Репутация" стал председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. В номинации "Ученый года" награду получил заместитель декана экономического факультета МГУ по развитию Сергей Трухачев, автор учебников и методических рекомендаций для вузов по финансовой грамотности. Лауреатом в номинации "За успешную защиту прав потребителей финансовых услуг" стал Эльман Мехтиев, председатель совета СРО "МиР", президент СРО "НАПКА". За объективное освещение актуальных проблем российского финансового рынка награждена первый заместитель главного редактора журнала "Банковское дело" Марина Нестеренко. В номинации "За достижения в волонтерской деятельности" победила доцент кафедры "Финансы и кредит", руководитель Центра компетенций финансовой грамотности ДВФУ Людмила Васюкова. Премию "За вклад в развитие микрофинансового рынка" получила Директор СРО "МиР" Елена Стратьева. Почетной грамотой Банка России отмечена работа директора фонда "За права заемщиков" Евгении Лазаревой. Грамотами и благодарностями были награждены и другие сотрудники российских компаний и организаций.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, александр i, банковское дело, рсфср, ссср, день финансиста в россии , министерство финансов рф (минфин россии)