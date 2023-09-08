https://ria.ru/20230908/feyki-1894994974.html

В СПЧ рассказали о фейках в западных СМИ о голосовании в новых регионах

В СПЧ рассказали о фейках в западных СМИ о голосовании в новых регионах - РИА Новости, 08.09.2023

В СПЧ рассказали о фейках в западных СМИ о голосовании в новых регионах

Информация, которую распространяют украинские СМИ и перепечатывают западные о голосовании в новых регионах - фейковая, выборы проходят организованно при... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:28

2023-09-08T14:28

2023-09-08T14:28

единый день голосования в россии — 2023

александр брод

херсонская область

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Информация, которую распространяют украинские СМИ и перепечатывают западные о голосовании в новых регионах - фейковая, выборы проходят организованно при активном участии избирателей, сообщил РИА Новости член СПЧ, председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод. "Мы наблюдаем, конечно, большое количество недостоверной, фейковой информации, которую распространяют украинские СМИ, перепечатывают западные СМИ, о том, что голосование в новых регионах проходит под дулами автоматов. Это ложь. То, что Херсонская область подвергается обстрелам ВСУ и один избирательный участок переместили в безопасную зону, об этом украинские СМИ не пишут. Тем не менее, голосование продолжилось. Наши наблюдатели и эксперты говорят, что в новых регионах голосование проходит организованно при большом участии избирателей. Голосуют и участники СВО", - сказал Брод. Председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" также добавил, что особенностью сегодняшнего дня является высокая явка при дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). "Из Москвы, Псковской области и других регионов поступает такая информация. Можно говорить о том, что эти выборы показывают интерес россиян к этой новой форме голосования, которая безопасна, удобна и в то же время обеспечена общественным контролем", - подчеркнул он. Кроме того, Брод рассказал, что в Свердловской, Нижегородской, Воронежской областях открыты центры общественного наблюдения, где любой желающий может на экранах видеть трансляцию в режиме онлайн. Также он уточнил, что из некоторых регионов поступает информация о незаконной агитации в непосредственной близости от избирательных участков со стороны отдельных представителей политических партий. По словам Брода, наблюдатели информируют избирательные комиссии о подобных проблемных моментах, и случаи незаконного голосования пресекаются. "Процесс голосования продолжается. Каких-то грубых проблемных моментов в регионах мы пока не наблюдаем. Основное - это большой объем деструктивной, недостоверной информации по новым регионам и обстрелы Херсонской области. Но на процессе голосования это не отражается", - заключил член СПЧ. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня. Дата начала – 8 сентября, а основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230908/pvo-1894984985.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, александр брод, херсонская область , совет по правам человека при президенте рф (спч)