Рейтинг@Mail.ru
В СПЧ рассказали о фейках в западных СМИ о голосовании в новых регионах - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/feyki-1894994974.html
В СПЧ рассказали о фейках в западных СМИ о голосовании в новых регионах
В СПЧ рассказали о фейках в западных СМИ о голосовании в новых регионах - РИА Новости, 08.09.2023
В СПЧ рассказали о фейках в западных СМИ о голосовании в новых регионах
Информация, которую распространяют украинские СМИ и перепечатывают западные о голосовании в новых регионах - фейковая, выборы проходят организованно при... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:28
2023-09-08T14:28
единый день голосования в россии — 2023
александр брод
херсонская область
совет по правам человека при президенте рф (спч)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894941368_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_666c96347f14fdaa2ae00cfda763f32c.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Информация, которую распространяют украинские СМИ и перепечатывают западные о голосовании в новых регионах - фейковая, выборы проходят организованно при активном участии избирателей, сообщил РИА Новости член СПЧ, председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод. "Мы наблюдаем, конечно, большое количество недостоверной, фейковой информации, которую распространяют украинские СМИ, перепечатывают западные СМИ, о том, что голосование в новых регионах проходит под дулами автоматов. Это ложь. То, что Херсонская область подвергается обстрелам ВСУ и один избирательный участок переместили в безопасную зону, об этом украинские СМИ не пишут. Тем не менее, голосование продолжилось. Наши наблюдатели и эксперты говорят, что в новых регионах голосование проходит организованно при большом участии избирателей. Голосуют и участники СВО", - сказал Брод. Председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" также добавил, что особенностью сегодняшнего дня является высокая явка при дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). "Из Москвы, Псковской области и других регионов поступает такая информация. Можно говорить о том, что эти выборы показывают интерес россиян к этой новой форме голосования, которая безопасна, удобна и в то же время обеспечена общественным контролем", - подчеркнул он. Кроме того, Брод рассказал, что в Свердловской, Нижегородской, Воронежской областях открыты центры общественного наблюдения, где любой желающий может на экранах видеть трансляцию в режиме онлайн. Также он уточнил, что из некоторых регионов поступает информация о незаконной агитации в непосредственной близости от избирательных участков со стороны отдельных представителей политических партий. По словам Брода, наблюдатели информируют избирательные комиссии о подобных проблемных моментах, и случаи незаконного голосования пресекаются. "Процесс голосования продолжается. Каких-то грубых проблемных моментов в регионах мы пока не наблюдаем. Основное - это большой объем деструктивной, недостоверной информации по новым регионам и обстрелы Херсонской области. Но на процессе голосования это не отражается", - заключил член СПЧ. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня. Дата начала – 8 сентября, а основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230908/pvo-1894984985.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894941368_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_c90da2c61166e4fbe180f2bb77d03d04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
единый день голосования в россии — 2023, александр брод, херсонская область , совет по правам человека при президенте рф (спч)
Единый день голосования в России — 2023, Александр Брод, Херсонская область , Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
В СПЧ рассказали о фейках в западных СМИ о голосовании в новых регионах

Член СПЧ Брод рассказал о фейках в западных СМИ о голосовании в новых регионах

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкРегистрация избирателей на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в школе No5 Донецка
Регистрация избирателей на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в школе No5 Донецка - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Регистрация избирателей на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в школе No5 Донецка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Информация, которую распространяют украинские СМИ и перепечатывают западные о голосовании в новых регионах - фейковая, выборы проходят организованно при активном участии избирателей, сообщил РИА Новости член СПЧ, председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод.
"Мы наблюдаем, конечно, большое количество недостоверной, фейковой информации, которую распространяют украинские СМИ, перепечатывают западные СМИ, о том, что голосование в новых регионах проходит под дулами автоматов. Это ложь. То, что Херсонская область подвергается обстрелам ВСУ и один избирательный участок переместили в безопасную зону, об этом украинские СМИ не пишут. Тем не менее, голосование продолжилось. Наши наблюдатели и эксперты говорят, что в новых регионах голосование проходит организованно при большом участии избирателей. Голосуют и участники СВО", - сказал Брод.
Единый день голосования в России
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.

Девушка фотографирует информационный стенд на выборах губернатора Красноярского края и депутатов городского совета депутатов Красноярска на избирательном участке №2320 в микрорайоне Академгородок в Красноярске

Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
1 из 15
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко голосует на выборах главы Приморского края на избирательном участке во Владивостоке

В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 15
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

Девушка фотографируется с избирательными бюллетенями на фоне кабинок для голосования на выборах губернатора Красноярского края и депутатов городского совета депутатов Красноярска на избирательном участке No2320 в микрорайоне Академгородок

Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
3 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.

Мужчина в шляпе голосует на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
4 из 15
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Столица выбирает мэра.

Девушка голосует на выборах мэра города Москвы в Москве

Столица выбирает мэра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.

Зарегистрированный кандидат от партии ЛДПР на должность мэра города Москвы Борис Чернышов голосует на выборах мэра Москвы в Москве

На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
6 из 15
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.

Женщина голосует на выборах мэра города Москвы в Москве

Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
7 из 15
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Это можно сделать очно или онлайн.

Женщина голосует на выборах главы Приморского края на избирательном участке во Владивостоке

Это можно сделать очно или онлайн.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.

Женщина голосует на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
9 из 15
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Продолжительность выборов определяли сами субъекты.

Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков получает бюллетени для голосования на избирательном участке №2320 в микрорайоне Академгородок в Красноярске

Продолжительность выборов определяли сами субъекты.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
10 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.

Мужчина изучает кандидатов на пост губернатора Новосибирской области на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
11 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.

Женщина голосует на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
12 из 15
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.

Женщина голосует на выборах губернатора Красноярского края и депутатов городского совета депутатов Красноярска на избирательном участке №2320 в микрорайоне Академгородок в Красноярске

Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
13 из 15
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

Регистрация избирателей на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в школе No5 Донецка

Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
14 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.

Агитационный баннер к Единому дню голосования

В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
15 из 15

Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
1 из 15

В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 15

Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
3 из 15

В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
4 из 15

Столица выбирает мэра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 15

На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
6 из 15

Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
7 из 15

Это можно сделать очно или онлайн.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 15

В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
9 из 15

Продолжительность выборов определяли сами субъекты.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
10 из 15

Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
11 из 15

По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
12 из 15

Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
13 из 15

Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
14 из 15

В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
15 из 15
Председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" также добавил, что особенностью сегодняшнего дня является высокая явка при дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).
"Из Москвы, Псковской области и других регионов поступает такая информация. Можно говорить о том, что эти выборы показывают интерес россиян к этой новой форме голосования, которая безопасна, удобна и в то же время обеспечена общественным контролем", - подчеркнул он.
Боевое дежурство за пультом управления - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
ПВО сбила два украинских дрона у избирательного участка в Скадовске
14:05
Кроме того, Брод рассказал, что в Свердловской, Нижегородской, Воронежской областях открыты центры общественного наблюдения, где любой желающий может на экранах видеть трансляцию в режиме онлайн. Также он уточнил, что из некоторых регионов поступает информация о незаконной агитации в непосредственной близости от избирательных участков со стороны отдельных представителей политических партий. По словам Брода, наблюдатели информируют избирательные комиссии о подобных проблемных моментах, и случаи незаконного голосования пресекаются.
"Процесс голосования продолжается. Каких-то грубых проблемных моментов в регионах мы пока не наблюдаем. Основное - это большой объем деструктивной, недостоверной информации по новым регионам и обстрелы Херсонской области. Но на процессе голосования это не отражается", - заключил член СПЧ.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня. Дата начала – 8 сентября, а основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
5 июля, 18:24
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
Единый день голосования в России — 2023Александр БродХерсонская областьСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала