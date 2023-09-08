Рейтинг@Mail.ru
Памфилова рассказала, с какими провокациями сталкиваются члены избиркомов - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/feyki-1894924249.html
Памфилова рассказала, с какими провокациями сталкиваются члены избиркомов
Памфилова рассказала, с какими провокациями сталкиваются члены избиркомов - РИА Новости, 08.09.2023
Памфилова рассказала, с какими провокациями сталкиваются члены избиркомов
Члены избирательных комиссий и ЦИК часто сталкиваются с провокациями, в переписках в том числе, собеседник "вытягивает желаемые ответы", чтобы потом их... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T11:47
2023-09-08T11:47
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
элла памфилова
николай булаев
госдума рф
дистанционное электронное голосование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894719287_0:61:2858:1669_1920x0_80_0_0_a054c92508de6b3b6ae49fc69e590746.jpg
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Члены избирательных комиссий и ЦИК часто сталкиваются с провокациями, в переписках в том числе, собеседник "вытягивает желаемые ответы", чтобы потом их перевирать, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова. "Нередко сталкивались с такими провокационными (ситуациями), псевдо-документами от имени ЦИК или кого-то, сфабрикованные переписки и так далее. Один из элементов, которые получили наши коллеги, мы хотим представить на экране. Это переписка якобы Ильи Сергеевича Иванова, который возглавляет Воронежскую комиссию. На самом деле это фейк чистой воды", - сказала Памфилова. По ее словам, таким образом от имени главы Воронежской комиссии пытались спровоцировать коллегу из избиркома, потом "вытащив из человека желаемые ответы, будут интерпретировать это так, как им выгодно". Замглавы ЦИК Николай Булаев добавил, что 7 сентября, перед началом голосования на сентябрьских выборах, Центризбирком проинформировал коллег, что "образуются такие фейковые чаты и что людей пытаются спровоцировать на какие-то действия". Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230908/byulleteni-1894923781.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894719287_306:0:2573:1700_1920x0_80_0_0_a5f8f1797094563c247a961bf859702a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова, николай булаев, госдума рф, дистанционное электронное голосование, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Элла Памфилова, Николай Булаев, Госдума РФ, Дистанционное электронное голосование, Единый день голосования в России — 2023
Памфилова рассказала, с какими провокациями сталкиваются члены избиркомов

Памфилова: членов избиркомов провоцируют фейковыми чатами

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Члены избирательных комиссий и ЦИК часто сталкиваются с провокациями, в переписках в том числе, собеседник "вытягивает желаемые ответы", чтобы потом их перевирать, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
«
"Нередко сталкивались с такими провокационными (ситуациями), псевдо-документами от имени ЦИК или кого-то, сфабрикованные переписки и так далее. Один из элементов, которые получили наши коллеги, мы хотим представить на экране. Это переписка якобы Ильи Сергеевича Иванова, который возглавляет Воронежскую комиссию. На самом деле это фейк чистой воды", - сказала Памфилова.
По ее словам, таким образом от имени главы Воронежской комиссии пытались спровоцировать коллегу из избиркома, потом "вытащив из человека желаемые ответы, будут интерпретировать это так, как им выгодно".
Замглавы ЦИК Николай Булаев добавил, что 7 сентября, перед началом голосования на сентябрьских выборах, Центризбирком проинформировал коллег, что "образуются такие фейковые чаты и что людей пытаются спровоцировать на какие-то действия".
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Выборы мэра Москвы в Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
На выборах мэра Москвы выдали более 150 тысяч электронных бюллетеней
11:44
 
ПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЭлла ПамфиловаНиколай БулаевГосдума РФДистанционное электронное голосованиеЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала