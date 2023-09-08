https://ria.ru/20230908/feyki-1894924249.html

Памфилова рассказала, с какими провокациями сталкиваются члены избиркомов

Памфилова рассказала, с какими провокациями сталкиваются члены избиркомов - РИА Новости, 08.09.2023

Памфилова рассказала, с какими провокациями сталкиваются члены избиркомов

Члены избирательных комиссий и ЦИК часто сталкиваются с провокациями, в переписках в том числе, собеседник "вытягивает желаемые ответы", чтобы потом их... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T11:47

2023-09-08T11:47

2023-09-08T11:47

политика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

элла памфилова

николай булаев

госдума рф

дистанционное электронное голосование

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Члены избирательных комиссий и ЦИК часто сталкиваются с провокациями, в переписках в том числе, собеседник "вытягивает желаемые ответы", чтобы потом их перевирать, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова. "Нередко сталкивались с такими провокационными (ситуациями), псевдо-документами от имени ЦИК или кого-то, сфабрикованные переписки и так далее. Один из элементов, которые получили наши коллеги, мы хотим представить на экране. Это переписка якобы Ильи Сергеевича Иванова, который возглавляет Воронежскую комиссию. На самом деле это фейк чистой воды", - сказала Памфилова. По ее словам, таким образом от имени главы Воронежской комиссии пытались спровоцировать коллегу из избиркома, потом "вытащив из человека желаемые ответы, будут интерпретировать это так, как им выгодно". Замглавы ЦИК Николай Булаев добавил, что 7 сентября, перед началом голосования на сентябрьских выборах, Центризбирком проинформировал коллег, что "образуются такие фейковые чаты и что людей пытаются спровоцировать на какие-то действия". Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230908/byulleteni-1894923781.html

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова, николай булаев, госдума рф, дистанционное электронное голосование, единый день голосования в россии — 2023