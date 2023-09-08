Памфилова рассказала, с какими провокациями сталкиваются члены избиркомов
Памфилова: членов избиркомов провоцируют фейковыми чатами
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Члены избирательных комиссий и ЦИК часто сталкиваются с провокациями, в переписках в том числе, собеседник "вытягивает желаемые ответы", чтобы потом их перевирать, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
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"Нередко сталкивались с такими провокационными (ситуациями), псевдо-документами от имени ЦИК или кого-то, сфабрикованные переписки и так далее. Один из элементов, которые получили наши коллеги, мы хотим представить на экране. Это переписка якобы Ильи Сергеевича Иванова, который возглавляет Воронежскую комиссию. На самом деле это фейк чистой воды", - сказала Памфилова.
По ее словам, таким образом от имени главы Воронежской комиссии пытались спровоцировать коллегу из избиркома, потом "вытащив из человека желаемые ответы, будут интерпретировать это так, как им выгодно".
Замглавы ЦИК Николай Булаев добавил, что 7 сентября, перед началом голосования на сентябрьских выборах, Центризбирком проинформировал коллег, что "образуются такие фейковые чаты и что людей пытаются спровоцировать на какие-то действия".
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.