В Смоленске завершился XVI фестиваль "Молодежь – за Союзное государство"
© Фото : информационно-аналитический портал Союзного государстваУчастники фестиваля "Молодежь – за Союзное государство"
Участники фестиваля "Молодежь – за Союзное государство". Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Торжественным гала-концертом "За новый горизонт!" с участием лауреатов конкурса исполнителей молодежной песни, художественных коллективов и артистов эстрады Белоруссии и России завершился в пятницу в Смоленске XVI фестиваль "Молодежь – за Союзное государство", сообщает пресс-служба Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.
Фестиваль проводится по инициативе депутатов союзного парламента с 2006 года в целях создания единого культурного пространства, укрепления дружбы и взаимопонимания между подрастающим поколением двух стран, обмена идеями и налаживания сотрудничества молодежных объединений, выявления новых талантов.
Перед началом гала-концерта были названы имена победителей конкурса исполнителей молодежной песни, в котором приняли участие 20 артистов из двух стран.
Музыкальное соревнование прошло в два этапа. Конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли лауреат международных конкурсов, певец и композитор Евгений Гор, заместитель директора минского Молодежного театра эстрады Александр Должевский, заслуженная артистка Республики Беларусь Алена Ланская, заслуженный работник культуры России Елена Пинджоян. Председателем судейской коллегии был певец, композитор и саунд-продюсер Александр Еловских.
По итогам выступлений жюри присвоило звание лауреата и вручило дипломы первой степени Даниэлле Тепляковой (Республика Беларусь) и Софии Вороне (Российская Федерация). Звание лауреата и дипломы второй степени получили Софья Гога (Российская Федерация) и Андрей Кот (Республика Беларусь). Лауреатами и обладателями дипломов третьей степени стали Ангелина Василевская (Республика Беларусь), Екатерина Кретова (Российская Федерация) и Диана Крымова (Российская Федерация). Победители также были награждены специальными призами от Парламентского Собрания. Награды вручали заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике спорту и туризму Сергей Клишевич и член комиссии Юлия Мурина.
Помимо музыкального конкурса, программа фестиваля "Молодежь – за Союзное государство" включала концерты, патриотические акции, музыкальные вечера и вечера юмора, а также четыре новые дискуссионные площадки патриотической тематики.
Участники фестиваля стали гостями экспертной встречи "Прыжок в будущее", на которой заслуженный мастер спорта России по боксу, депутат Парламентского Собрания Николай Валуев ответил на вопросы молодежи. Прошла встреча-сессия "Молодежь в современном медиа-пространстве" с российским журналистом и военным корреспондентом Семёном Пеговым. В Смоленском государственном медицинском университете состоялась стратегическая сессия-встреча "Время выбрало нас" с медиками-участниками СВО. Также состоялась традиционная молодежная акция "Свеча памяти" с возложением цветов в Сквере Памяти Героев.
Впервые фестиваль состоялся в Анапе в 2006 году и был приурочен к 10-й годовщине подписания Договора об образовании Сообщества России и Беларуси. С 2007 по 2019 год фестиваль проводился в Ростовской области. В 2020 и 2021 годах мероприятия форума не проводились в связи с коронавирусными ограничениями. С 2022 года фестиваль проходит на территории Смоленской области. За 16 лет участие в фестивале приняли более четырех тысяч молодых артистов.