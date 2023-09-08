https://ria.ru/20230908/festival-1895116736.html

В Смоленске завершился XVI фестиваль "Молодежь – за Союзное государство"

В Смоленске завершился XVI фестиваль "Молодежь – за Союзное государство" - РИА Новости, 08.09.2023

В Смоленске завершился XVI фестиваль "Молодежь – за Союзное государство"

Торжественным гала-концертом "За новый горизонт!" с участием лауреатов конкурса исполнителей молодежной песни, художественных коллективов и артистов эстрады... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T23:07

2023-09-08T23:07

2023-09-08T23:07

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

смоленск

евгений гор

союзное государство

екатерина кретова

николай валуев

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Торжественным гала-концертом "За новый горизонт!" с участием лауреатов конкурса исполнителей молодежной песни, художественных коллективов и артистов эстрады Белоруссии и России завершился в пятницу в Смоленске XVI фестиваль "Молодежь – за Союзное государство", сообщает пресс-служба Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Фестиваль проводится по инициативе депутатов союзного парламента с 2006 года в целях создания единого культурного пространства, укрепления дружбы и взаимопонимания между подрастающим поколением двух стран, обмена идеями и налаживания сотрудничества молодежных объединений, выявления новых талантов. Перед началом гала-концерта были названы имена победителей конкурса исполнителей молодежной песни, в котором приняли участие 20 артистов из двух стран. Музыкальное соревнование прошло в два этапа. Конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли лауреат международных конкурсов, певец и композитор Евгений Гор, заместитель директора минского Молодежного театра эстрады Александр Должевский, заслуженная артистка Республики Беларусь Алена Ланская, заслуженный работник культуры России Елена Пинджоян. Председателем судейской коллегии был певец, композитор и саунд-продюсер Александр Еловских. По итогам выступлений жюри присвоило звание лауреата и вручило дипломы первой степени Даниэлле Тепляковой (Республика Беларусь) и Софии Вороне (Российская Федерация). Звание лауреата и дипломы второй степени получили Софья Гога (Российская Федерация) и Андрей Кот (Республика Беларусь). Лауреатами и обладателями дипломов третьей степени стали Ангелина Василевская (Республика Беларусь), Екатерина Кретова (Российская Федерация) и Диана Крымова (Российская Федерация). Победители также были награждены специальными призами от Парламентского Собрания. Награды вручали заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике спорту и туризму Сергей Клишевич и член комиссии Юлия Мурина. Помимо музыкального конкурса, программа фестиваля "Молодежь – за Союзное государство" включала концерты, патриотические акции, музыкальные вечера и вечера юмора, а также четыре новые дискуссионные площадки патриотической тематики. Участники фестиваля стали гостями экспертной встречи "Прыжок в будущее", на которой заслуженный мастер спорта России по боксу, депутат Парламентского Собрания Николай Валуев ответил на вопросы молодежи. Прошла встреча-сессия "Молодежь в современном медиа-пространстве" с российским журналистом и военным корреспондентом Семёном Пеговым. В Смоленском государственном медицинском университете состоялась стратегическая сессия-встреча "Время выбрало нас" с медиками-участниками СВО. Также состоялась традиционная молодежная акция "Свеча памяти" с возложением цветов в Сквере Памяти Героев. Впервые фестиваль состоялся в Анапе в 2006 году и был приурочен к 10-й годовщине подписания Договора об образовании Сообщества России и Беларуси. С 2007 по 2019 год фестиваль проводился в Ростовской области. В 2020 и 2021 годах мероприятия форума не проводились в связи с коронавирусными ограничениями. С 2022 года фестиваль проходит на территории Смоленской области. За 16 лет участие в фестивале приняли более четырех тысяч молодых артистов.

https://ria.ru/20230906/otnosheniya-1894719479.html

https://ria.ru/20230829/molodezh-1892917812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, смоленск, евгений гор , союзное государство, екатерина кретова, николай валуев