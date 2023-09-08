https://ria.ru/20230908/es-1895059967.html

ЕС хочет контролировать внутреннюю политику Грузии, считает эксперт

ЕС хочет контролировать внутреннюю политику Грузии, считает эксперт - РИА Новости, 08.09.2023

ЕС хочет контролировать внутреннюю политику Грузии, считает эксперт

Евросоюз хочет контролировать внутреннюю политику Грузии, при этом не давая Тбилиси конкретных обещаний, в том числе относительно членства в союзе, заявил РИА... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T17:38

2023-09-08T17:38

2023-09-08T17:38

грузия

тбилиси

сербия

саломе зурабишвили

владимир брутер

жозеп боррель

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Евросоюз хочет контролировать внутреннюю политику Грузии, при этом не давая Тбилиси конкретных обещаний, в том числе относительно членства в союзе, заявил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований (Россия) Владимир Брутер. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Грузия к настоящему моменту выполнила три из 12 условий, поставленных Еврокомиссией для получения статуса страны-кандидата в ЕС, но время на выполнение оставшихся девяти условий еще есть. "Евробюрократия работает по принципу наложить лапу, но не давать обещаний. Они хотят контролировать внутригрузинские политические процессы, но при этом ничего ни при каких условиях не обещать нынешней власти, потому что она им не нравится", - сказал Брутер Он подчеркнул, что точно так же Евросоюз поступает с Сербией. "А по отношению к Молдавии они ведут себя по-другому, несмотря на то, что там запрещают оппозиционные партии, телеканалы, сажают в тюрьму оппозиционеров. Это проходит, это выполнение условий Евросоюз", - отметил эксперт. По его словам, Европейский союз - очень закрытая организация в плане принятия решений. "Грузию они рассматривают в качестве бонуса. Если там поменяется власть, если новая власть будет проводить их политику - в том числе сдерживание России", - заявил Брутер. Эксперт считает, что Брюссель возлагает особые надежды возлагают на президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая его является "агентом влияния". "С одной стороны ЕС будет помогать ей избежать импичмента, а с другой - ссорить ее с действующим правительством", - пояснил он. Ранее правящая партия заявила, что инициирует импичмент Зурабишвили из-за того, что, несмотря на полученные отказы от правительства, она продолжает зарубежные визиты. Зурабишвили, в свою очередь, не собирается подавать в отставку и продолжит визиты в страны Европы, несмотря на инициативу правящей партии об импичменте.

https://ria.ru/20230907/borrel-1894847875.html

https://ria.ru/20230907/reysy-1894777594.html

https://ria.ru/20230908/front-1894974756.html

грузия

тбилиси

сербия

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грузия, тбилиси, сербия, саломе зурабишвили, владимир брутер, жозеп боррель, еврокомиссия, евросоюз