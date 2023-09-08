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Памфилова запустила экраны слежения за голосованием в информцентре ЦИК
Памфилова запустила экраны слежения за голосованием в информцентре ЦИК - РИА Новости, 08.09.2023
Памфилова запустила экраны слежения за голосованием в информцентре ЦИК
Глава ЦИК России Элла Памфилова и замглавы Николай Булаев запустили экраны слежения за ходом голосования на сентябрьских выборах в информационном центре ЦИК,... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T10:53
2023-09-08T10:53
2023-09-08T10:53
единый день голосования в россии — 2023
элла памфилова
цик рф
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова и замглавы Николай Булаев запустили экраны слежения за ходом голосования на сентябрьских выборах в информационном центре ЦИК, который в этом году открылся на площадке медиагруппы "Россия сегодня". "Ну что, вот видите в режиме реального времени. Там, где нули - значит там двухдневное или однодневное голосование, где голосование пока не идет", - сказала Памфилова журналистам в информцентре. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня, они начинаются 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. Запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования в россии — 2023, элла памфилова, цик рф
Единый день голосования в России — 2023, Элла Памфилова, ЦИК РФ
Памфилова запустила экраны слежения за голосованием в информцентре ЦИК
Элла Памфилова запустила экраны слежения за голосованием в информцентре ЦИК