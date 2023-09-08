https://ria.ru/20230908/dzhabarov-1894868375.html

Сенатор ответил на угрозы США ввести санкции из-за выборов в новых регионах

Сенатор ответил на угрозы США ввести санкции из-за выборов в новых регионах - РИА Новости, 08.09.2023

Сенатор ответил на угрозы США ввести санкции из-за выборов в новых регионах

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя угрозы со стороны США ввести санкции против поддерживающих выборы в новых... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T00:57

2023-09-08T00:57

2023-09-08T00:57

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сша

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя угрозы со стороны США ввести санкции против поддерживающих выборы в новых регионах России и в Крыму, заявил, что американцы этим никого не напугали, то же самое они говорили в 2014 году. Ранее в госдепартаменте США сообщили о возможном введении санкций против тех, кто поддержит проводимые Россией выборы в Донбассе, Запорожье, Херсонщине и Крыму, в том числе против тех, кто выступит в качестве международных наблюдателей. "Как видим, американцы опять взялись за старое. То же самое они говорили по Крыму в 2014 году. И что? Кого-то сильно напугали? Нет, никого и ничем не напугали", - написал Джабаров в своем телеграм-канале. Сенатор подчеркнул, что Крым в составе России развивается ускоренными темпами и "только в страшном сне крымчане вспоминают период своего временного пребывания в составе Украины". Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230907/sanktsii-1894841981.html

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россия, сша, донбасс, владимир джабаров, совет федерации рф, госдума рф, политика