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В ДТП под Саратовом один человек погиб, пятеро пострадали - РИА Новости, 08.09.2023
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20:12 08.09.2023 (обновлено: 21:06 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/dtp-1895097086.html
В ДТП под Саратовом один человек погиб, пятеро пострадали
В ДТП под Саратовом один человек погиб, пятеро пострадали - РИА Новости, 08.09.2023
В ДТП под Саратовом один человек погиб, пятеро пострадали
Два легковых автомобиля столкнулись в Татищевском районе Саратовской области, в результате один человек погиб, еще пятеро пострадали, сообщил начальник... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T20:12
2023-09-08T21:06
происшествия
татищевский район
ford motor
lada vesta
саратовская область
гибдд мвд рф
авто
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САРАТОВ, 8 сен - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Татищевском районе Саратовской области, в результате один человек погиб, еще пятеро пострадали, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин. Сообщение об аварии поступило в службу "112" в 19.15 (18.15 мск). "Вблизи села Песчаный Умет произошло столкновение Lada и Ford. В результате ДТП один человек погиб и пять пострадали. Реанимационной службой облспаса госпитализированы две женщины в состоянии средней степени тяжести. Двоих человек госпитализировали медики скорой помощи. Один человек от госпитализации отказался", - написал Юрин в своем телеграм-канале.Как уточнили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД, ДТП произошло на 708-м километре автодороги Р-22 "Каспий", в результате погибла 47-летняя пассажирка "Лады Приоры", а оба водителя, 62-летняя пассажирка "Лады" и две пассажирки автомобиля Ford Focus 42 и 44 лет доставлены в больницу.
https://ria.ru/20230908/dtp-1894878166.html
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татищевский район
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происшествия, татищевский район, ford motor, lada vesta, саратовская область, гибдд мвд рф, авто
Происшествия, Татищевский район, Ford Motor, Lada Vesta, Саратовская область, ГИБДД МВД РФ, Авто
В ДТП под Саратовом один человек погиб, пятеро пострадали

В ДТП в Саратовской области один человек погиб, пятеро пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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САРАТОВ, 8 сен - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Татищевском районе Саратовской области, в результате один человек погиб, еще пятеро пострадали, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.
Сообщение об аварии поступило в службу "112" в 19.15 (18.15 мск).
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"Вблизи села Песчаный Умет произошло столкновение Lada и Ford. В результате ДТП один человек погиб и пять пострадали. Реанимационной службой облспаса госпитализированы две женщины в состоянии средней степени тяжести. Двоих человек госпитализировали медики скорой помощи. Один человек от госпитализации отказался", - написал Юрин в своем телеграм-канале.
Как уточнили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД, ДТП произошло на 708-м километре автодороги Р-22 "Каспий", в результате погибла 47-летняя пассажирка "Лады Приоры", а оба водителя, 62-летняя пассажирка "Лады" и две пассажирки автомобиля Ford Focus 42 и 44 лет доставлены в больницу.
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ПроисшествияТатищевский районFord MotorLada VestaСаратовская областьГИБДД МВД РФАвто
 
 
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