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Аграрный колледж Кубани начнет заготавливать дрова для отправки в зону СВО - РИА Новости, 08.09.2023
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13:36 08.09.2023
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Аграрный колледж Кубани начнет заготавливать дрова для отправки в зону СВО
Аграрный колледж Кубани начнет заготавливать дрова для отправки в зону СВО - РИА Новости, 08.09.2023
Аграрный колледж Кубани начнет заготавливать дрова для отправки в зону СВО
Брюховецкий аграрный колледж на Кубани в новом учебном году начнет заготавливать дрова для отправки бойцам в зону спецоперации, материалом послужат опавшие... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T13:36
2023-09-08T13:36
надежные люди
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 8 сен - РИА Новости. Брюховецкий аграрный колледж на Кубани в новом учебном году начнет заготавливать дрова для отправки бойцам в зону спецоперации, материалом послужат опавшие деревья на лесополосах, принадлежащих учебному учреждению, рассказала РИА Новости советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями колледжа Татьяна Жебель. "Мы изготавливаем для бойцов печи-буржуйки и не только мы, но их же нужно чем-то топить. Сейчас запускаем работы по доставки дров в зону спецоперации. Наши сотрудники мужчины будут вырубать деревья, которые самостоятельно упали на принадлежащих учреждению землях с лесополосой. Студенты будут их формировать в поленницы, перевязывать веревками и отправлять в краснодарский штаб #МЫВМЕСТЕ, а оттуда уже бойцам на фронт. Впереди холода, работу начнем сразу после уборки подсолнечника на полях", - сказала собеседница агентства. По ее словам, за прошлую зиму учащиеся сварили 11 печек-буржуек, работа продолжится и в этом учебном году. Студенты также изготовили несколько сотен окопных свечей за 2023 год: банки для изделий приносят местные жители, а парафин закупает сам колледж. Кроме того, учащиеся плетут маскировочные сети, проводят акции по сбору макулатуры, чтоб на вырученные деньги закупить необходимые товары для солдат. Волонтеры и сотрудники колледжа регулярно помогают семьям мобилизованных по хозяйству, добавила Жебель.
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РИА Новости
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краснодарский край
Надежные люди, Краснодарский край
Аграрный колледж Кубани начнет заготавливать дрова для отправки в зону СВО

Аграрный колледж Кубани начнет заготавливать дрова для отправки в зону СВО

© Фото : Аграрный колледж КубаниСтуденты Аграрного колледжа Кубани
Студенты Аграрного колледжа Кубани - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Фото : Аграрный колледж Кубани
Студенты Аграрного колледжа Кубани
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КРАСНОДАР, 8 сен - РИА Новости. Брюховецкий аграрный колледж на Кубани в новом учебном году начнет заготавливать дрова для отправки бойцам в зону спецоперации, материалом послужат опавшие деревья на лесополосах, принадлежащих учебному учреждению, рассказала РИА Новости советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями колледжа Татьяна Жебель.
"Мы изготавливаем для бойцов печи-буржуйки и не только мы, но их же нужно чем-то топить. Сейчас запускаем работы по доставки дров в зону спецоперации. Наши сотрудники мужчины будут вырубать деревья, которые самостоятельно упали на принадлежащих учреждению землях с лесополосой. Студенты будут их формировать в поленницы, перевязывать веревками и отправлять в краснодарский штаб #МЫВМЕСТЕ, а оттуда уже бойцам на фронт. Впереди холода, работу начнем сразу после уборки подсолнечника на полях", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, за прошлую зиму учащиеся сварили 11 печек-буржуек, работа продолжится и в этом учебном году. Студенты также изготовили несколько сотен окопных свечей за 2023 год: банки для изделий приносят местные жители, а парафин закупает сам колледж.
Кроме того, учащиеся плетут маскировочные сети, проводят акции по сбору макулатуры, чтоб на вырученные деньги закупить необходимые товары для солдат. Волонтеры и сотрудники колледжа регулярно помогают семьям мобилизованных по хозяйству, добавила Жебель.
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