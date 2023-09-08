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Спецоперация, 8 сентября: ВС России под Брянском сбили три украинских дрона - РИА Новости, 08.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:42 08.09.2023 (обновлено: 22:16 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/dron-1895107255.html
Спецоперация, 8 сентября: ВС России под Брянском сбили три украинских дрона
Спецоперация, 8 сентября: ВС России под Брянском сбили три украинских дрона - РИА Новости, 08.09.2023
Спецоперация, 8 сентября: ВС России под Брянском сбили три украинских дрона
О попытках ВСУ атаковать российские регионы при помощи беспилотников, ходе спецоперации и участии Украины в саммите G20 — в материале РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T21:42
2023-09-08T22:16
специальная военная операция на украине
россия
джейк салливан
вооруженные силы украины
фсб
александр богомаз
украина
брянск
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. О попытках ВСУ атаковать российские регионы при помощи беспилотников, ходе спецоперации и участии Украины в саммите G20 — в материале РИА Новости.Атаки дронов в российских регионахРоссийские средства ПВО обнаружили и сбили три украинских беспилотника самолетного типа над Брянском. Два из них удалось уничтожить в воздухе, сообщили в Минобороны. Падение обломков дрона спровоцировало возгорание промышленного здания в Брянске. Спасатели ликвидировали пожар, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз. Обломками другого подавленного силами РЭБ беспилотника повреждено здание железнодорожного вокзала, пассажиров эвакуировали, добавил губернатор.Вокзал Брянск-Орловский частично возобновил работу, кассовый зал открыт для пассажиров, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД).Система ПВО сбила беспилотник на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Российские средства противовоздушной обороны перехватили украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью, заявили в Минобороны. Ход операцииВ РоссииСпецслужбы задержали в Крыму подозреваемого в работе на украинскую разведку, который с помощью диверсии на железной дороге планировал нарушить воинские перевозки, сообщила Федеральная служба безопасности. Задержанный в Крыму украинский агент заявил, что его просили собрать данные о центральном входе в бухту Севастополя, боновых заграждениях и точках ПВО, следует из видео допроса задержанного, опубликованного Центром общественных связей ФСБ. В миреАмериканский предприниматель и миллиардер Илон Маск опроверг сообщения о том, что в 2022 году он ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма и сорвал атаку Киева. Он пояснил, что в действительности система не была активирована, но ее просили включить. Сенат США остается привержен продолжению помощи Украине, включая военную поддержку, заявил советник американского президента Джейк Салливан. США хотели бы видеть Владимира Зеленского на G20 в Индии для продолжения работы с мировыми лидерами над идеями Украины по урегулированию конфликта, отметил Джейк Салливан.Страны G7 оказывают давление на Индию, чтобы в итоговых документах G20 отразить свои односторонние подходы по ситуации вокруг Украины, заявили в МИД России.
https://ria.ru/20230908/saper-1894900480.html
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россия, джейк салливан, вооруженные силы украины, фсб, александр богомаз, украина, брянск, евгений балицкий, большая двадцатка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины, ФСБ, Александр Богомаз, Украина, Брянск, Евгений Балицкий, Большая двадцатка
Спецоперация, 8 сентября: ВС России под Брянском сбили три украинских дрона

Минобороны: российские ПВО сбили три украинских дрона под Брянском

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С"
Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С". Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. О попытках ВСУ атаковать российские регионы при помощи беспилотников, ходе спецоперации и участии Украины в саммите G20 — в материале РИА Новости.

Атаки дронов в российских регионах

Российские средства ПВО обнаружили и сбили три украинских беспилотника самолетного типа над Брянском. Два из них удалось уничтожить в воздухе, сообщили в Минобороны.
Падение обломков дрона спровоцировало возгорание промышленного здания в Брянске. Спасатели ликвидировали пожар, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз. Обломками другого подавленного силами РЭБ беспилотника повреждено здание железнодорожного вокзала, пассажиров эвакуировали, добавил губернатор.
Вокзал Брянск-Орловский частично возобновил работу, кассовый зал открыт для пассажиров, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД).
Система ПВО сбила беспилотник на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Российские средства противовоздушной обороны перехватили украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью, заявили в Минобороны.
Работа сапера в зоне СВО
В Минобороны рассказали о героизме сапера в зоне спецоперации
Вчера, 09:57

Ход операции

  • Российские войска не позволили ВСУ переправиться через реку Шайтанка под Новодонецким в ДНР, группа противника уничтожена, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
  • Украинские войска взяли "тактическую паузу" после понесенных потерь в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, активных действий противник не предпринимал, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
  • Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на Херсонском направлении более 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б", сообщило Минобороны.
  • Группировка войск "Запад" на Купянском направлении улучшила положение по переднему краю, отбила три атаки ВСУ, уничтожила до 100 военнослужащих противника и шесть единиц техники.
  • Группировка войск "Центр" на Краснолиманском направлении отразила две атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожила до 60 украинских военных и четыре единицы техники.
  • Вооруженные силы России отразили атаку штурмовиков ВСУ на Южнодонецком направлении, потери противника составили до 190 солдат.
  • Украинские войска потеряли на Донецком и Запорожском направлениях около 250 военнослужащих.
  • Российские авиация и артиллерия уничтожили украинские РЛС обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У в Запорожской области, несколько командно-наблюдательных пунктов 63-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны в Донбассе.
Боевое дежурство за пультом управления - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
ПВО сбила два украинских дрона у избирательного участка в Скадовске
Вчера, 14:05

В России

Спецслужбы задержали в Крыму подозреваемого в работе на украинскую разведку, который с помощью диверсии на железной дороге планировал нарушить воинские перевозки, сообщила Федеральная служба безопасности.
Задержанный в Крыму украинский агент заявил, что его просили собрать данные о центральном входе в бухту Севастополя, боновых заграждениях и точках ПВО, следует из видео допроса задержанного, опубликованного Центром общественных связей ФСБ.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
ЕК не стала комментировать поставки Киеву снарядов с обедненным ураном
Вчера, 14:27

В мире

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опроверг сообщения о том, что в 2022 году он ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма и сорвал атаку Киева. Он пояснил, что в действительности система не была активирована, но ее просили включить.
Сенат США остается привержен продолжению помощи Украине, включая военную поддержку, заявил советник американского президента Джейк Салливан.
США хотели бы видеть Владимира Зеленского на G20 в Индии для продолжения работы с мировыми лидерами над идеями Украины по урегулированию конфликта, отметил Джейк Салливан.
Страны G7 оказывают давление на Индию, чтобы в итоговых документах G20 отразить свои односторонние подходы по ситуации вокруг Украины, заявили в МИД России.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Премьер Индии назвал очень продуктивной встречу с президентом США на G20
Вчера, 19:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДжейк СалливанВооруженные силы УкраиныФСБАлександр БогомазУкраинаБрянскЕвгений БалицкийБольшая двадцатка
 
 
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