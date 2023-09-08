https://ria.ru/20230908/dron-1895107255.html

Спецоперация, 8 сентября: ВС России под Брянском сбили три украинских дрона

Спецоперация, 8 сентября: ВС России под Брянском сбили три украинских дрона - РИА Новости, 08.09.2023

Спецоперация, 8 сентября: ВС России под Брянском сбили три украинских дрона

О попытках ВСУ атаковать российские регионы при помощи беспилотников, ходе спецоперации и участии Украины в саммите G20 — в материале РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T21:42

2023-09-08T21:42

2023-09-08T22:16

специальная военная операция на украине

россия

джейк салливан

вооруженные силы украины

фсб

александр богомаз

украина

брянск

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. О попытках ВСУ атаковать российские регионы при помощи беспилотников, ходе спецоперации и участии Украины в саммите G20 — в материале РИА Новости.Атаки дронов в российских регионахРоссийские средства ПВО обнаружили и сбили три украинских беспилотника самолетного типа над Брянском. Два из них удалось уничтожить в воздухе, сообщили в Минобороны. Падение обломков дрона спровоцировало возгорание промышленного здания в Брянске. Спасатели ликвидировали пожар, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз. Обломками другого подавленного силами РЭБ беспилотника повреждено здание железнодорожного вокзала, пассажиров эвакуировали, добавил губернатор.Вокзал Брянск-Орловский частично возобновил работу, кассовый зал открыт для пассажиров, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД).Система ПВО сбила беспилотник на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Российские средства противовоздушной обороны перехватили украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью, заявили в Минобороны. Ход операцииВ РоссииСпецслужбы задержали в Крыму подозреваемого в работе на украинскую разведку, который с помощью диверсии на железной дороге планировал нарушить воинские перевозки, сообщила Федеральная служба безопасности. Задержанный в Крыму украинский агент заявил, что его просили собрать данные о центральном входе в бухту Севастополя, боновых заграждениях и точках ПВО, следует из видео допроса задержанного, опубликованного Центром общественных связей ФСБ. В миреАмериканский предприниматель и миллиардер Илон Маск опроверг сообщения о том, что в 2022 году он ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма и сорвал атаку Киева. Он пояснил, что в действительности система не была активирована, но ее просили включить. Сенат США остается привержен продолжению помощи Украине, включая военную поддержку, заявил советник американского президента Джейк Салливан. США хотели бы видеть Владимира Зеленского на G20 в Индии для продолжения работы с мировыми лидерами над идеями Украины по урегулированию конфликта, отметил Джейк Салливан.Страны G7 оказывают давление на Индию, чтобы в итоговых документах G20 отразить свои односторонние подходы по ситуации вокруг Украины, заявили в МИД России.

https://ria.ru/20230908/saper-1894900480.html

https://ria.ru/20230908/pvo-1894984985.html

https://ria.ru/20230908/evrokomissiya-1894994764.html

https://ria.ru/20230908/g20-1895086518.html

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брянск

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россия, джейк салливан, вооруженные силы украины, фсб, александр богомаз, украина, брянск, евгений балицкий, большая двадцатка