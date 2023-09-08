Спецоперация, 8 сентября: ВС России под Брянском сбили три украинских дрона
Минобороны: российские ПВО сбили три украинских дрона под Брянском
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С"
Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С". Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. О попытках ВСУ атаковать российские регионы при помощи беспилотников, ходе спецоперации и участии Украины в саммите G20 — в материале РИА Новости.
Атаки дронов в российских регионах
Российские средства ПВО обнаружили и сбили три украинских беспилотника самолетного типа над Брянском. Два из них удалось уничтожить в воздухе, сообщили в Минобороны.
Падение обломков дрона спровоцировало возгорание промышленного здания в Брянске. Спасатели ликвидировали пожар, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз. Обломками другого подавленного силами РЭБ беспилотника повреждено здание железнодорожного вокзала, пассажиров эвакуировали, добавил губернатор.
Вокзал Брянск-Орловский частично возобновил работу, кассовый зал открыт для пассажиров, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД).
Система ПВО сбила беспилотник на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Российские средства противовоздушной обороны перехватили украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью, заявили в Минобороны.
Ход операции
- Российские войска не позволили ВСУ переправиться через реку Шайтанка под Новодонецким в ДНР, группа противника уничтожена, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
- Украинские войска взяли "тактическую паузу" после понесенных потерь в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, активных действий противник не предпринимал, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
- Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на Херсонском направлении более 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б", сообщило Минобороны.
- Группировка войск "Запад" на Купянском направлении улучшила положение по переднему краю, отбила три атаки ВСУ, уничтожила до 100 военнослужащих противника и шесть единиц техники.
- Группировка войск "Центр" на Краснолиманском направлении отразила две атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожила до 60 украинских военных и четыре единицы техники.
- Вооруженные силы России отразили атаку штурмовиков ВСУ на Южнодонецком направлении, потери противника составили до 190 солдат.
- Украинские войска потеряли на Донецком и Запорожском направлениях около 250 военнослужащих.
- Российские авиация и артиллерия уничтожили украинские РЛС обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У в Запорожской области, несколько командно-наблюдательных пунктов 63-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны в Донбассе.
В России
Спецслужбы задержали в Крыму подозреваемого в работе на украинскую разведку, который с помощью диверсии на железной дороге планировал нарушить воинские перевозки, сообщила Федеральная служба безопасности.
Задержанный в Крыму украинский агент заявил, что его просили собрать данные о центральном входе в бухту Севастополя, боновых заграждениях и точках ПВО, следует из видео допроса задержанного, опубликованного Центром общественных связей ФСБ.
В мире
Сенат США остается привержен продолжению помощи Украине, включая военную поддержку, заявил советник американского президента Джейк Салливан.
США хотели бы видеть Владимира Зеленского на G20 в Индии для продолжения работы с мировыми лидерами над идеями Украины по урегулированию конфликта, отметил Джейк Салливан.
Страны G7 оказывают давление на Индию, чтобы в итоговых документах G20 отразить свои односторонние подходы по ситуации вокруг Украины, заявили в МИД России.