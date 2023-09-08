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Над Белгородской областью сбили украинский дрон
Над Белгородской областью сбили украинский дрон - РИА Новости, 08.09.2023
Над Белгородской областью сбили украинский дрон
Российские средства ПВО сбили украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью, сообщило в пятницу в телеграм-канале Минобороны России. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T15:22
2023-09-08T15:22
2023-09-08T15:23
специальная военная операция на украине
киев
россия
белгородская область
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью, сообщило в пятницу в телеграм-канале Минобороны России."Восьмого сентября около 15.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киев, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Белгородская область
Над Белгородской областью сбили украинский дрон
Минобороны: ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью