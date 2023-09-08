https://ria.ru/20230908/dron-1895015842.html

Над Белгородской областью сбили украинский дрон

Над Белгородской областью сбили украинский дрон - РИА Новости, 08.09.2023

Над Белгородской областью сбили украинский дрон

Российские средства ПВО сбили украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью, сообщило в пятницу в телеграм-канале Минобороны России. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T15:22

2023-09-08T15:22

2023-09-08T15:23

специальная военная операция на украине

киев

россия

белгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью, сообщило в пятницу в телеграм-канале Минобороны России."Восьмого сентября около 15.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

россия

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, россия, белгородская область