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При украинском обстреле Петровского района Донецка пострадал мирный житель
При украинском обстреле Петровского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 08.09.2023
При украинском обстреле Петровского района Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение недалеко от школы в результате обстрела Петровского района Донецка, написал мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T11:41
2023-09-08T11:41
2023-09-08T11:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранение недалеко от школы в результате обстрела Петровского района Донецка, написал мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале. "В результате обстрела Петровского района по улице Петровского возле школы №106 получил ранение мужчина 1948 года рождения", - говорится в сообщении мэра.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщило, что украинские войска выпустили 11 ракет из РСЗО по районам Донецка. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Петровского района Донецка пострадал мирный житель
Кулемзин: при украинском обстреле Петровского района Донецка пострадал мужчина