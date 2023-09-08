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При украинском обстреле Петровского района Донецка пострадал мирный житель

При украинском обстреле Петровского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 08.09.2023

При украинском обстреле Петровского района Донецка пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранение недалеко от школы в результате обстрела Петровского района Донецка, написал мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T11:41

2023-09-08T11:41

2023-09-08T11:41

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранение недалеко от школы в результате обстрела Петровского района Донецка, написал мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале. "В результате обстрела Петровского района по улице Петровского возле школы №106 получил ранение мужчина 1948 года рождения", - говорится в сообщении мэра.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщило, что украинские войска выпустили 11 ракет из РСЗО по районам Донецка. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины