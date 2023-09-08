https://ria.ru/20230908/donetsk-1894905702.html

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 08.09.2023

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Украинские войска за пять минут выпустили 11 ракет из РСЗО по районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T10:28

2023-09-08T10:28

2023-09-08T10:30

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили 11 ракет из РСЗО по районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 6 ракет из РСЗО… 10:15 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 5 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230908/prigovor-1894899188.html

донецк

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк