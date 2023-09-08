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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 08.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:28 08.09.2023 (обновлено: 10:30 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/donetsk-1894905702.html
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 08.09.2023
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска за пять минут выпустили 11 ракет из РСЗО по районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T10:28
2023-09-08T10:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили 11 ракет из РСЗО по районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 6 ракет из РСЗО… 10:15 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 5 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230908/prigovor-1894899188.html
донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Украинские войска выпустили по Донецку 11 ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили 11 ракет из РСЗО по районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 6 ракет из РСЗО… 10:15 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 5 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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