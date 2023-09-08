https://ria.ru/20230908/donbass-1894912528.html

Легендарный и непокоренный: 80-летие освобождения Донбасса

Легендарный и непокоренный: 80-летие освобождения Донбасса - РИА Новости, 08.09.2023

Легендарный и непокоренный: 80-летие освобождения Донбасса

Восьмого сентября 1943 года был освобожден от нацистских оккупантов Донбасс. Архивные кадры — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T11:22

2023-09-08T11:22

2023-09-08T11:22

фото

донбасс

таганрог

великая отечественная война (1941-1945)

донецк

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Восьмого сентября 1943 года был освобожден от нацистских оккупантов Донбасс. Архивные кадры — в фотоленте Ria.ru.

донбасс

таганрог

донецк

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2023

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