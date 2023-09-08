Легендарный и непокоренный: 80-летие освобождения Донбасса

Восемьдесят лет назад советская армия изгнала немецко-фашистских захватчиков из города Сталино (сейчас Донецк).
Восемьдесят лет назад советская армия изгнала немецко-фашистских захватчиков из города Сталино (сейчас Донецк).
Эта дата отмечается как день освобождения всего Донбасса.
Эта дата отмечается как день освобождения всего Донбасса.
Наступательная операция продолжалась с 13 августа по 22 сентября 1943 года.
Наступательная операция продолжалась с 13 августа по 22 сентября 1943 года.
Красная Армия за короткий срок разгромила 13 дивизий вермахта, включая две танковые.
Красная Армия за короткий срок разгромила 13 дивизий вермахта, включая две танковые.
В результате проведенной операции стране была возвращена важнейшая угольно-металлургическая база и богатейший сельскохозяйственный район.
В результате проведенной операции стране была возвращена важнейшая угольно-металлургическая база и богатейший сельскохозяйственный район.
Поражение противника под Сталино был настолько сокрушительным, что вынудило его к беспорядочному отступлению.
Поражение противника под Сталино был настолько сокрушительным, что вынудило его к беспорядочному отступлению.
Передовые подразделения Красной Армии получили новые задачи: "перерезать пути отходящего противника, взрывать мосты, громить штабы, тылы и автоколонны противника. Захватив пленных, установить нумерацию отходящих частей".
Передовые подразделения Красной Армии получили новые задачи: "перерезать пути отходящего противника, взрывать мосты, громить штабы, тылы и автоколонны противника. Захватив пленных, установить нумерацию отходящих частей".
Сложность заключалась в том, что гитлеровцы отступали очень быстро.
Сложность заключалась в том, что гитлеровцы отступали очень быстро.
В боях за освобождение отличились многие соединения и части.
В боях за освобождение отличились многие соединения и части.
Особое положение занимает 301-я стрелковая дивизия, получившая почетное наименование "Сталинской".
Особое положение занимает 301-я стрелковая дивизия, получившая почетное наименование "Сталинской".
Именно она первой ворвались в город.
Приход Красной Армии избавил жителей от невыносимых условий оккупационного режима.
Приход Красной Армии избавил жителей от невыносимых условий оккупационного режима.