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Легендарный и непокоренный: 80-летие освобождения Донбасса - РИА Новости, 08.09.2023
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11:22 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/donbass-1894912528.html
Легендарный и непокоренный: 80-летие освобождения Донбасса
Легендарный и непокоренный: 80-летие освобождения Донбасса - РИА Новости, 08.09.2023
Легендарный и непокоренный: 80-летие освобождения Донбасса
Восьмого сентября 1943 года был освобожден от нацистских оккупантов Донбасс. Архивные кадры — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 08.09.2023
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донбасс
таганрог
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Восьмого сентября 1943 года был освобожден от нацистских оккупантов Донбасс. Архивные кадры — в фотоленте Ria.ru.
донбасс
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фото, фото, донбасс, таганрог, великая отечественная война (1941-1945), донецк
Фото, Донбасс, Таганрог, Великая Отечественная война (1941-1945), Донецк

Легендарный и непокоренный: 80-летие освобождения Донбасса

Читать ria.ru в
Восьмого сентября 1943 года был освобожден от нацистских оккупантов Донбасс. Архивные кадры — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Яков Рюмкин | Перейти в медиабанк

Восемьдесят лет назад советская армия изгнала немецко-фашистских захватчиков из города Сталино (сейчас Донецк).

Донбасская стратегическая наступательная операция

Восемьдесят лет назад советская армия изгнала немецко-фашистских захватчиков из города Сталино (сейчас Донецк).

© РИА Новости / Яков Рюмкин
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1 из 12
© РИА Новости / Ольга Ландер | Перейти в медиабанк

Эта дата отмечается как день освобождения всего Донбасса.

Саперы осматривают местность на наличие мин. Сталинская область (ныне Донецкая Народная Республика)

Эта дата отмечается как день освобождения всего Донбасса.

© РИА Новости / Ольга Ландер
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2 из 12
© РИА Новости / Самарий Гурарий | Перейти в медиабанк

Наступательная операция продолжалась с 13 августа по 22 сентября 1943 года.

Освобождение Донбасса от немецко-фашистских оккупантов. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Наступательная операция продолжалась с 13 августа по 22 сентября 1943 года.

© РИА Новости / Самарий Гурарий
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3 из 12
© РИА Новости / Олег Кнорринг | Перейти в медиабанк

Красная Армия за короткий срок разгромила 13 дивизий вермахта, включая две танковые.

Возвращение солдата в освобожденное родное село. Сталинская область (ныне Донецкая Народная Республика). Август 1943 года

Красная Армия за короткий срок разгромила 13 дивизий вермахта, включая две танковые.

© РИА Новости / Олег Кнорринг
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4 из 12
© РИА Новости / Борис Ярославцев | Перейти в медиабанк

В результате проведенной операции стране была возвращена важнейшая угольно-металлургическая база и богатейший сельскохозяйственный район.

Бои за Донбасс. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

В результате проведенной операции стране была возвращена важнейшая угольно-металлургическая база и богатейший сельскохозяйственный район.

© РИА Новости / Борис Ярославцев
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5 из 12
© РИА Новости / Ольга Ландер | Перейти в медиабанк

Поражение противника под Сталино был настолько сокрушительным, что вынудило его к беспорядочному отступлению.

Подразделения стрелкового корпуса Юго-Западного фронта во время наступления на южном направлении западнее Славянска

Поражение противника под Сталино был настолько сокрушительным, что вынудило его к беспорядочному отступлению.

© РИА Новости / Ольга Ландер
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6 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Передовые подразделения Красной Армии получили новые задачи: "перерезать пути отходящего противника, взрывать мосты, громить штабы, тылы и автоколонны противника. Захватив пленных, установить нумерацию отходящих частей".

Разрушенная фашистами воздуходувная станция

Передовые подразделения Красной Армии получили новые задачи: "перерезать пути отходящего противника, взрывать мосты, громить штабы, тылы и автоколонны противника. Захватив пленных, установить нумерацию отходящих частей".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Израиль Озерский | Перейти в медиабанк

Сложность заключалась в том, что гитлеровцы отступали очень быстро.

4-й гвардейский корпус под командованием генерал-лейтенанта Николая Яковлевича Кириченко во время атаки

Сложность заключалась в том, что гитлеровцы отступали очень быстро.

© РИА Новости / Израиль Озерский
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

В боях за освобождение отличились многие соединения и части.

В освобожденном городе Змиев после тяжелых боев. Юго-Западный фронт

В боях за освобождение отличились многие соединения и части.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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9 из 12
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Особое положение занимает 301-я стрелковая дивизия, получившая почетное наименование "Сталинской".

Донбасская стратегическая наступательная операция войск Юго-Западного фронта. Тяжелые бои в районе реки Северский Донец

Особое положение занимает 301-я стрелковая дивизия, получившая почетное наименование "Сталинской".

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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10 из 12
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Именно она первой ворвались в город.

Колонна пленных немцев в районе города Змиев. Юго-Западный фронт

Именно она первой ворвались в город.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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11 из 12
© РИА Новости / Юрий Скуратов | Перейти в медиабанк

Приход Красной Армии избавил жителей от невыносимых условий оккупационного режима.

Так выглядел город Сталино (Донецк) после освобождения.1943 год

Приход Красной Армии избавил жителей от невыносимых условий оккупационного режима.

© РИА Новости / Юрий Скуратов
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ФотоДонбассТаганрогВеликая Отечественная война (1941-1945)Донецк
 
 
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