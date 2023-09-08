https://ria.ru/20230908/diversiya-1894899647.html

В Крыму пресекли диверсию на железной дороге

В Крыму пресекли диверсию на железной дороге - РИА Новости, 08.09.2023

В Крыму пресекли диверсию на железной дороге

Спецслужбы задержали в Крыму агента украинской разведки, планировавшего диверсию на железной дороге, сообщила ФСБ. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T09:52

2023-09-08T09:52

2023-09-08T13:08

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севастополь

украина

фсб

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Спецслужбы задержали в Крыму агента украинской разведки, планировавшего диверсию на железной дороге, сообщила ФСБ."Пресечена подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры полуострова в целях нарушения воинских перевозок. Задержан гражданин России, житель Севастополя, 1978 года рождения, который по заданию военной разведки Украины осуществлял сбор сведений о размещении на полуострове объектов и подразделений Минобороны России, а также подготовку теракта на объекте железнодорожного транспорта", — рассказали в ведомстве.В тайнике у него изъяли самодельное взрывное устройство на основе иностранного пластичного взрывчатого вещества. ФСБ также опубликовала видео допроса украинского агента, на котором он рассказывает о задачах, поставленных перед ним киевскими спецслужбами."На меня вышел пользователь с ником Макс Полянов, он представился, что он сотрудник ГУР (Главное управление разведки Минобороны Украины. — Прим. ред.). Буквально через пару дней он предложил сотрудничать. <…> Ему нужна была информация о центральном входе в Севастопольскую бухту, где размещены защитные боновые сооружения и точки ПВО, которые их прикрывают", — сказал он.Задержанный добавил, что ему также поручили собирать для ГУР данные о передвижении кораблей и подводных лодок — носителей ракет "Калибр"."Оповещение о взлете авиации с аэропорта Бельбек и по возможности, когда носители "Калибров" находятся в бухте — фиксировать их в местах базирования. Все это передавалось через мессенджер Telegram", — рассказал украинский агент.В ФСБ не уточнили дату задержания, но, судя по релизу, суд уже заключил фигуранта в СИЗО по уголовному делу.

https://ria.ru/20230908/arest-1894885086.html

https://ria.ru/20230907/terakty-1894664301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Предотвращение диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры Крыма Задержанный украинский агент рассказал, что его просили собрать данные о входе в бухту Севастополя 2023-09-08T09:52 true PT3M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, севастополь, украина, фсб, происшествия