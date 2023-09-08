https://ria.ru/20230908/diversiya-1894899647.html
В Крыму пресекли диверсию на железной дороге
В Крыму пресекли диверсию на железной дороге - РИА Новости, 08.09.2023
В Крыму пресекли диверсию на железной дороге
Спецслужбы задержали в Крыму агента украинской разведки, планировавшего диверсию на железной дороге, сообщила ФСБ. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T09:52
2023-09-08T09:52
2023-09-08T13:08
россия
севастополь
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Спецслужбы задержали в Крыму агента украинской разведки, планировавшего диверсию на железной дороге, сообщила ФСБ."Пресечена подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры полуострова в целях нарушения воинских перевозок. Задержан гражданин России, житель Севастополя, 1978 года рождения, который по заданию военной разведки Украины осуществлял сбор сведений о размещении на полуострове объектов и подразделений Минобороны России, а также подготовку теракта на объекте железнодорожного транспорта", — рассказали в ведомстве.В тайнике у него изъяли самодельное взрывное устройство на основе иностранного пластичного взрывчатого вещества. ФСБ также опубликовала видео допроса украинского агента, на котором он рассказывает о задачах, поставленных перед ним киевскими спецслужбами."На меня вышел пользователь с ником Макс Полянов, он представился, что он сотрудник ГУР (Главное управление разведки Минобороны Украины. — Прим. ред.). Буквально через пару дней он предложил сотрудничать. <…> Ему нужна была информация о центральном входе в Севастопольскую бухту, где размещены защитные боновые сооружения и точки ПВО, которые их прикрывают", — сказал он.Задержанный добавил, что ему также поручили собирать для ГУР данные о передвижении кораблей и подводных лодок — носителей ракет "Калибр"."Оповещение о взлете авиации с аэропорта Бельбек и по возможности, когда носители "Калибров" находятся в бухте — фиксировать их в местах базирования. Все это передавалось через мессенджер Telegram", — рассказал украинский агент.В ФСБ не уточнили дату задержания, но, судя по релизу, суд уже заключил фигуранта в СИЗО по уголовному делу.
https://ria.ru/20230908/arest-1894885086.html
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Предотвращение диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры Крыма
Задержанный украинский агент рассказал, что его просили собрать данные о входе в бухту Севастополя
2023-09-08T09:52
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PT3M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, севастополь, украина, фсб, происшествия
Россия, Севастополь, Украина, ФСБ, Происшествия
В Крыму пресекли диверсию на железной дороге
ФСБ задержала украинского агента за подготовку железнодорожной диверсии в Крыму
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Спецслужбы задержали в Крыму агента украинской разведки, планировавшего диверсию на железной дороге, сообщила ФСБ.
«
"Пресечена подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры полуострова в целях нарушения воинских перевозок. Задержан гражданин России, житель Севастополя, 1978 года рождения, который по заданию военной разведки Украины осуществлял сбор сведений о размещении на полуострове объектов и подразделений Минобороны России, а также подготовку теракта на объекте железнодорожного транспорта", — рассказали в ведомстве.
В тайнике у него изъяли самодельное взрывное устройство на основе иностранного пластичного взрывчатого вещества.
ФСБ также опубликовала видео допроса украинского агента, на котором он рассказывает о задачах, поставленных перед ним киевскими спецслужбами.
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"На меня вышел пользователь с ником Макс Полянов, он представился, что он сотрудник ГУР (Главное управление разведки Минобороны Украины. — Прим. ред.). Буквально через пару дней он предложил сотрудничать. <…> Ему нужна была информация о центральном входе в Севастопольскую бухту, где размещены защитные боновые сооружения и точки ПВО, которые их прикрывают", — сказал он.
Задержанный добавил, что ему также поручили собирать для ГУР данные о передвижении кораблей и подводных лодок — носителей ракет "Калибр".
«
"Оповещение о взлете авиации с аэропорта Бельбек и по возможности, когда носители "Калибров" находятся в бухте — фиксировать их в местах базирования. Все это передавалось через мессенджер Telegram", — рассказал украинский агент.
В ФСБ не уточнили дату задержания, но, судя по релизу, суд уже заключил фигуранта в СИЗО по уголовному делу.
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