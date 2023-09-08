https://ria.ru/20230908/dimitrov-1895013388.html

Красноярского экс-министра осудили за махинации при строительстве метро

Красноярского экс-министра осудили за махинации при строительстве метро - РИА Новости, 08.09.2023

Красноярского экс-министра осудили за махинации при строительстве метро

Бывший министр транспорта Красноярского края Константин Димитров по делу о превышении полномочий при строительстве метро приговорен к 3 годам 2 месяцам колонии, РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T15:13

2023-09-08T15:13

2023-09-08T15:13

происшествия

красноярский край

красноярск

олег митволь

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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КРАСНОЯРСК, 8 сен – РИА Новости. Бывший министр транспорта Красноярского края Константин Димитров по делу о превышении полномочий при строительстве метро приговорен к 3 годам 2 месяцам колонии, сообщает пресс-служба судов региона. Димитров был арестован в июле 2022 года в рамках расследования дела о мошенничестве при строительстве метро в Красноярске, позднее суд изменил меру пресечения на домашний арест, а затем вновь арестовал его из-за нарушений условий домашнего ареста. В конце апреля врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков уволил Димитрова. Ранее по этому делу был заключен под стражу бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, который в настоящее время находится под домашним арестом. Димитров обвиняется в превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Он признал вину и заключил досудебное соглашение, рассказав об обстоятельствах преступления и указав причастных к нему. "Центральный районный суд Красноярска вынес приговор экс-министру транспорта Красноярского края Константину Димитрову, обвиненному в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (один эпизод). Суд признал Димитрова виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3 года 2 месяца в колонии общего режима и 2,5 года лишения права заниматься деятельностью, связанной с госслужбой", - говорится в сообщении пресс-службы судов в телеграм-канале. Приговор в законную силу не вступил. Как поясняла прокуратура, в 2019 году краевое учреждение заключило с компанией госконтракт по корректировке проектно-сметной документации строительства метро в Красноярске. В конце 2019 года Димитров, зная, что при выполнении работ был выполнен меньший объем, использовалась устаревшая документация, дал указание главе учреждения подписать акт приемки-передачи на сумму более 742 миллионов рублей, отмечало надзорное ведомство.

https://ria.ru/20230908/krazha-1894912875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, красноярский край, красноярск, олег митволь, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)