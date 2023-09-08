https://ria.ru/20230908/dimitrov-1895013388.html
Красноярского экс-министра осудили за махинации при строительстве метро
Красноярского экс-министра осудили за махинации при строительстве метро - РИА Новости, 08.09.2023
Красноярского экс-министра осудили за махинации при строительстве метро
Бывший министр транспорта Красноярского края Константин Димитров по делу о превышении полномочий при строительстве метро приговорен к 3 годам 2 месяцам колонии, РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T15:13
2023-09-08T15:13
2023-09-08T15:13
происшествия
красноярский край
красноярск
олег митволь
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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КРАСНОЯРСК, 8 сен – РИА Новости. Бывший министр транспорта Красноярского края Константин Димитров по делу о превышении полномочий при строительстве метро приговорен к 3 годам 2 месяцам колонии, сообщает пресс-служба судов региона. Димитров был арестован в июле 2022 года в рамках расследования дела о мошенничестве при строительстве метро в Красноярске, позднее суд изменил меру пресечения на домашний арест, а затем вновь арестовал его из-за нарушений условий домашнего ареста. В конце апреля врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков уволил Димитрова. Ранее по этому делу был заключен под стражу бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, который в настоящее время находится под домашним арестом. Димитров обвиняется в превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Он признал вину и заключил досудебное соглашение, рассказав об обстоятельствах преступления и указав причастных к нему. "Центральный районный суд Красноярска вынес приговор экс-министру транспорта Красноярского края Константину Димитрову, обвиненному в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (один эпизод). Суд признал Димитрова виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3 года 2 месяца в колонии общего режима и 2,5 года лишения права заниматься деятельностью, связанной с госслужбой", - говорится в сообщении пресс-службы судов в телеграм-канале. Приговор в законную силу не вступил. Как поясняла прокуратура, в 2019 году краевое учреждение заключило с компанией госконтракт по корректировке проектно-сметной документации строительства метро в Красноярске. В конце 2019 года Димитров, зная, что при выполнении работ был выполнен меньший объем, использовалась устаревшая документация, дал указание главе учреждения подписать акт приемки-передачи на сумму более 742 миллионов рублей, отмечало надзорное ведомство.
https://ria.ru/20230908/krazha-1894912875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, красноярск, олег митволь, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Красноярский край, Красноярск, Олег Митволь, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Красноярского экс-министра осудили за махинации при строительстве метро
Красноярского экс-министра Димитрова осудили за махинации на строительстве метро
КРАСНОЯРСК, 8 сен – РИА Новости.
Бывший министр транспорта Красноярского края Константин Димитров по делу о превышении полномочий при строительстве метро приговорен к 3 годам 2 месяцам колонии, сообщает
пресс-служба судов региона.
Димитров был арестован в июле 2022 года в рамках расследования дела о мошенничестве при строительстве метро в Красноярске
, позднее суд изменил меру пресечения на домашний арест, а затем вновь арестовал его из-за нарушений условий домашнего ареста. В конце апреля врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков
уволил Димитрова. Ранее по этому делу был заключен под стражу бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь
, который в настоящее время находится под домашним арестом. Димитров обвиняется в превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ
). Он признал вину и заключил досудебное соглашение, рассказав об обстоятельствах преступления и указав причастных к нему.
"Центральный районный суд Красноярска вынес приговор экс-министру транспорта Красноярского края Константину Димитрову, обвиненному в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (один эпизод). Суд признал Димитрова виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3 года 2 месяца в колонии общего режима и 2,5 года лишения права заниматься деятельностью, связанной с госслужбой", - говорится в сообщении пресс-службы судов в телеграм-канале.
Приговор в законную силу не вступил.
Как поясняла прокуратура, в 2019 году краевое учреждение заключило с компанией госконтракт по корректировке проектно-сметной документации строительства метро в Красноярске. В конце 2019 года Димитров, зная, что при выполнении работ был выполнен меньший объем, использовалась устаревшая документация, дал указание главе учреждения подписать акт приемки-передачи на сумму более 742 миллионов рублей, отмечало надзорное ведомство.
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