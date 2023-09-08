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В Ингушетии проверяют информацию об избиении детей в детском саду - РИА Новости, 08.09.2023
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15:36 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/detsad-1895020525.html
В Ингушетии проверяют информацию об избиении детей в детском саду
В Ингушетии проверяют информацию об избиении детей в детском саду - РИА Новости, 08.09.2023
В Ингушетии проверяют информацию об избиении детей в детском саду
Прокуратура проверяет информацию об избиении детей воспитателем детского сада в Ингушетии, сообщает региональное ведомство в своем телеграм-канале. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T15:36
2023-09-08T15:36
происшествия
магас
республика ингушетия
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ПЯТИГОРСК, 8 сен - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию об избиении детей воспитателем детского сада в Ингушетии, сообщает региональное ведомство в своем телеграм-канале. "Прокуратура города Магаса проводит проверку распространенной в сети Интернет информации о противоправном поведении воспитателя в одном из частных детских садов города. По предварительной информации, в коммерческом дошкольном образовательном учреждении допускалось ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, грубое обращение с детьми со стороны воспитателя", - информирует прокуратура Ингушетии.Уточняется, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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происшествия, магас, республика ингушетия
Происшествия, Магас, Республика Ингушетия
В Ингушетии проверяют информацию об избиении детей в детском саду

В Ингушетии проверяют информацию об избиении детей воспитателем детского сада

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 8 сен - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию об избиении детей воспитателем детского сада в Ингушетии, сообщает региональное ведомство в своем телеграм-канале.
«
"Прокуратура города Магаса проводит проверку распространенной в сети Интернет информации о противоправном поведении воспитателя в одном из частных детских садов города. По предварительной информации, в коммерческом дошкольном образовательном учреждении допускалось ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, грубое обращение с детьми со стороны воспитателя", - информирует прокуратура Ингушетии.
Уточняется, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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ПроисшествияМагасРеспублика Ингушетия
 
 
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