https://ria.ru/20230908/detsad-1895020525.html
В Ингушетии проверяют информацию об избиении детей в детском саду
В Ингушетии проверяют информацию об избиении детей в детском саду - РИА Новости, 08.09.2023
В Ингушетии проверяют информацию об избиении детей в детском саду
Прокуратура проверяет информацию об избиении детей воспитателем детского сада в Ингушетии, сообщает региональное ведомство в своем телеграм-канале. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T15:36
2023-09-08T15:36
2023-09-08T15:36
происшествия
магас
республика ингушетия
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ПЯТИГОРСК, 8 сен - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию об избиении детей воспитателем детского сада в Ингушетии, сообщает региональное ведомство в своем телеграм-канале. "Прокуратура города Магаса проводит проверку распространенной в сети Интернет информации о противоправном поведении воспитателя в одном из частных детских садов города. По предварительной информации, в коммерческом дошкольном образовательном учреждении допускалось ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, грубое обращение с детьми со стороны воспитателя", - информирует прокуратура Ингушетии.Уточняется, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магас, республика ингушетия
Происшествия, Магас, Республика Ингушетия
В Ингушетии проверяют информацию об избиении детей в детском саду
В Ингушетии проверяют информацию об избиении детей воспитателем детского сада