https://ria.ru/20230908/detsad-1895020525.html

В Ингушетии проверяют информацию об избиении детей в детском саду

В Ингушетии проверяют информацию об избиении детей в детском саду - РИА Новости, 08.09.2023

В Ингушетии проверяют информацию об избиении детей в детском саду

Прокуратура проверяет информацию об избиении детей воспитателем детского сада в Ингушетии, сообщает региональное ведомство в своем телеграм-канале. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T15:36

2023-09-08T15:36

2023-09-08T15:36

происшествия

магас

республика ингушетия

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ПЯТИГОРСК, 8 сен - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию об избиении детей воспитателем детского сада в Ингушетии, сообщает региональное ведомство в своем телеграм-канале. "Прокуратура города Магаса проводит проверку распространенной в сети Интернет информации о противоправном поведении воспитателя в одном из частных детских садов города. По предварительной информации, в коммерческом дошкольном образовательном учреждении допускалось ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, грубое обращение с детьми со стороны воспитателя", - информирует прокуратура Ингушетии.Уточняется, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20230908/skotch-1895017915.html

магас

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, магас, республика ингушетия