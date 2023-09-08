https://ria.ru/20230908/deflyatsiya-1895101831.html
В августе в России рекордно подорожали апельсины
В августе в России рекордно подорожали апельсины - РИА Новости, 08.09.2023
В августе в России рекордно подорожали апельсины
Продовольственная дефляция в РФ в августе 2023 года в месячном выражении составила 0,06%, сменив продовольственную инфляцию июля — тогда цены на продукты в... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T20:56
2023-09-08T20:56
2023-09-08T21:44
экономика
россия
приморский край
москва
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Продовольственная дефляция в РФ в августе 2023 года в месячном выражении составила 0,06%, сменив продовольственную инфляцию июля — тогда цены на продукты в среднем выросли на 0,49% после снижения в июне на 0,01%, следует из данных Росстата.В годовом выражении рост цен на продукты ускорился: в августе он составил 3,58%, в июле — 2,23%, в июне — 0,18%. Непродовольственные товары в августе по сравнению с июлем подорожали на 1,14%, а по сравнению с августом прошлого года — на 3,58%. Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие за август выросли на 0,78%, а в годовом выражении — на 1,74%. Цены на плодоовощную продукцию в августе снизились на 5,96% по сравнению с июлем, а за период с августа 2022 года стали выше на 20,41%. "Рост потребительских цен на 0,4% и более зафиксирован в 36 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени (на 1,9%) — в Приморском крае в связи с удорожанием непродовольственных товаров (на 3,4%). В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли на 0,2% (с начала года прирост цен составил 4,0% и 3,5% соответственно)", — сообщает служба.Продукты питания в августе стали дешевле на 0,1% в месячном выражении, но в годовом — подорожали на 3,88%. Из приведенных в отчете позиций больше всего за август подорожало мясо кур, на 5,63%, а подешевели макаронные изделия — на 0,5%. Прибавили в цене куриные яйца (на 1,01%), рыба и пищевые морепродукты (на 0,25%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 0,16%), крупы и бобовые (на 0,69%), подсолнечное масло (на 1,54%). Молоко и молочная продукция стали дешевле на 0,32%, сливочное масло — на 0,11%."В августе значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Цены на капусту белокочанную снизились в среднем на 29,6%, лук репчатый — на 27,0%, картофель — на 23,1%, морковь — на 20,4%, помидоры — на 17,5%, свеклу столовую — на 13,8%, виноград — на 11,1%", — сообщает статведомство.В то же время подорожали апельсины — на 21%, огурцы — на 4,2%, бананы — на 3,6%, свежая зелень — на 2,7%, а также груши и яблоки — на 1,5% и 1,3%, сухофрукты и чеснок — на 0,6% и 0,5% соответственно.
https://ria.ru/20230908/losos-1895101150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, приморский край, москва, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Приморский край, Москва, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В августе в России рекордно подорожали апельсины
Росстат: в России по росту цен лидируют апельсины, они подорожали на 21 процент
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.
Продовольственная дефляция в РФ в августе 2023 года в месячном выражении составила 0,06%, сменив продовольственную инфляцию июля — тогда цены на продукты в среднем выросли на 0,49% после снижения в июне на 0,01%, следует из данных
Росстата.
В годовом выражении рост цен на продукты ускорился: в августе он составил 3,58%, в июле — 2,23%, в июне — 0,18%.
Непродовольственные товары в августе по сравнению с июлем подорожали на 1,14%, а по сравнению с августом прошлого года — на 3,58%. Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие за август выросли на 0,78%, а в годовом выражении — на 1,74%. Цены на плодоовощную продукцию в августе снизились на 5,96% по сравнению с июлем, а за период с августа 2022 года стали выше на 20,41%.
«
"Рост потребительских цен на 0,4% и более зафиксирован в 36 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени (на 1,9%) — в Приморском крае в связи с удорожанием непродовольственных товаров (на 3,4%). В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли на 0,2% (с начала года прирост цен составил 4,0% и 3,5% соответственно)", — сообщает служба.
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Продукты питания в августе стали дешевле на 0,1% в месячном выражении, но в годовом — подорожали на 3,88%. Из приведенных в отчете позиций больше всего за август подорожало мясо кур, на 5,63%, а подешевели макаронные изделия — на 0,5%.
Прибавили в цене куриные яйца (на 1,01%), рыба и пищевые морепродукты (на 0,25%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 0,16%), крупы и бобовые (на 0,69%), подсолнечное масло (на 1,54%). Молоко и молочная продукция стали дешевле на 0,32%, сливочное масло — на 0,11%.
«
"В августе значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Цены на капусту белокочанную снизились в среднем на 29,6%, лук репчатый — на 27,0%, картофель — на 23,1%, морковь — на 20,4%, помидоры — на 17,5%, свеклу столовую — на 13,8%, виноград — на 11,1%", — сообщает статведомство.
В то же время подорожали апельсины — на 21%, огурцы — на 4,2%, бананы — на 3,6%, свежая зелень — на 2,7%, а также груши и яблоки — на 1,5% и 1,3%, сухофрукты и чеснок — на 0,6% и 0,5% соответственно.
Инфляция в августе замедлилась до 0,28 процента