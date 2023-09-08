Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Испании нашли тела двух мужчин, пропавших после шторма "Дана" - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 08.09.2023 (обновлено: 18:56 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/dana-1895082194.html
СМИ: в Испании нашли тела двух мужчин, пропавших после шторма "Дана"
СМИ: в Испании нашли тела двух мужчин, пропавших после шторма "Дана" - РИА Новости, 08.09.2023
СМИ: в Испании нашли тела двух мужчин, пропавших после шторма "Дана"
Гражданская гвардия Испании обнаружила в автономном сообществе Мадрид тела двух мужчин, считавшихся пропавшими без вести после наводнения, вызванного сильнейшим РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T18:55
2023-09-08T18:56
в мире
испания
мадрид
таррагона
происшествия
наводнение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577843499_0:267:2566:1710_1920x0_80_0_0_9de349e103b7e5fc8b3f30543b0a31b3.jpg
МАДРИД, 8 сент - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании обнаружила в автономном сообществе Мадрид тела двух мужчин, считавшихся пропавшими без вести после наводнения, вызванного сильнейшим штормом "Дана", который нанес значительный ущерб центральной и западной части страны, передает в пятницу телеканал RTVE. Согласно его информации, правительственная делегация региона подтвердила, что это тела Хосе Мануэля Агуадо, 83-летнего мужчины с болезнью Альцгеймера, которого унесло наводнением, когда он находился рядом со своим домом в провинции Вильяманта. Вторым погибшим оказался Мануэль Лопес, 50-летний мужчина, который пропал вместе со своей семьей, когда его автомобиль упал в реку Альберче в воскресенье вечером. Оба тела были найдены после пяти дней поисков водолазами с разницей в час и на расстоянии около 200 метров друг от друга. Уточняется, что они были обнаружены возле разрушенного ураганом моста Педрера, в месте слияния рек Альберче и Пералес. Ранее сообщалось, что три человека погибло в Испании из-за наводнений и сильных дождей. Так, в ходе одного из пиков в городе Монсиа провинции Таррагона за три часа выпало 240 литров на квадратный метр. Рекорды по количеству осадков были также побиты в Мадриде, где выпадало 200 литров на квадратный метр.
https://ria.ru/20230904/shtorm-1894154684.html
https://ria.ru/20230906/bolgariya-1894632769.html
испания
мадрид
таррагона
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577843499_62:0:2342:1710_1920x0_80_0_0_22ac0678655ff5f65d3d5ca9f1747271.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, мадрид, таррагона, происшествия, наводнение
В мире, Испания, Мадрид, Таррагона, Происшествия, Наводнение
СМИ: в Испании нашли тела двух мужчин, пропавших после шторма "Дана"

RTVE: в Испании нашли тела двух мужчин, пропавших после наводнения

© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 8 сент - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании обнаружила в автономном сообществе Мадрид тела двух мужчин, считавшихся пропавшими без вести после наводнения, вызванного сильнейшим штормом "Дана", который нанес значительный ущерб центральной и западной части страны, передает в пятницу телеканал RTVE.
Согласно его информации, правительственная делегация региона подтвердила, что это тела Хосе Мануэля Агуадо, 83-летнего мужчины с болезнью Альцгеймера, которого унесло наводнением, когда он находился рядом со своим домом в провинции Вильяманта. Вторым погибшим оказался Мануэль Лопес, 50-летний мужчина, который пропал вместе со своей семьей, когда его автомобиль упал в реку Альберче в воскресенье вечером.
Последствия непогоды в городе Альдеа-дель-Фресно. 4 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Число погибших из-за шторма в Испании достигло трех
4 сентября, 17:56
Оба тела были найдены после пяти дней поисков водолазами с разницей в час и на расстоянии около 200 метров друг от друга. Уточняется, что они были обнаружены возле разрушенного ураганом моста Педрера, в месте слияния рек Альберче и Пералес.
Ранее сообщалось, что три человека погибло в Испании из-за наводнений и сильных дождей. Так, в ходе одного из пиков в городе Монсиа провинции Таррагона за три часа выпало 240 литров на квадратный метр. Рекорды по количеству осадков были также побиты в Мадриде, где выпадало 200 литров на квадратный метр.
Наводнение в Болгарии
СМИ: число погибших в Болгарии из-за наводнений выросло до четырех
6 сентября, 20:50
 
В миреИспанияМадридТаррагонаПроисшествияНаводнение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала