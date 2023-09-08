https://ria.ru/20230908/dana-1895082194.html

СМИ: в Испании нашли тела двух мужчин, пропавших после шторма "Дана"

СМИ: в Испании нашли тела двух мужчин, пропавших после шторма "Дана" - РИА Новости, 08.09.2023

СМИ: в Испании нашли тела двух мужчин, пропавших после шторма "Дана"

Гражданская гвардия Испании обнаружила в автономном сообществе Мадрид тела двух мужчин, считавшихся пропавшими без вести после наводнения, вызванного сильнейшим РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T18:55

2023-09-08T18:55

2023-09-08T18:56

в мире

испания

мадрид

таррагона

происшествия

наводнение

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МАДРИД, 8 сент - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании обнаружила в автономном сообществе Мадрид тела двух мужчин, считавшихся пропавшими без вести после наводнения, вызванного сильнейшим штормом "Дана", который нанес значительный ущерб центральной и западной части страны, передает в пятницу телеканал RTVE. Согласно его информации, правительственная делегация региона подтвердила, что это тела Хосе Мануэля Агуадо, 83-летнего мужчины с болезнью Альцгеймера, которого унесло наводнением, когда он находился рядом со своим домом в провинции Вильяманта. Вторым погибшим оказался Мануэль Лопес, 50-летний мужчина, который пропал вместе со своей семьей, когда его автомобиль упал в реку Альберче в воскресенье вечером. Оба тела были найдены после пяти дней поисков водолазами с разницей в час и на расстоянии около 200 метров друг от друга. Уточняется, что они были обнаружены возле разрушенного ураганом моста Педрера, в месте слияния рек Альберче и Пералес. Ранее сообщалось, что три человека погибло в Испании из-за наводнений и сильных дождей. Так, в ходе одного из пиков в городе Монсиа провинции Таррагона за три часа выпало 240 литров на квадратный метр. Рекорды по количеству осадков были также побиты в Мадриде, где выпадало 200 литров на квадратный метр.

https://ria.ru/20230904/shtorm-1894154684.html

https://ria.ru/20230906/bolgariya-1894632769.html

испания

мадрид

таррагона

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в мире, испания, мадрид, таррагона, происшествия, наводнение