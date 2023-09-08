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Чернышов проголосовал на выборах мэра Москвы
Чернышов проголосовал на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 08.09.2023
Чернышов проголосовал на выборах мэра Москвы
Кандидат в мэры Москвы и вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов проголосовал на выборах столичного мэра на участке в Малом Кисловском переулке, передает... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T11:13
2023-09-08T11:13
2023-09-08T11:13
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы и вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов проголосовал на выборах столичного мэра на участке в Малом Кисловском переулке, передает корреспондент РИА Новости. "Мы свой выбор сделали, он очевиден: за будущее, за детей", - заявил Чернышов, выходя с участка с двумя своими детьми. За пост мэра Москвы борются пять кандидатов, среди них действующий мэр Сергей Собянин, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и первый зампред руководителя фракции партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Дмитрий Гусев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Чернышов проголосовал на выборах мэра Москвы
Кандидат в мэры Москвы Чернышов проголосовал на выборах