https://ria.ru/20230908/chernyshov-1894917553.html

Чернышов проголосовал на выборах мэра Москвы

Чернышов проголосовал на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 08.09.2023

Чернышов проголосовал на выборах мэра Москвы

Кандидат в мэры Москвы и вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов проголосовал на выборах столичного мэра на участке в Малом Кисловском переулке, передает... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T11:13

2023-09-08T11:13

2023-09-08T11:13

политика

москва

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сергей собянин

владислав даванков

госдума рф

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы и вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов проголосовал на выборах столичного мэра на участке в Малом Кисловском переулке, передает корреспондент РИА Новости. "Мы свой выбор сделали, он очевиден: за будущее, за детей", - заявил Чернышов, выходя с участка с двумя своими детьми. За пост мэра Москвы борются пять кандидатов, среди них действующий мэр Сергей Собянин, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и первый зампред руководителя фракции партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Дмитрий Гусев.

https://ria.ru/20230908/volodin-1894916114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

политика, москва, борис чернышов (депутат), сергей собянин, владислав даванков, госдума рф, лдпр, московская городская дума, единый день голосования в россии — 2023