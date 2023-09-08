Российские военные снова уничтожили Challenger 2
Российские военные снова уничтожили Challenger 2 в Запорожской области
© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие на танке Challenger 2
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Российские военные снова уничтожили британский танк Challenger 2 в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
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"Их (танков Challenger 2. — Прим. ред.) порядка семи штук. Наши "птички" видят их. Четыре стоят сейчас под Степногорском, два в Орехове. А два вот вышли, по ним отработали (российским противотанковым ракетным комплексом. — Прим. ред.) "Корнетом". В принципе, с первого же попадания полыхнул. Ребята наши отработали два танка. Они там стоят, их потом дожали", — сказал он.
Балицкий добавил, что ВСУ не смогут эвакуировать подбитые машины из-за их огромного веса. Он отметил, что танки ждет судьба музейных экспонатов.
Кроме того, врио губернатора указал, что британские машины с точки зрения броневой мощи "никак себя не показывают".
В среду новый глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил уничтожение в зоне СВО первого Challenger 2. Он также уточнил, что Лондон не планирует направлять новый танк на замену уничтоженному.
За день до этого в соцсетях распространились кадры дымящегося британского танка Challenger 2. Как написала газета The Guardian, до этого момента противникам ни разу не удавалось уничтожить боевую машину, которая стоит на вооружении с 1994 года.
В общей сложности Великобритания поставила Украине 14 танков Challenger 2.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и продолжают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.