https://ria.ru/20230908/challenger-1894961328.html

Российские военные снова уничтожили Challenger 2

Российские военные снова уничтожили Challenger 2 - РИА Новости, 08.09.2023

Российские военные снова уничтожили Challenger 2

Российские военные снова уничтожили британский танк Challenger 2 в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T13:23

2023-09-08T13:23

2023-09-08T13:58

специальная военная операция на украине

запорожская область

безопасность

технологии

евгений балицкий

россия

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Российские военные снова уничтожили британский танк Challenger 2 в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"."Их (танков Challenger 2. — Прим. ред.) порядка семи штук. Наши "птички" видят их. Четыре стоят сейчас под Степногорском, два в Орехове. А два вот вышли, по ним отработали (российским противотанковым ракетным комплексом. — Прим. ред.) "Корнетом". В принципе, с первого же попадания полыхнул. Ребята наши отработали два танка. Они там стоят, их потом дожали", — сказал он.Балицкий добавил, что ВСУ не смогут эвакуировать подбитые машины из-за их огромного веса. Он отметил, что танки ждет судьба музейных экспонатов.Кроме того, врио губернатора указал, что британские машины с точки зрения броневой мощи "никак себя не показывают".В среду новый глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил уничтожение в зоне СВО первого Challenger 2. Он также уточнил, что Лондон не планирует направлять новый танк на замену уничтоженному.За день до этого в соцсетях распространились кадры дымящегося британского танка Challenger 2. Как написала газета The Guardian, до этого момента противникам ни разу не удавалось уничтожить боевую машину, которая стоит на вооружении с 1994 года.В общей сложности Великобритания поставила Украине 14 танков Challenger 2.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и продолжают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230906/challenger-1894482652.html

https://ria.ru/20230907/ugroza-1894751610.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, безопасность, технологии, евгений балицкий, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр