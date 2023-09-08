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Российские военные снова уничтожили Challenger 2 - РИА Новости, 08.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:23 08.09.2023 (обновлено: 13:58 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/challenger-1894961328.html
Российские военные снова уничтожили Challenger 2
Российские военные снова уничтожили Challenger 2 - РИА Новости, 08.09.2023
Российские военные снова уничтожили Challenger 2
Российские военные снова уничтожили британский танк Challenger 2 в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T13:23
2023-09-08T13:58
специальная военная операция на украине
запорожская область
безопасность
технологии
евгений балицкий
россия
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Российские военные снова уничтожили британский танк Challenger 2 в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".&quot;Их (танков Challenger 2. — Прим. ред.) порядка семи штук. Наши &quot;птички&quot; видят их. Четыре стоят сейчас под Степногорском, два в Орехове. А два вот вышли, по ним отработали (российским противотанковым ракетным комплексом. — Прим. ред.) &quot;Корнетом&quot;. В принципе, с первого же попадания полыхнул. Ребята наши отработали два танка. Они там стоят, их потом дожали&quot;, — сказал он.Балицкий добавил, что ВСУ не смогут эвакуировать подбитые машины из-за их огромного веса. Он отметил, что танки ждет судьба музейных экспонатов.Кроме того, врио губернатора указал, что британские машины с точки зрения броневой мощи "никак себя не показывают".В среду новый глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил уничтожение в зоне СВО первого Challenger 2. Он также уточнил, что Лондон не планирует направлять новый танк на замену уничтоженному.За день до этого в соцсетях распространились кадры дымящегося британского танка Challenger 2. Как написала газета The Guardian, до этого момента противникам ни разу не удавалось уничтожить боевую машину, которая стоит на вооружении с 1994 года.В общей сложности Великобритания поставила Украине 14 танков Challenger 2.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и продолжают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230906/challenger-1894482652.html
https://ria.ru/20230907/ugroza-1894751610.html
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запорожская область, безопасность, технологии, евгений балицкий, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Безопасность, Технологии, Евгений Балицкий, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские военные снова уничтожили Challenger 2

Российские военные снова уничтожили Challenger 2 в Запорожской области

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие на танке Challenger 2
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Российские военные снова уничтожили британский танк Challenger 2 в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Их (танков Challenger 2. — Прим. ред.) порядка семи штук. Наши "птички" видят их. Четыре стоят сейчас под Степногорском, два в Орехове. А два вот вышли, по ним отработали (российским противотанковым ракетным комплексом. — Прим. ред.) "Корнетом". В принципе, с первого же попадания полыхнул. Ребята наши отработали два танка. Они там стоят, их потом дожали", — сказал он.

Балицкий добавил, что ВСУ не смогут эвакуировать подбитые машины из-за их огромного веса. Он отметил, что танки ждет судьба музейных экспонатов.
Кроме того, врио губернатора указал, что британские машины с точки зрения броневой мощи "никак себя не показывают".
Уничтоженный британский танк Challenger 2 в зоне проведения СВО. Кадр видео
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В среду новый глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил уничтожение в зоне СВО первого Challenger 2. Он также уточнил, что Лондон не планирует направлять новый танк на замену уничтоженному.
За день до этого в соцсетях распространились кадры дымящегося британского танка Challenger 2. Как написала газета The Guardian, до этого момента противникам ни разу не удавалось уничтожить боевую машину, которая стоит на вооружении с 1994 года.
В общей сложности Великобритания поставила Украине 14 танков Challenger 2.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и продолжают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьБезопасностьТехнологииЕвгений БалицкийРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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