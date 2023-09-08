https://ria.ru/20230908/buryatiya-1895062088.html

В Бурятии благоустраивали сквер, а получили остановку

В Бурятии благоустраивали сквер, а получили остановку - РИА Новости, 08.09.2023

В Бурятии благоустраивали сквер, а получили остановку

Остановку вместо благоустроенного сквера получили жители поселка Новокижингинск Кижингинского района Бурятии, прокуратура начала проверку. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T17:46

2023-09-08T17:46

2023-09-08T17:46

происшествия

республика бурятия

кижингинский район

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УЛАН-УДЭ, 8 сен – РИА Новости. Остановку вместо благоустроенного сквера получили жители поселка Новокижингинск Кижингинского района Бурятии, прокуратура начала проверку. Ранее в соцсетях появились две фотографии, на которых запечатлен дизайн-проект сквера Молодежный в поселке Новокижингинск и его реализация. В публикации отмечалось, что жители год назад на "Госуслугах" проголосовали за обустройство сквера. "Вот, что из этого получилось… Поставили остановку вместо парка, у нас, на минуточку, даже автобусы не ходят", - говорится в комментарии к посту. Как объяснил глава сельского поселения "Новокижингинск" Валерий Кузьмин, это только первый этап благоустройства, второй запланирован на 2024 год. На выделенные районной администрацией 600 тысяч рублей были построены: навес на сумму 168 тысяч рублей, металлическая опора со светодиодным светильником на солнечной батарее с датчиком движения на сумму 60 тысяч рублей, танцпол с бетонным основанием и покрытием из резиновой крошки на сумму 371,2 тысячи рублей. Кузьмин отметил, что для завершения дизайн-проекта требуется дополнительное финансирование на сумму еще 600 тысяч рублей. Как заявил прокурор Кижингинского района Алексей Понушков, по информации о нарушении при благоустройстве сквера организована проверка. "В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований бюджетного законодательства, законодательства о закупках товаров, работы и услуг для государственных и муниципальных нужд", - отметил Понушков.

https://ria.ru/20230908/tualet-1895025083.html

республика бурятия

кижингинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, республика бурятия, кижингинский район