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В Бурятии благоустраивали сквер, а получили остановку - РИА Новости, 08.09.2023
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17:46 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/buryatiya-1895062088.html
В Бурятии благоустраивали сквер, а получили остановку
В Бурятии благоустраивали сквер, а получили остановку - РИА Новости, 08.09.2023
В Бурятии благоустраивали сквер, а получили остановку
Остановку вместо благоустроенного сквера получили жители поселка Новокижингинск Кижингинского района Бурятии, прокуратура начала проверку. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T17:46
2023-09-08T17:46
происшествия
республика бурятия
кижингинский район
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УЛАН-УДЭ, 8 сен – РИА Новости. Остановку вместо благоустроенного сквера получили жители поселка Новокижингинск Кижингинского района Бурятии, прокуратура начала проверку. Ранее в соцсетях появились две фотографии, на которых запечатлен дизайн-проект сквера Молодежный в поселке Новокижингинск и его реализация. В публикации отмечалось, что жители год назад на "Госуслугах" проголосовали за обустройство сквера. "Вот, что из этого получилось… Поставили остановку вместо парка, у нас, на минуточку, даже автобусы не ходят", - говорится в комментарии к посту. Как объяснил глава сельского поселения "Новокижингинск" Валерий Кузьмин, это только первый этап благоустройства, второй запланирован на 2024 год. На выделенные районной администрацией 600 тысяч рублей были построены: навес на сумму 168 тысяч рублей, металлическая опора со светодиодным светильником на солнечной батарее с датчиком движения на сумму 60 тысяч рублей, танцпол с бетонным основанием и покрытием из резиновой крошки на сумму 371,2 тысячи рублей. Кузьмин отметил, что для завершения дизайн-проекта требуется дополнительное финансирование на сумму еще 600 тысяч рублей. Как заявил прокурор Кижингинского района Алексей Понушков, по информации о нарушении при благоустройстве сквера организована проверка. "В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований бюджетного законодательства, законодательства о закупках товаров, работы и услуг для государственных и муниципальных нужд", - отметил Понушков.
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происшествия, республика бурятия, кижингинский район
Происшествия, Республика Бурятия, Кижингинский район
В Бурятии благоустраивали сквер, а получили остановку

Прокуратура Бурятии начала проверку из-за сквера, превращенного в остановку

Остановка построенная в Новокижгинске
Остановка построенная в Новокижгинске
Остановка построенная в Новокижгинске
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УЛАН-УДЭ, 8 сен – РИА Новости. Остановку вместо благоустроенного сквера получили жители поселка Новокижингинск Кижингинского района Бурятии, прокуратура начала проверку.
Ранее в соцсетях появились две фотографии, на которых запечатлен дизайн-проект сквера Молодежный в поселке Новокижингинск и его реализация. В публикации отмечалось, что жители год назад на "Госуслугах" проголосовали за обустройство сквера.
Проект сквера в Новокижингинске
Проект сквера в Новокижингинске
Проект сквера в Новокижингинске
"Вот, что из этого получилось… Поставили остановку вместо парка, у нас, на минуточку, даже автобусы не ходят", - говорится в комментарии к посту.
Как объяснил глава сельского поселения "Новокижингинск" Валерий Кузьмин, это только первый этап благоустройства, второй запланирован на 2024 год. На выделенные районной администрацией 600 тысяч рублей были построены: навес на сумму 168 тысяч рублей, металлическая опора со светодиодным светильником на солнечной батарее с датчиком движения на сумму 60 тысяч рублей, танцпол с бетонным основанием и покрытием из резиновой крошки на сумму 371,2 тысячи рублей. Кузьмин отметил, что для завершения дизайн-проекта требуется дополнительное финансирование на сумму еще 600 тысяч рублей.
Как заявил прокурор Кижингинского района Алексей Понушков, по информации о нарушении при благоустройстве сквера организована проверка. "В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований бюджетного законодательства, законодательства о закупках товаров, работы и услуг для государственных и муниципальных нужд", - отметил Понушков.
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