https://ria.ru/20230908/budanov-1894807601.html

Кирилл Буданов: что известно о главе украинской разведки

Буданов Кирилл Алексеевич: биография главы военной разведки Украины

Кирилл Буданов: что известно о главе украинской разведки

Кирилл Буданов – глава военной разведки Украины. Его биография – одна из самых противоречивых в стране. О том, кто он такой, его национальности, родителях и... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T12:24

2023-09-08T12:24

2023-09-08T12:24

кирилл буданов

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Кирилл Буданов – глава военной разведки Украины. Его биография – одна из самых противоречивых в стране. О том, кто он такой, его национальности, родителях и конкуренции ГУР с СБУ — в материале РИА Новости.Буданов Кирилл АлексеевичНачальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов — самый молодой в истории глава украинской военной разведки. Ему 37 лет. Несмотря на возраст, его биография включает в себя богатый послужной список из диверсий и террористических актов.НациональностьО своей национальности Буданов не распространяется. При этом, владеет русским и украинским языком. Часто он дает интервью именно на украинском.Детство и юностьРодился Кирилл Алексеевич Буданов в Киеве 4 января 1986 года. Об первом периоде его жизни информации практически нет. При этом в одном из своих интервью он заявлял, что решение стать военным он принял еще в детстве. Тогда же, по собственному признанию, стал задумываться о карьере в военной разведке. Информация его увлечениях в тот период в открытых источниках крайне скудна. Известно лишь, что он увлекался плаваньем.В одном из интервью, он отметил, что большую часть времени его времени его семья жила в левобережной части Киева.Личная жизньРодителиО семье главы украинской военной разведки также известно крайне мало. Например, информация о родителях Буданова тщательно скрывается.СупругаВпервые Буданов женился в 2000-м году, однако спустя некоторое время развелся. Второй брак он заключил в 2013-м году с уроженкой Киева Марьяной. Ее девичья фамилия также не попадала в открытые источники.По образованию супруга Буданова психолог. С 2015-го по 2017-й она занималась волонтерской деятельностью в Главном военном клиническом госпитале Министерства обороны Украины. Позже пыталась баллотироваться в Киевский городской совет от партии "Удар" Виталия Кличко, но не смогла избраться. Сейчас занимает должность советницы мэра Киева.Помимо этого, в 2021-м году в прессе появилась информация, что она является прихожанкой одного из храмов Украинской православной церкви Московского патриархата.Образование и карьераВ 2007-м году Кирилл Буданов окончил Одесский институт Сухопутных войск, который в 2011 году переименовали в Военную академию. После этого он в звании лейтенанта поступил на службу в ГУР Украины и стал оперативником в подразделении спецназа.В 2010-м году его произвели в старшие лейтенанты, а в 2013-м присвоили звание капитана.С 2014-го года Буданов в составе ВСУ активно участвовал в боевых действиях в Донбассе. По его собственному признанию, получил там несколько ранений. Первое было легким. Во втором случае, осколок от противопехотной мины, по словам самого начальника ГУР МО, "попал под сердце"."Его нельзя вытаскивать из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, около пяти километров, а потом упал обессиленный. Ранение тяжелое, но в принципе жить можно", — рассказывает Буданов.В третьем случае пуля разнесла ему локтевой сустав на правой руке, из-за чего он до сих пор испытывает проблемы с ее сгибанием.В 2016-м году Буданов получил звание майора, спустя еще два года — стал подполковником, а в 2020-м ему вручили погоны полковника.При этом имеются подтверждения участия Буданова в диверсионной деятельности в Крыму. В частности, он был в составе группы, которая пыталась организовать критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова в августе 2016 года. Двух диверсантов тогда удалось задержать. В перестрелке погибли сотрудник ФСБ и российский военнослужащий.В 2019-м году на Буданова якобы организовали покушение. Машину сотрудника ГУР МО пытались взорвать, однако он не пострадал. При этом двумя годами ранее аналогичным способом был ликвидирован его начальник — полковник Максим Шаповал, один из организаторов диверсии в Армянске.Глава ГУРВ 2020-м Буданова назначили заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины. Летом того же года он и вовсе занял пост главы Главного управление разведки Министерства обороны Украины. Он стал самым молодым военным в этой должности в украинской истории — ему тогда было 34 года. Спустя год ему присвоили звание бригадного генерала — первое звание высшего офицерского состава ВСУ.На посту главы ГУР МО Буданов остался и после начала СВО. В этом качестве он сделал множество громких заявлений, как правило несвойственным людям его профессии. В частности, он открыто призывал к милитаризации Украины, обвинял действующее киевское руководство страны в том, что именно оно виновато в тяжелом положении ВСУ. Одним из самых резонансных высказываний стало обещание Буданова убивать россиян."Мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира", — заявил он в одном из интервью. После этого он начал оправдываться: якобы его слова вырваны из контекста. А речь, мол, шла про военных преступников.Примечательно, что изначально высказывание прозвучало в ответ на вопрос журналиста о возможной причастности Киева и ГУР МО Украины к убийству Дарьи Дугиной, которая погибла в августе 2022-го года. Тогда автомобиль, за рулем которого она ехала с фестиваля "Традиция" в Подмосковье, взорвали. В ФСБ утверждали, что теракт был спланирован украинскими спецслужбами. Как сообщали российские правоохранительные органы, исполнителем покушения стала гражданка Украины Наталья Вовк, ранее носившая фамилию Шабан, а ее сообщником был Богдан Цыганенко. При этом следователи предполагают, что целью террористов был отец Дарьи – философ Александр Гельевич Дугин.Помимо этого, ФСБ также считает Кирилла Буданова организатором теракта на Крымском мосту, который произошел в октябре 2022 года. Тогда на автомобильном части моста взорвался начиненный взрывчаткой грузовик. Пламя перекинулось на топливные цистерны. В результате погибли пять человек, частично обрушились два пролета моста. Как сообщила ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.Автомобильное движение по реверсу на этом маршруте удалось восстановить вечером того же дня. Двустороннее движение полностью восстановили в декабре 2022-го года, а в мае 2023-го сняли последние ограничения на железнодорожные перевозки.Спустя два дня после теракта — 10 октября — российские ВКС начали наносить удары возмездия после теракта.В апреле 2022-го Буданову присвоили звание генерал-майора.Также в открытых источниках публиковалась информация о том, что Буданов причастен ко второй атаке на Крымский мост, которая произошла в ночь на 17 июля. По версии ФСБ, объект атаковали два надводных безэкипажных аппарата вместе с гидроциклами со взрывчаткой. Последние удалось уничтожить, однако дроны все же сумели поразить мост. Жертвами стала супружеская пара мирных жителей из Белгородской области, их 14-летняя дочь была ранена, ее госпитализировали.При этом официально ответственность за теракт на себя взяло не ГУР МО Украины, а СБУ.Движение на мосту восстановили в реверсивном режиме на следующий день.В апреле 2023-го года Лефортовский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России, создании террористического сообщества, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.НаградыКирилл Буданов является полным кавалером украинского ордена "За мужество". Также ему присвоены медаль "За личные достижения" второй степени, медаль "Защитнику Отечества" и нагрудные знаки "За воинскую доблесть", "Знак почета", и "Участник АТО".В августе 2022 года ему также вручили Крест боевых заслуг. А 7 сентября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил главе ГУР МО звание генерал-лейтенанта.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

кирилл буданов, украина, вооруженные силы украины