https://ria.ru/20230908/bryansk-1895083676.html

Вокзал Брянск-Орловский частично возобновил работу

Вокзал Брянск-Орловский частично возобновил работу - РИА Новости, 08.09.2023

Вокзал Брянск-Орловский частично возобновил работу

Вокзал Брянск-Орловский частично возобновил работу, кассовый зал открыт для пассажиров, сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги (МЖД, филиал... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T19:00

2023-09-08T19:00

2023-09-08T19:07

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Вокзал Брянск-Орловский частично возобновил работу, кассовый зал открыт для пассажиров, сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД)."Вокзал Брянск-Орловский частично возобновил работу. Кассовый зал открыт для пассажиров. Движение осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.В пятницу МЖД сообщила, что в результате падения беспилотника повреждено витражное остекление в одном из залов вокзала Брянск-Орловский. Пассажиров эвакуировали, по предварительной информации, никто не пострадал. Вокзал был временно закрыт, сообщали РИА Новости в пресс-службе МЖД.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

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