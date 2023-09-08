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Вокзал Брянск-Орловский частично возобновил работу - РИА Новости, 08.09.2023
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19:00 08.09.2023 (обновлено: 19:07 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/bryansk-1895083676.html
Вокзал Брянск-Орловский частично возобновил работу
Вокзал Брянск-Орловский частично возобновил работу - РИА Новости, 08.09.2023
Вокзал Брянск-Орловский частично возобновил работу
Вокзал Брянск-Орловский частично возобновил работу, кассовый зал открыт для пассажиров, сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги (МЖД, филиал... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T19:00
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россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Вокзал Брянск-Орловский частично возобновил работу, кассовый зал открыт для пассажиров, сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД)."Вокзал Брянск-Орловский частично возобновил работу. Кассовый зал открыт для пассажиров. Движение осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.В пятницу МЖД сообщила, что в результате падения беспилотника повреждено витражное остекление в одном из залов вокзала Брянск-Орловский. Пассажиров эвакуировали, по предварительной информации, никто не пострадал. Вокзал был временно закрыт, сообщали РИА Новости в пресс-службе МЖД.
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Вокзал Брянск-Орловский частично возобновил работу

На вокзале Брянск-Орловский открыли кассовый зал для пассажиров

CC BY-SA 3.0 / Л.П. Джепко / Вокзал станции Брянск-Орловский
Вокзал станции Брянск-Орловский - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
CC BY-SA 3.0 / Л.П. Джепко /
Вокзал станции Брянск-Орловский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Вокзал Брянск-Орловский частично возобновил работу, кассовый зал открыт для пассажиров, сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД).
"Вокзал Брянск-Орловский частично возобновил работу. Кассовый зал открыт для пассажиров. Движение осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
В пятницу МЖД сообщила, что в результате падения беспилотника повреждено витражное остекление в одном из залов вокзала Брянск-Орловский. Пассажиров эвакуировали, по предварительной информации, никто не пострадал. Вокзал был временно закрыт, сообщали РИА Новости в пресс-службе МЖД.
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