https://ria.ru/20230908/bryansk-1895080989.html

В Брянске временно закрыли здание ж/д вокзала после падения БПЛА

В Брянске временно закрыли здание ж/д вокзала после падения БПЛА - РИА Новости, 08.09.2023

В Брянске временно закрыли здание ж/д вокзала после падения БПЛА

Движение поездов осуществляется в штатном режиме после падения беспилотника на здание вокзала Брянск-Орловский, пассажиры эвакуированы, по предварительной... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T18:49

2023-09-08T18:49

2023-09-08T18:49

брянск

происшествия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Движение поездов осуществляется в штатном режиме после падения беспилотника на здание вокзала Брянск-Орловский, пассажиры эвакуированы, по предварительной информации, никто не пострадал, вокзал временно закрыт, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД). "Сегодня в 17.25 в результате падения беспилотника повреждено витражное остекление в одном из залов вокзала Брянск-Орловский. По предварительной информации, никто не пострадал. Пассажиры были оперативно эвакуированы. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. На период работы экстренных служб вокзал временно закрыт для пассажиров", – говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что попасть на платформы можно со стороны Волгоградского переулка. "Движение поездов осуществляется в штатном режиме. Посадка/высадка на платформы не изменена", – добавили в МЖД.

https://ria.ru/20230908/bespilotnik-1894875734.html

брянск

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брянск, происшествия