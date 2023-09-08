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В Брянске временно закрыли здание ж/д вокзала после падения БПЛА - РИА Новости, 08.09.2023
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18:49 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/bryansk-1895080989.html
В Брянске временно закрыли здание ж/д вокзала после падения БПЛА
В Брянске временно закрыли здание ж/д вокзала после падения БПЛА - РИА Новости, 08.09.2023
В Брянске временно закрыли здание ж/д вокзала после падения БПЛА
Движение поездов осуществляется в штатном режиме после падения беспилотника на здание вокзала Брянск-Орловский, пассажиры эвакуированы, по предварительной... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T18:49
2023-09-08T18:49
брянск
происшествия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Движение поездов осуществляется в штатном режиме после падения беспилотника на здание вокзала Брянск-Орловский, пассажиры эвакуированы, по предварительной информации, никто не пострадал, вокзал временно закрыт, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД). "Сегодня в 17.25 в результате падения беспилотника повреждено витражное остекление в одном из залов вокзала Брянск-Орловский. По предварительной информации, никто не пострадал. Пассажиры были оперативно эвакуированы. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. На период работы экстренных служб вокзал временно закрыт для пассажиров", – говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что попасть на платформы можно со стороны Волгоградского переулка. "Движение поездов осуществляется в штатном режиме. Посадка/высадка на платформы не изменена", – добавили в МЖД.
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брянск, происшествия
Брянск, Происшествия
В Брянске временно закрыли здание ж/д вокзала после падения БПЛА

МЖД: в Брянске временно закрыли здание ж/д вокзала после падения обломков БПЛА

CC BY-SA 3.0 / Л.П. Джепко / Здание вокзала Брянск-Орловский
Здание вокзала Брянск-Орловский - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
CC BY-SA 3.0 / Л.П. Джепко /
Здание вокзала Брянск-Орловский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Движение поездов осуществляется в штатном режиме после падения беспилотника на здание вокзала Брянск-Орловский, пассажиры эвакуированы, по предварительной информации, никто не пострадал, вокзал временно закрыт, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД).
"Сегодня в 17.25 в результате падения беспилотника повреждено витражное остекление в одном из залов вокзала Брянск-Орловский. По предварительной информации, никто не пострадал. Пассажиры были оперативно эвакуированы. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. На период работы экстренных служб вокзал временно закрыт для пассажиров", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что попасть на платформы можно со стороны Волгоградского переулка.
"Движение поездов осуществляется в штатном режиме. Посадка/высадка на платформы не изменена", – добавили в МЖД.
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