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Герой России оценил возможности ВСУ после передачи им кассетных боеприпасов

Герой России оценил возможности ВСУ после передачи им кассетных боеприпасов - РИА Новости, 08.09.2023

Герой России оценил возможности ВСУ после передачи им кассетных боеприпасов

Кассетные боеприпасы НАТО никак не помогут украинским войскам прорвать оборонительные позиции Вооруженных сил РФ, так как они выполнены по всем правилам... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T03:39

2023-09-08T03:39

2023-09-08T09:41

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Кассетные боеприпасы НАТО никак не помогут украинским войскам прорвать оборонительные позиции Вооруженных сил РФ, так как они выполнены по всем правилам фортификации, рассказал в интервью РИА Новости замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин. "Это уже агония у них, так скажем, что кассетными боеприпасами они там что-то изменят. Нет, кассетными боеприпасами они не изменят ничего - у нас в фортификационном отношении оборона довольно таки устойчива", - сказал офицер. По его словам, от кассетных и других боеприпасов хорошо защищают старые "дедовские" способы и методы, которые применялись еще во времена Великой Отечественной войны. "Блиндажи в три наката и минимум полметра земли прекрасно держат 155-й калибр (снаряды НАТО 155 миллиметров - ред.), а уж про кассетные боеприпасы я молчу. Грамотно обустроенные позиции, рубежи - я имею в виду в фортификационном отношении - живучесть они среди личного состава сразу повышают. Но командир при оборудовании позиции, при оборудовании рубежей, при оборудовании районов - он должен это все соблюдать и учитывать. Да, может быть, где-то поначалу кто-то пренебрегал, так скажем, этим правилом, сейчас блиндажи у нас, окопы, траншеи оборудованы в полном соответствии с требованием, а где-то, может быть, даже еще глубже и еще, так скажем, насыпь именно увеличена плюс там плиты применяют", - рассказал полковник. Полковник Рустам Сайфуллин в зоне СВО командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии и получил два ранения. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России. Первый раз офицер был ранен под Черниговом, где вместе со своим полком обеспечивал переправу для группировки войск РФ через Десну. Сайфуллин находился на противоположном берегу и был ранен близким взрывом кассетного суббоеприпаса украинской тактической ракеты "Точка-У". Офицера был отправлен на лечение в Москву, однако уже через месяц вернулся в расположение полка в зоне боевых действий. Второй раз Сайфуллина ранили в Донбассе, когда группировка российских войск освобождала Луганскую Народную Республику. Подразделения Сайфуллина наводили переправу через реку Северский Донец под шквальным огнем противника. Офицер вновь находился на противоположном берегу переправы, когда рядом с ним разорвалась минометная мина калибра 120 миллиметров. Взрывом офицеру сильно повредило обе ноги. Он сам себе оказал первую помощь, перетянув жгутом левую ногу, а правую - ремнем от автомата. Затем отполз от проезжей части, чтобы его не переехала российская бронетехника, и продолжил руководить переправой по рации. Проходил лечение в госпитале Бурденко в Москве. В настоящее время назначен на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

https://ria.ru/20230907/vsu-1894779318.html

https://ria.ru/20230908/snaryady-1894875212.html

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Рустам Сайфуллин: кассетные боеприпасы не помогут ВСУ прорвать позиции Кассетные боеприпасы НАТО не помогут ВСУ прорвать позиции российских войск, заявил РИА Новости Герой России Рустам Сайфуллин. "Блиндажи в три наката и минимум полметра земли прекрасно держат 155-й калибр, а уж про кассетные боеприпасы я молчу", - отметил он. 2023-09-08T03:39 true PT1M33S

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