https://ria.ru/20230908/bmp-3-1894874862.html

"Курганмашзавод" отправил Минобороны партию новых БМП-3

"Курганмашзавод" отправил Минобороны партию новых БМП-3 - РИА Новости, 08.09.2023

"Курганмашзавод" отправил Минобороны партию новых БМП-3

Минобороны России получило очередную партию новых боевых машин пехоты БМП-3, произведенных на Курганмашзаводе (входит в холдинг "Высокоточные комплексы"), а... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T03:06

2023-09-08T03:06

2023-09-08T03:06

россия

высокоточные комплексы

бмп-3

ростех

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Минобороны России получило очередную партию новых боевых машин пехоты БМП-3, произведенных на Курганмашзаводе (входит в холдинг "Высокоточные комплексы"), а также БМП-3 после капитального ремонта, сообщили в пятницу в пресс-службе "Высокоточных комплексов" (входит в Ростех). "Курганмашзавод" отправил Минобороны РФ очередную партию новых боевых машин пехоты БМП-3, а также БМП-3 после капитального ремонта. За восемь месяцев текущего года Курганмашзавод, включая волгоградскую площадку, уже превысил годовой объем 2022-го по выпуску боевых машин на 120%", - сообщили в холдинге. Там подчеркнули, что готовую продукцию спецназначения на Курганмашзаводе отгружают ежемесячно. "Чтобы исполнение ГОЗ (гособоронзаказа) велось ритмично, выстраиваем четкие кооперационные связи с поставщиками комплектующих, проводим техническое перевооружение производства, совершенствуем управленческую структуру, набираем персонал", - приводят в пресс-службе холдинга слова исполнительного директора Курганмашзавода Игоря Гиске.

https://ria.ru/20230904/bmp-1893994904.html

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россия, высокоточные комплексы, бмп-3, ростех