https://ria.ru/20230908/bmp-3-1894874862.html
"Курганмашзавод" отправил Минобороны партию новых БМП-3
"Курганмашзавод" отправил Минобороны партию новых БМП-3 - РИА Новости, 08.09.2023
"Курганмашзавод" отправил Минобороны партию новых БМП-3
Минобороны России получило очередную партию новых боевых машин пехоты БМП-3, произведенных на Курганмашзаводе (входит в холдинг "Высокоточные комплексы"), а... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T03:06
2023-09-08T03:06
2023-09-08T03:06
россия
высокоточные комплексы
бмп-3
ростех
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838152824_0:240:3215:2048_1920x0_80_0_0_328dbb75168366da70eb86e1e8d5843d.jpg
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Минобороны России получило очередную партию новых боевых машин пехоты БМП-3, произведенных на Курганмашзаводе (входит в холдинг "Высокоточные комплексы"), а также БМП-3 после капитального ремонта, сообщили в пятницу в пресс-службе "Высокоточных комплексов" (входит в Ростех). "Курганмашзавод" отправил Минобороны РФ очередную партию новых боевых машин пехоты БМП-3, а также БМП-3 после капитального ремонта. За восемь месяцев текущего года Курганмашзавод, включая волгоградскую площадку, уже превысил годовой объем 2022-го по выпуску боевых машин на 120%", - сообщили в холдинге. Там подчеркнули, что готовую продукцию спецназначения на Курганмашзаводе отгружают ежемесячно. "Чтобы исполнение ГОЗ (гособоронзаказа) велось ритмично, выстраиваем четкие кооперационные связи с поставщиками комплектующих, проводим техническое перевооружение производства, совершенствуем управленческую структуру, набираем персонал", - приводят в пресс-службе холдинга слова исполнительного директора Курганмашзавода Игоря Гиске.
https://ria.ru/20230904/bmp-1893994904.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838152824_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_13fa07bae2cc7d0d06f2d2e8bb8a98fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, высокоточные комплексы, бмп-3, ростех
Россия, Высокоточные комплексы, БМП-3, Ростех
"Курганмашзавод" отправил Минобороны партию новых БМП-3
"Ростех": Минобороны получило очередную партию новых БМП-3 с "Курганмашзавода"
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Минобороны России получило очередную партию новых боевых машин пехоты БМП-3, произведенных на Курганмашзаводе (входит в холдинг "Высокоточные комплексы"), а также БМП-3 после капитального ремонта, сообщили в пятницу в пресс-службе "Высокоточных комплексов" (входит в Ростех).
«
"Курганмашзавод" отправил Минобороны РФ очередную партию новых боевых машин пехоты БМП-3, а также БМП-3 после капитального ремонта. За восемь месяцев текущего года Курганмашзавод, включая волгоградскую площадку, уже превысил годовой объем 2022-го по выпуску боевых машин на 120%", - сообщили в холдинге.
Там подчеркнули, что готовую продукцию спецназначения на Курганмашзаводе отгружают ежемесячно.
"Чтобы исполнение ГОЗ (гособоронзаказа) велось ритмично, выстраиваем четкие кооперационные связи с поставщиками комплектующих, проводим техническое перевооружение производства, совершенствуем управленческую структуру, набираем персонал", - приводят в пресс-службе холдинга слова исполнительного директора Курганмашзавода Игоря Гиске.
В "Курганмашзаводе" заявили о кратном увеличении выпуска БМП-3