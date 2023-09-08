https://ria.ru/20230908/binturong-1894884047.html

В московском зоопарке поселилась пара бинтуронгов

В московском зоопарке поселилась пара бинтуронгов - РИА Новости, 08.09.2023

В московском зоопарке поселилась пара бинтуронгов

Пара бинтуронгов поселились в московском зоопарке, в перспективе они будут размножаться, но пока об этом говорить рано в силу возраста, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T07:08

2023-09-08T07:08

2023-09-08T07:08

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пара бинтуронгов поселились в московском зоопарке, в перспективе они будут размножаться, но пока об этом говорить рано в силу возраста, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. "Два бинтуронга прибыли в августе 2023 года в московский зоопарк: самец Зефир и самка Фиона. В перспективе – это размножающаяся пара, но пока об этом говорить рано в силу возраста – каждому еще только год. Оба бинтуронга освоились хорошо, сейчас активно осваивают новую для себя территорию. Эти животные любят лазить, поэтому в вольере предусмотрена возможность залезать на 6-7 метров вверх", - рассказали в пресс-службе. В зоопарке отметили, что высота для бинтуронгов очень важна в том числе потому, что они могут оттуда наблюдать за посетителями, будучи скрыты сами. Это позволяет животным чувствовать себя в безопасности, более активно проявлять свое природное поведение. "В вольере также есть деревья, разнообразные лазилки и кусты. Это особенно важно, так как бинтуронг – один из двух представителей отряда хищных, имеющих цепкий хвост, другими словами, могущих придерживаться им за ветки, как пятой конечностью. В основном – это приматы, сумчатые и грызуны", – цитируют в пресс-службе генерального директора московского зоопарка Светлану Акулову. В зоопарке уточнили, что Зефир и Фиона предпочитают гулять после 17.00. "Бинтуронги – сумеречные животные и особенно активны ближе к ночи. В это время более высок шанс услышать их звуки, иногда напоминающие хохот, а иногда рычание", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230907/flamingo-1894676328.html

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