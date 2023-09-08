https://ria.ru/20230908/bespilotnik-1895057921.html
Над Брянской областью сбили беспилотник самолетного типа
Над Брянской областью сбили беспилотник самолетного типа - РИА Новости, 08.09.2023
Над Брянской областью сбили беспилотник самолетного типа
Беспилотник самолетного типа сбит над Выгоничским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T17:30
2023-09-08T17:30
2023-09-08T17:41
брянская область
происшествия
выгоничский район
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа сбит над Выгоничским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. На подлете к Выгоничскому району сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил он.
https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894676506.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, происшествия, выгоничский район, россия, александр богомаз
Брянская область, Происшествия, Выгоничский район, Россия, Александр Богомаз
Над Брянской областью сбили беспилотник самолетного типа
Богомаз: ПВО пресекла атаку беспилотника самолетного типа в Брянской области