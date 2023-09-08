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Над Брянской областью сбили беспилотник самолетного типа - РИА Новости, 08.09.2023
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17:30 08.09.2023 (обновлено: 17:41 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/bespilotnik-1895057921.html
Над Брянской областью сбили беспилотник самолетного типа
Над Брянской областью сбили беспилотник самолетного типа - РИА Новости, 08.09.2023
Над Брянской областью сбили беспилотник самолетного типа
Беспилотник самолетного типа сбит над Выгоничским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T17:30
2023-09-08T17:41
брянская область
происшествия
выгоничский район
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа сбит над Выгоничским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. На подлете к Выгоничскому району сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил он.
https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894676506.html
брянская область
выгоничский район
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брянская область, происшествия, выгоничский район, россия, александр богомаз
Брянская область, Происшествия, Выгоничский район, Россия, Александр Богомаз
Над Брянской областью сбили беспилотник самолетного типа

Богомаз: ПВО пресекла атаку беспилотника самолетного типа в Брянской области

© Фото : Брянская городская администрация/Борис ДуденковБрянск
Брянск - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Фото : Брянская городская администрация/Борис Дуденков
Брянск. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа сбит над Выгоничским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. На подлете к Выгоничскому району сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил он.
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Брянская областьПроисшествияВыгоничский районРоссияАлександр Богомаз
 
 
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