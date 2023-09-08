https://ria.ru/20230908/bespilotnik-1895057921.html

Над Брянской областью сбили беспилотник самолетного типа

Над Брянской областью сбили беспилотник самолетного типа - РИА Новости, 08.09.2023

Над Брянской областью сбили беспилотник самолетного типа

Беспилотник самолетного типа сбит над Выгоничским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T17:30

2023-09-08T17:30

2023-09-08T17:41

брянская область

происшествия

выгоничский район

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа сбит над Выгоничским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. На подлете к Выгоничскому району сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил он.

https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894676506.html

брянская область

выгоничский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

брянская область, происшествия, выгоничский район, россия, александр богомаз