https://ria.ru/20230908/bespilotnik-1895031540.html

В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа

В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа - РИА Новости, 08.09.2023

В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа

Российская ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T16:09

2023-09-08T16:09

2023-09-08T16:17

белгородская область

происшествия

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БЕЛГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Российская ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале."В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждения выявлены в трех частных домовладениях и одной хозпостройке", - написал губернатор.Глава региона отметил, что аварийные и оперативные службы находятся на месте, продолжается подворовой обход территории.

https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894816224.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, происшествия