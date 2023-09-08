https://ria.ru/20230908/bespilotnik-1895031540.html
В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа
В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа - РИА Новости, 08.09.2023
В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа
Российская ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T16:09
2023-09-08T16:09
2023-09-08T16:17
белгородская область
происшествия
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БЕЛГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Российская ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале."В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждения выявлены в трех частных домовладениях и одной хозпостройке", - написал губернатор.Глава региона отметил, что аварийные и оперативные службы находятся на месте, продолжается подворовой обход территории.
https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894816224.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, происшествия
Белгородская область, Происшествия
В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа
ПВО в Белгородской области сбила украинский беспилотник самолетного типа