https://ria.ru/20230908/bespilotnik-1894917731.html
На севере Крыма сбили беспилотник
На севере Крыма сбили беспилотник - РИА Новости, 08.09.2023
На севере Крыма сбили беспилотник
Беспилотник сбит системой ПВО на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T11:15
2023-09-08T11:15
2023-09-08T11:20
происшествия
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Беспилотник сбит системой ПВО на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале."На севере Крыма отработало ПВО. Сбит вражеский БПЛА", - написал Аксенов.Он призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
https://ria.ru/20230908/bespilotnik-1894875734.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик)
Происшествия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
На севере Крыма сбили беспилотник
Аксенов: ПВО сбила беспилотник на севере Крыма