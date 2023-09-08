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На севере Крыма сбили беспилотник - РИА Новости, 08.09.2023
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11:15 08.09.2023 (обновлено: 11:20 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/bespilotnik-1894917731.html
На севере Крыма сбили беспилотник
На севере Крыма сбили беспилотник - РИА Новости, 08.09.2023
На севере Крыма сбили беспилотник
Беспилотник сбит системой ПВО на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T11:15
2023-09-08T11:20
происшествия
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Беспилотник сбит системой ПВО на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале."На севере Крыма отработало ПВО. Сбит вражеский БПЛА", - написал Аксенов.Он призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
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происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик)
Происшествия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
На севере Крыма сбили беспилотник

Аксенов: ПВО сбила беспилотник на севере Крыма

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Беспилотник сбит системой ПВО на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.
"На севере Крыма отработало ПВО. Сбит вражеский БПЛА", - написал Аксенов.
Он призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
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ПроисшествияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
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