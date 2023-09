https://ria.ru/20230908/bespilotnik-1894875734.html

Российские бойцы сбили беспилотник ВСУ Primoco чешского производства

Российские бойцы сбили беспилотник ВСУ Primoco чешского производства - РИА Новости, 08.09.2023

Российские бойцы сбили беспилотник ВСУ Primoco чешского производства

Бойцы российского добровольческого отряда "Барс-10" сбили над территорией бывшего Каховского водохранилища чешский беспилотник Primoco One стоимостью... РИА Новости, 08.09.2023

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 сен - РИА Новости. Бойцы российского добровольческого отряда "Барс-10" сбили над территорией бывшего Каховского водохранилища чешский беспилотник Primoco One стоимостью полмиллиона евро, его передали для изучения военным специалистам, сообщил РИА Новости командир отряда с позывным "Сатурн"."Мы получили сообщение — разведданные от поста воздушного наблюдения, — что легкомоторный самолет двигается со стороны города Запорожье в сторону Энергодара. Когда мы его визуально обнаружили, сбили из ПЗРК", - сказал собеседник агентства, предоставив видео и фото уничтоженного дрона.По его словам, БПЛА упал на территории бывшего Каховского водохранилища — воды там нет, но дно не высохло до конца и напоминает болото. При этом территория от берега заминирована украинскими войсками и обстреливается."Мы, понимая, что сбитый чешский беспилотник — важный объект для изучения, попытались его достать. Пришлось это делать ползком, потому что почва не выдерживает веса человека, раза четыре пробовали добраться. В итоге с помощью смекалки и веревок удалось собрать все части, включая двигатель, и доставить в расположение", - рассказал военнослужащий.Теперь, по его словам, сбитый Primoco One передадут на изучение военным специалистам в боевые подразделения.Чехия презентовала Primoco One в 2020 году как БПЛА самолетного типа, предназначенный для разведки и наблюдения, имеющего при этом нескольких точек для установки "полезной нагрузки". Аппарат оснащен автопилотом и способен выполнять миссии днем, ночью и в тяжелых погодных условиях, взлетает и садится полностью автономно. В ноябре прошлого года шесть таких дронов Украине передал Люксембург. При этом в июне 2022 года производитель этих беспилотников чешская компания Primoco UAV SE сообщила о продаже "европейскому клиенту" как раз шести аппаратов Primoco UAV One 150 на общую сумму 3,3 миллиона евро.

