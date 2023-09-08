https://ria.ru/20230908/bespilotnik-1894866988.html

Блинкен обсудил с главой МИД Румынии инцидент с БПЛА у границы с Украиной

Блинкен обсудил с главой МИД Румынии инцидент с БПЛА у границы с Украиной - РИА Новости, 08.09.2023

Блинкен обсудил с главой МИД Румынии инцидент с БПЛА у границы с Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с румынской коллегой Луминитой Одобеску расследование инцидента с беспилотником, обломки которого были найдены у границы РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T00:30

2023-09-08T00:30

2023-09-08T00:30

румыния

украина

сша

энтони блинкен

клаус йоханнис

олег николенко

нато

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879175498_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_3f9e18863b936aaad01e8bdab87ccf7a.jpg

ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с румынской коллегой Луминитой Одобеску расследование инцидента с беспилотником, обломки которого были найдены у границы с Украиной, сообщил госдепартамент. "Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Одобеску обсудили проводимое Румынией расследование обломков дрона, обнаруженных в Румынии рядом с границей с Украиной", - сказано в релизе. Темой беседы также стало сотрудничество в охране воздушного пространства НАТО, включая предстоящее размещение в Румынии американских истребителей F-16 на ротационной основе. В среду румынский телеканал Antena-3 со ссылкой на министра обороны Анджела Тылвара сообщил, что на территории страны были найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Тылвар подчеркнул, что объекты не представляют опасности. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования. В ночь на понедельник в Одесской области на Украине была объявлена воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Измаил. Украинское оперативное командование "Юг" информировало, что в регионе повреждено оборудование аграрных и промышленных предприятий. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в понедельник написал в соцсетях со ссылкой на украинскую пограничную службу, что российские дроны якобы упали и сдетонировали на территории Румынии. В ответ минобороны Румынии сообщило, что вооружение России никогда не создавало "прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии".

https://ria.ru/20230315/antonov-1857920898.html

румыния

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

румыния, украина, сша, энтони блинкен, клаус йоханнис, олег николенко, нато, f-16, в мире