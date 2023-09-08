https://ria.ru/20230908/berdyansk-1894866870.html
ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Бердянску, сообщил Рогов
ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Бердянску, сообщил Рогов - РИА Новости, 08.09.2023
ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Бердянску, сообщил Рогов
Система ПВО отразила ракетный удар украинских войск по городу Бердянск в Запорожской области, сообщил глава местного общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T00:23
2023-09-08T00:23
2023-09-08T02:09
специальная военная операция на украине
бердянск
владимир рогов
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Система ПВО отразила ракетный удар украинских войск по городу Бердянск в Запорожской области, сообщил глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "В Бердянске громко. Нацисты нанесли по городу ракетный удар. Наше ПВО отработало по вражеской цели", - написал он в своем Telegram-канале. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.По его словам, подробности случившегося уточняются.
https://ria.ru/20230907/dron-1894856572.html
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бердянск, владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Владимир Рогов, Запорожская область
ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Бердянску, сообщил Рогов
Рогов: система ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Бердянску в Запорожской области