https://ria.ru/20230908/berdyansk-1894866870.html

ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Бердянску, сообщил Рогов

ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Бердянску, сообщил Рогов - РИА Новости, 08.09.2023

ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Бердянску, сообщил Рогов

Система ПВО отразила ракетный удар украинских войск по городу Бердянск в Запорожской области, сообщил глава местного общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T00:23

2023-09-08T00:23

2023-09-08T02:09

специальная военная операция на украине

бердянск

владимир рогов

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Система ПВО отразила ракетный удар украинских войск по городу Бердянск в Запорожской области, сообщил глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "В Бердянске громко. Нацисты нанесли по городу ракетный удар. Наше ПВО отработало по вражеской цели", - написал он в своем Telegram-канале. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.По его словам, подробности случившегося уточняются.

https://ria.ru/20230907/dron-1894856572.html

бердянск

запорожская область

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бердянск, владимир рогов, запорожская область