Рейтинг@Mail.ru
Жители села в Башкирии купили комплекты радиостанций для участников СВО - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
10:29 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/bashkiriya-1894905557.html
Жители села в Башкирии купили комплекты радиостанций для участников СВО
Жители села в Башкирии купили комплекты радиостанций для участников СВО - РИА Новости, 08.09.2023
Жители села в Башкирии купили комплекты радиостанций для участников СВО
Жители Чишминского района Башкирии купили десять комплектов радиостанций для земляков, участвующих в спецоперации, сообщил глава районной администрации Ришат... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T10:29
2023-09-08T10:29
надежные люди
республика башкортостан
чишминский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786174228_42:0:1953:1075_1920x0_80_0_0_c90654ead093f043b12d766ab02cb0a6.jpg
УФА, 8 сен – РИА Новости. Жители Чишминского района Башкирии купили десять комплектов радиостанций для земляков, участвующих в спецоперации, сообщил глава районной администрации Ришат Мансуров в телеграм-канале. "Благодаря средствам, собранным благотворительным фондом "Поддержка", было приобретено 10 комплектов радиостанций для земляков-военных. При выборе модели учитывались пожелания наших бойцов", - написал Мансуров.По его словам, комплекты радиостанции были переданы одному из военнослужащих, который находится в отпуске. В ближайшее время он снова отправится на передовую, где будет использоваться новая техника. "Каждая посылка с родного края приносит нашим бойцам чувство уверенности и поддержки. В очередной раз хочу выразить благодарность всем, кто помогает нашим защитникам", - добавил Мансуров.
https://ria.ru/20230907/uaz-1894677432.html
республика башкортостан
чишминский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786174228_0:0:1723:1292_1920x0_80_0_0_2696d81d24e0cc5cc41951d64e44c21a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика башкортостан, чишминский район
Надежные люди, Республика Башкортостан, Чишминский район
Жители села в Башкирии купили комплекты радиостанций для участников СВО

Жители села в Башкирии купили комплекты радиостанций для участников спецоперации

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с помощью в Донбасс
Надпись Своих не бросаем на вагоне с помощью в Донбасс - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с помощью в Донбасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 8 сен – РИА Новости. Жители Чишминского района Башкирии купили десять комплектов радиостанций для земляков, участвующих в спецоперации, сообщил глава районной администрации Ришат Мансуров в телеграм-канале.
"Благодаря средствам, собранным благотворительным фондом "Поддержка", было приобретено 10 комплектов радиостанций для земляков-военных. При выборе модели учитывались пожелания наших бойцов", - написал Мансуров.
© Ришат Мансуров/TelegramЖители Чишминского района Башкирии купили десять комплектов радиостанций для земляков, участвующих в спецоперации
Жители Чишминского района Башкирии купили десять комплектов радиостанций для земляков, участвующих в спецоперации
© Ришат Мансуров/Telegram
Жители Чишминского района Башкирии купили десять комплектов радиостанций для земляков, участвующих в спецоперации
По его словам, комплекты радиостанции были переданы одному из военнослужащих, который находится в отпуске. В ближайшее время он снова отправится на передовую, где будет использоваться новая техника.
"Каждая посылка с родного края приносит нашим бойцам чувство уверенности и поддержки. В очередной раз хочу выразить благодарность всем, кто помогает нашим защитникам", - добавил Мансуров.
Депутат горсовета Улан-Удэ Денис Гармаев передал новый УАЗ пятому танковому батальону в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Депутат горсовета Улан-Удэ передал новый УАЗ в зону спецоперации
Вчера, 09:47
 
Надежные людиРеспублика БашкортостанЧишминский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала