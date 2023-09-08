https://ria.ru/20230908/bashkiriya-1894905557.html

Жители села в Башкирии купили комплекты радиостанций для участников СВО

Жители села в Башкирии купили комплекты радиостанций для участников СВО - РИА Новости, 08.09.2023

Жители села в Башкирии купили комплекты радиостанций для участников СВО

Жители Чишминского района Башкирии купили десять комплектов радиостанций для земляков, участвующих в спецоперации, сообщил глава районной администрации Ришат... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T10:29

2023-09-08T10:29

2023-09-08T10:29

надежные люди

республика башкортостан

чишминский район

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УФА, 8 сен – РИА Новости. Жители Чишминского района Башкирии купили десять комплектов радиостанций для земляков, участвующих в спецоперации, сообщил глава районной администрации Ришат Мансуров в телеграм-канале. "Благодаря средствам, собранным благотворительным фондом "Поддержка", было приобретено 10 комплектов радиостанций для земляков-военных. При выборе модели учитывались пожелания наших бойцов", - написал Мансуров.По его словам, комплекты радиостанции были переданы одному из военнослужащих, который находится в отпуске. В ближайшее время он снова отправится на передовую, где будет использоваться новая техника. "Каждая посылка с родного края приносит нашим бойцам чувство уверенности и поддержки. В очередной раз хочу выразить благодарность всем, кто помогает нашим защитникам", - добавил Мансуров.

https://ria.ru/20230907/uaz-1894677432.html

республика башкортостан

чишминский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика башкортостан, чишминский район