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В Калининграде начали выпуск электромобилей совместно с китайским Foton - РИА Новости, 08.09.2023
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13:55 08.09.2023 (обновлено: 14:36 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/avtotor-1894982740.html
В Калининграде начали выпуск электромобилей совместно с китайским Foton
В Калининграде начали выпуск электромобилей совместно с китайским Foton - РИА Новости, 08.09.2023
В Калининграде начали выпуск электромобилей совместно с китайским Foton
"Автотор" начал производство коммерческих электромобилей совместно с китайским автопроизводителем Foton на заводе в Калининграде, для рынка РФ машины будут... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T13:55
2023-09-08T14:36
экономика
калининград
автотор
развитие электротранспорта в россии
технологии
россия
китай
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. "Автотор" начал производство коммерческих электромобилей совместно с китайским автопроизводителем Foton на заводе в Калининграде, для рынка РФ машины будут выпускаться под брендом Brock, говорится в сообщении компании."Автотор" приступил к производству мало- и среднетоннажных коммерческих автомобилей с электрической силовой установкой в сотрудничестве с одним из ведущих производителей грузовой техники в КНР - компанией Foton. Для российского рынка эта продукция будет выпускаться под маркой Brock", - сообщил "Автотор".На конвейере завода стартовало производство одновременно двух моделей: Brock 75 (полная масса 7,5 тонны, максимальная мощность двигателя – 115 кВт, пробег на одной зарядке с постоянной скоростью - 300 км) и Brock 160 (полная масса 16 тонн, максимальная мощность двигателя 160 кВт, пробег на одной зарядке с постоянной скоростью - 300 км).
https://ria.ru/20230823/atom-1891648397.html
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россия
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экономика, калининград, автотор, развитие электротранспорта в россии, технологии, россия, китай
Экономика, Калининград, Автотор, Развитие электротранспорта в России, Технологии, Россия, Китай
В Калининграде начали выпуск электромобилей совместно с китайским Foton

В Калининграде завод "Автотор" начал выпуск коммерческих электромобилей

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкЗавод "Автотор" в Калининграде
Завод Автотор в Калининграде - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Завод "Автотор" в Калининграде. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. "Автотор" начал производство коммерческих электромобилей совместно с китайским автопроизводителем Foton на заводе в Калининграде, для рынка РФ машины будут выпускаться под брендом Brock, говорится в сообщении компании.
"Автотор" приступил к производству мало- и среднетоннажных коммерческих автомобилей с электрической силовой установкой в сотрудничестве с одним из ведущих производителей грузовой техники в КНР - компанией Foton. Для российского рынка эта продукция будет выпускаться под маркой Brock", - сообщил "Автотор".
На конвейере завода стартовало производство одновременно двух моделей: Brock 75 (полная масса 7,5 тонны, максимальная мощность двигателя – 115 кВт, пробег на одной зарядке с постоянной скоростью - 300 км) и Brock 160 (полная масса 16 тонн, максимальная мощность двигателя 160 кВт, пробег на одной зарядке с постоянной скоростью - 300 км).
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ЭкономикаКалининградАвтоторРазвитие электротранспорта в РоссииТехнологииРоссияКитай
 
 
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