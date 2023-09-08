https://ria.ru/20230908/avtotor-1894982740.html

В Калининграде начали выпуск электромобилей совместно с китайским Foton

В Калининграде начали выпуск электромобилей совместно с китайским Foton - РИА Новости, 08.09.2023

В Калининграде начали выпуск электромобилей совместно с китайским Foton

"Автотор" начал производство коммерческих электромобилей совместно с китайским автопроизводителем Foton на заводе в Калининграде, для рынка РФ машины будут... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T13:55

2023-09-08T13:55

2023-09-08T14:36

экономика

калининград

автотор

развитие электротранспорта в россии

технологии

россия

китай

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. "Автотор" начал производство коммерческих электромобилей совместно с китайским автопроизводителем Foton на заводе в Калининграде, для рынка РФ машины будут выпускаться под брендом Brock, говорится в сообщении компании."Автотор" приступил к производству мало- и среднетоннажных коммерческих автомобилей с электрической силовой установкой в сотрудничестве с одним из ведущих производителей грузовой техники в КНР - компанией Foton. Для российского рынка эта продукция будет выпускаться под маркой Brock", - сообщил "Автотор".На конвейере завода стартовало производство одновременно двух моделей: Brock 75 (полная масса 7,5 тонны, максимальная мощность двигателя – 115 кВт, пробег на одной зарядке с постоянной скоростью - 300 км) и Brock 160 (полная масса 16 тонн, максимальная мощность двигателя 160 кВт, пробег на одной зарядке с постоянной скоростью - 300 км).

https://ria.ru/20230823/atom-1891648397.html

калининград

россия

китай

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экономика, калининград, автотор, развитие электротранспорта в россии, технологии, россия, китай