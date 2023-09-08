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Российские военные отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 08.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:12 08.09.2023 (обновлено: 14:17 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/ataki-1894987417.html
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 08.09.2023
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила две атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожила до 60 украинских военных и четыре единицы... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:12
2023-09-08T14:17
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила две атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожила до 60 украинских военных и четыре единицы техники, сообщили в Минобороны России."На краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск "Центр" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - отметили в ведомстве.Кроме того, в районах Серебрянки и Ямполовки в ДНР нанесено огневое поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения и 21-й механизированной бригады ВСУ."За сутки на данном направлении уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВС России отбили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила две атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожила до 60 украинских военных и четыре единицы техники, сообщили в Минобороны России.
"На краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск "Центр" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - отметили в ведомстве.
Кроме того, в районах Серебрянки и Ямполовки в ДНР нанесено огневое поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения и 21-й механизированной бригады ВСУ.
"За сутки на данном направлении уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", - добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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