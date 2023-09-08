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Эксперты предупредили об усилении DDoS-атак к последнему дню выборов - РИА Новости, 08.09.2023
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19:03 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/ataka-1895084191.html
Эксперты предупредили об усилении DDoS-атак к последнему дню выборов
Эксперты предупредили об усилении DDoS-атак к последнему дню выборов - РИА Новости, 08.09.2023
Эксперты предупредили об усилении DDoS-атак к последнему дню выборов
Атаки на систему Дистанционного электронного голосования (ДЭГ) как минимум не ослабеют к последнему дню голосования, а возможно, и усилятся, самое большое их... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T19:03
2023-09-08T19:03
политика
технологии
москва
россия
донецкая народная республика
павел данилин
элла памфилова
александр асафов
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Атаки на систему Дистанционного электронного голосования (ДЭГ) как минимум не ослабеют к последнему дню голосования, а возможно, и усилятся, самое большое их количество придется на Москву, считают политологи, опрошенные РИА Новости. Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что 8 сентября в период с восьми утра до полудня было заблокировано более пяти тысяч атак на ресурсы дистанционного электронного голосования. Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин заявил, что попытки атаковать систему ДЭГ "будут продолжаться". "Десятого числа, конечно, их будет больше, но незначительно", - отметил он. Политический обозреватель Александр Асафов также заявил, что к последнему дню голосования стоит ожидать большее количество атак. "Я думаю, что они будут интенсифицировать усилия, а не снижать их, поскольку их задача - вмешаться в процесс голосования, что они и пытаются сделать", - объяснил он. "Не думаю, что эти попытки (атаковать систему ДЭГ - ред.) будут ослабевать, включая воскресенье", - заявила, в свою очередь, вице-президент Компании развития общественных связей Наталья Линдигрин. По словам Данилина, большинство DDoS-атак придется на Москву. "Самое большое число атак придется на Москву по причине того, что в Москве тут в электронном голосовании активно очень участвуют. Ну, а также потому, что в Москве проще вызвать недовольство, как думают наши оппоненты и противники. Поэтому, конечно же, усилия будут сконцентрированы в первую очередь на Москву. Но будут и по другим регионам расходится тоже", - объяснил он. Линдигрин отметила, что такие попытки фиксируются "из разных стран" и что "большинство действий явно координируются". Данилин заявил, что у него "нет сомнения, что это попытка Запада и украинских хакеров" и "одна из мер, попыток повлиять на ситуацию в нашей стране". На выборах 2023 года ДЭГ применяется в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них - впервые, и в Москве - на собственной цифровой платформе. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня, начавшись 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230908/vybory-1895079883.html
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политика, технологии, москва, россия, донецкая народная республика, павел данилин, элла памфилова, александр асафов, госдума рф
Политика, Технологии, Москва, Россия, Донецкая Народная Республика, Павел Данилин, Элла Памфилова, Александр Асафов, Госдума РФ
Эксперты предупредили об усилении DDoS-атак к последнему дню выборов

Политологи предупредили о возможном усилении DDoS-атак к последнему дню выборов

© iStock.com / Михаил РуденкоХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© iStock.com / Михаил Руденко
Хакер. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Атаки на систему Дистанционного электронного голосования (ДЭГ) как минимум не ослабеют к последнему дню голосования, а возможно, и усилятся, самое большое их количество придется на Москву, считают политологи, опрошенные РИА Новости.
Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что 8 сентября в период с восьми утра до полудня было заблокировано более пяти тысяч атак на ресурсы дистанционного электронного голосования.
Работа участков для голосования в Москве на выборах мэра столицы - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Голосование на выборах в Москве проходит в штатном режиме, сообщили в штабе
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Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин заявил, что попытки атаковать систему ДЭГ "будут продолжаться".
"Десятого числа, конечно, их будет больше, но незначительно", - отметил он.
Политический обозреватель Александр Асафов также заявил, что к последнему дню голосования стоит ожидать большее количество атак.
"Я думаю, что они будут интенсифицировать усилия, а не снижать их, поскольку их задача - вмешаться в процесс голосования, что они и пытаются сделать", - объяснил он.
"Не думаю, что эти попытки (атаковать систему ДЭГ - ред.) будут ослабевать, включая воскресенье", - заявила, в свою очередь, вице-президент Компании развития общественных связей Наталья Линдигрин.
По словам Данилина, большинство DDoS-атак придется на Москву.
"Самое большое число атак придется на Москву по причине того, что в Москве тут в электронном голосовании активно очень участвуют. Ну, а также потому, что в Москве проще вызвать недовольство, как думают наши оппоненты и противники. Поэтому, конечно же, усилия будут сконцентрированы в первую очередь на Москву. Но будут и по другим регионам расходится тоже", - объяснил он.
Линдигрин отметила, что такие попытки фиксируются "из разных стран" и что "большинство действий явно координируются". Данилин заявил, что у него "нет сомнения, что это попытка Запада и украинских хакеров" и "одна из мер, попыток повлиять на ситуацию в нашей стране".
На выборах 2023 года ДЭГ применяется в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них - впервые, и в Москве - на собственной цифровой платформе.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня, начавшись 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Делегаты в коридоре здания Секретариата Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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Вчера, 18:22
 
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