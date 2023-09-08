https://ria.ru/20230908/ataka-1895084191.html

Эксперты предупредили об усилении DDoS-атак к последнему дню выборов

Эксперты предупредили об усилении DDoS-атак к последнему дню выборов - РИА Новости, 08.09.2023

Эксперты предупредили об усилении DDoS-атак к последнему дню выборов

Атаки на систему Дистанционного электронного голосования (ДЭГ) как минимум не ослабеют к последнему дню голосования, а возможно, и усилятся, самое большое их... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T19:03

2023-09-08T19:03

2023-09-08T19:03

политика

технологии

москва

россия

донецкая народная республика

павел данилин

элла памфилова

александр асафов

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Атаки на систему Дистанционного электронного голосования (ДЭГ) как минимум не ослабеют к последнему дню голосования, а возможно, и усилятся, самое большое их количество придется на Москву, считают политологи, опрошенные РИА Новости. Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что 8 сентября в период с восьми утра до полудня было заблокировано более пяти тысяч атак на ресурсы дистанционного электронного голосования. Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин заявил, что попытки атаковать систему ДЭГ "будут продолжаться". "Десятого числа, конечно, их будет больше, но незначительно", - отметил он. Политический обозреватель Александр Асафов также заявил, что к последнему дню голосования стоит ожидать большее количество атак. "Я думаю, что они будут интенсифицировать усилия, а не снижать их, поскольку их задача - вмешаться в процесс голосования, что они и пытаются сделать", - объяснил он. "Не думаю, что эти попытки (атаковать систему ДЭГ - ред.) будут ослабевать, включая воскресенье", - заявила, в свою очередь, вице-президент Компании развития общественных связей Наталья Линдигрин. По словам Данилина, большинство DDoS-атак придется на Москву. "Самое большое число атак придется на Москву по причине того, что в Москве тут в электронном голосовании активно очень участвуют. Ну, а также потому, что в Москве проще вызвать недовольство, как думают наши оппоненты и противники. Поэтому, конечно же, усилия будут сконцентрированы в первую очередь на Москву. Но будут и по другим регионам расходится тоже", - объяснил он. Линдигрин отметила, что такие попытки фиксируются "из разных стран" и что "большинство действий явно координируются". Данилин заявил, что у него "нет сомнения, что это попытка Запада и украинских хакеров" и "одна из мер, попыток повлиять на ситуацию в нашей стране". На выборах 2023 года ДЭГ применяется в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них - впервые, и в Москве - на собственной цифровой платформе. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня, начавшись 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230908/vybory-1895079883.html

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политика, технологии, москва, россия, донецкая народная республика, павел данилин, элла памфилова, александр асафов, госдума рф