https://ria.ru/20230908/ataka-1894913685.html
В Херсонской области эвакуировали избирательную комиссию из-за обстрела
В Херсонской области эвакуировали избирательную комиссию из-за обстрела - РИА Новости, 08.09.2023
В Херсонской области эвакуировали избирательную комиссию из-за обстрела
Избирательную комиссию в Херсонской области эвакуировали из-за ракетной атаки, заявили глава ЦИК РФ Элла Памфилова и ее заместитель Николай Булаев на брифинге в РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T10:56
2023-09-08T10:56
2023-09-08T13:44
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Избирательную комиссию в Херсонской области эвакуировали из-за ракетной атаки, заявили глава ЦИК РФ Элла Памфилова и ее заместитель Николай Булаев на брифинге в пятницу."Дело в том, что у нас меняется там ситуация (в новых регионах РФ - ред.). В Херсонской области, Николай Иванович (Булаев) скажет подробнее, там пришлось эвакуировать комиссию"- сказала Памфилова.Булаев объяснил, что это произошло из-за того, что "в Херсоне объявлена ракетная атака". Он уточнил, что из-за эвакуации избиркома голосование было отложено на один час.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230908/nablyudateli-1894914597.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , происшествия, единый день голосования в россии — 2023
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Единый день голосования в России — 2023
В Херсонской области эвакуировали избирательную комиссию из-за обстрела
ЦИК: избирательную комиссию под Херсоном эвакуировали из-за ракетной атаки