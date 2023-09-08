https://ria.ru/20230908/ataka-1894913685.html

В Херсонской области эвакуировали избирательную комиссию из-за обстрела

В Херсонской области эвакуировали избирательную комиссию из-за обстрела - РИА Новости, 08.09.2023

В Херсонской области эвакуировали избирательную комиссию из-за обстрела

Избирательную комиссию в Херсонской области эвакуировали из-за ракетной атаки, заявили глава ЦИК РФ Элла Памфилова и ее заместитель Николай Булаев на брифинге в РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T10:56

2023-09-08T10:56

2023-09-08T13:44

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Избирательную комиссию в Херсонской области эвакуировали из-за ракетной атаки, заявили глава ЦИК РФ Элла Памфилова и ее заместитель Николай Булаев на брифинге в пятницу."Дело в том, что у нас меняется там ситуация (в новых регионах РФ - ред.). В Херсонской области, Николай Иванович (Булаев) скажет подробнее, там пришлось эвакуировать комиссию"- сказала Памфилова.Булаев объяснил, что это произошло из-за того, что "в Херсоне объявлена ракетная атака". Он уточнил, что из-за эвакуации избиркома голосование было отложено на один час.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230908/nablyudateli-1894914597.html

херсонская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

херсонская область , происшествия, единый день голосования в россии — 2023