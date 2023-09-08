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В Херсонской области эвакуировали избирательную комиссию из-за обстрела - РИА Новости, 08.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:56 08.09.2023 (обновлено: 13:44 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/ataka-1894913685.html
В Херсонской области эвакуировали избирательную комиссию из-за обстрела
В Херсонской области эвакуировали избирательную комиссию из-за обстрела - РИА Новости, 08.09.2023
В Херсонской области эвакуировали избирательную комиссию из-за обстрела
Избирательную комиссию в Херсонской области эвакуировали из-за ракетной атаки, заявили глава ЦИК РФ Элла Памфилова и ее заместитель Николай Булаев на брифинге в РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T10:56
2023-09-08T13:44
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Избирательную комиссию в Херсонской области эвакуировали из-за ракетной атаки, заявили глава ЦИК РФ Элла Памфилова и ее заместитель Николай Булаев на брифинге в пятницу."Дело в том, что у нас меняется там ситуация (в новых регионах РФ - ред.). В Херсонской области, Николай Иванович (Булаев) скажет подробнее, там пришлось эвакуировать комиссию"- сказала Памфилова.Булаев объяснил, что это произошло из-за того, что "в Херсоне объявлена ракетная атака". Он уточнил, что из-за эвакуации избиркома голосование было отложено на один час.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230908/nablyudateli-1894914597.html
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херсонская область , происшествия, единый день голосования в россии — 2023
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Единый день голосования в России — 2023
В Херсонской области эвакуировали избирательную комиссию из-за обстрела

ЦИК: избирательную комиссию под Херсоном эвакуировали из-за ракетной атаки

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Избирательную комиссию в Херсонской области эвакуировали из-за ракетной атаки, заявили глава ЦИК РФ Элла Памфилова и ее заместитель Николай Булаев на брифинге в пятницу.
"Дело в том, что у нас меняется там ситуация (в новых регионах РФ - ред.). В Херсонской области, Николай Иванович (Булаев) скажет подробнее, там пришлось эвакуировать комиссию"- сказала Памфилова.
Булаев объяснил, что это произошло из-за того, что "в Херсоне объявлена ракетная атака". Он уточнил, что из-за эвакуации избиркома голосование было отложено на один час.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Печать бюллетеней для голосования на выборах - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествияЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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