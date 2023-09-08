https://ria.ru/20230908/armeniya-1894979698.html

МИД выразил надежду, что в деле Бадаляна и Геворкяна правда восторжествует

МИД выразил надежду, что в деле Бадаляна и Геворкяна правда восторжествует - РИА Новости, 08.09.2023

МИД выразил надежду, что в деле Бадаляна и Геворкяна правда восторжествует

Замглавы департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства Андрей Настасьин выразил надежду, что в истории с задержанием в Армении... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T13:47

2023-09-08T13:47

2023-09-08T13:47

в мире

армения

россия

ереван

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894829865_0:81:640:441_1920x0_80_0_0_4bb0af8824287c906ab6b0d0acbc7c79.jpg

ЕРЕВАН, 8 сен - РИА Новости. Замглавы департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства Андрей Настасьин выразил надежду, что в истории с задержанием в Армении пророссийского блогера Мики Бадаляна и журналиста Sputnik Армения Ашота Геворкяна правда восторжествует. Глава Россотрудничества Евгений Примаков в четверг заявил, что в Армении пропал пророссийский блогер Микаэл Бадалян. Sputnik Армения в свою очередь сообщило, что блогер Бадалян задержан в городе Горис вместе с обозревателем агентства Ашотом Геворкяном, они находятся в СК. Это задержание стало очередной провокацией Запада в преддверии проведения в Ереване Российско-армянского медиафорума, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Позднее СК Армении сообщил, что Бадалян и Геворкян и еще пять человек задержаны в рамках дела о незаконном обороте огнестрельного оружия. "Наверное, все обратили внимание на задержание армянского блогера, пророссийского блогера Мики Бадаляна и корреспондента Sputnik Армения, который ведет передачу "Мы" (на радио - ред.). Сейчас, я так понимаю, идут следственные действия, но надеюсь, что все-таки правда восторжествует", - сказал Настасьи, его цитирует Sputnik Армения. Дипломат выразил надежду, что их задержали не за профессиональную деятельность, не за то, что они делали какую-то работу, направленную на позитивное освещение России. "В противном случае ситуация будет весьма странной", - сказал он. Настасьин также отметил четкую и не сиюминутную тенденцию к ухудшению в Армении информационного фона вокруг России. По его словам, все больше наблюдается критических отзывов, потока информации, направленной на подрыв двусторонних отношений. Эта информация однобокая, негативная и не соответствующая действительности, она противоречит двусторонним отношениям добавил он. СМИ могут сыграть определенную роль в выправлении этого информационного фона, полагает дипломат. Представитель МИД отметил, что в Армению активно проникают зарубежные структуры, НПО, эксперты, которые финансируют всю эту работу. "Их деятельность никакого отношения к Армении не имеет, она лишь направлена против России. И когда этим силам не нужна будет больше площадка Армении, они забудут, где страна находится просто. Это нужно понимать, нужно видеть друзей друзьями", - добавил он. Первый российско-армянский медиафорум проходит в Армении 6-8 сентября. Накануне делегация, в составе которой представители российского медиапространства и эксперты ведущих аналитических центров, встретилась с заместителем министра иностранных дел Республики Армения Мнацаканом Сафаряном и секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном.

https://ria.ru/20230908/armeniya-1894909650.html

https://ria.ru/20230907/zaderzhanie-1894846862.html

https://ria.ru/20230905/armeniya-1894260494.html

армения

россия

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, россия, ереван, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)