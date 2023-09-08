https://ria.ru/20230908/arkhivy-1894866016.html

Опубликованы документы об освобождении Донбасса от гитлеровцев в 1943 году

Опубликованы документы об освобождении Донбасса от гитлеровцев в 1943 году - РИА Новости, 08.09.2023

Опубликованы документы об освобождении Донбасса от гитлеровцев в 1943 году

Министерство обороны РФ открыло на своем сайте новый исторический раздел "И вновь забилось сердце Донбасса", где опубликованы архивные документы, рассказывающие РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T00:08

2023-09-08T00:08

2023-09-08T00:08

донбасс

россия

донецк

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Министерство обороны РФ открыло на своем сайте новый исторический раздел "И вновь забилось сердце Донбасса", где опубликованы архивные документы, рассказывающие об одной из героических страниц Великой Отечественной войны - освобождении советскими войсками Донбасса от гитлеровских оккупантов 80 лет назад. Восьмого сентября 1943 года армия изгнала немецко-фашистских захватчиков из столицы Донбасса города Сталино (сейчас Донецк). Поэтому эта дата отмечается как день освобождения всего Донбасса. Донбасская наступательная операция продолжалась с 13 августа по 22 сентября 1943 года. Противнику было нанесено тяжелое поражение: Красная Армия за короткий срок разгромила 13 дивизий вермахта, включая две танковые. В результате проведенной операции стране была возвращена важнейшая угольно-металлургическая база и богатейший сельскохозяйственный район. Главный удар в обход Открывается раздел картой о боевых действиях 5-й ударной армии за период с 28 августа по 10 сентября 1943 года. На ближних подступах к городу ее соединения и части встретили ожесточенное сопротивление фашистов, которые, опираясь на железные дороги и господствующие высоты, пытались задержать продвижение советских войск. Однако 5-я ударная армия смогла пробиться западнее и юго-западнее дороги Макеевка-Славянск и занять ряд важных опорных пунктов. Обходя город с севера, она перерезала немецкие коммуникации на Днепропетровск, после чего с нескольких сторон приступила к штурму города. Разбив противника и освободив Сталино, 5-я ударная армия стала наступать еще стремительнее, но уже в юго-западном направлении - с целью перерезать пути отхода отступающих гитлеровских войск. Замысел советского командования с обходным маневром с севера отражен и в других опубликованных документах. В частности, он упоминается в боевом распоряжении командующего войсками Южного фронта генерал-полковника Федора Толбухина от 6 сентября 1943 года. Тогда командующий 5-й ударной армией генерал-лейтенант Вячеслав Цветаев получил следующую задачу: "Решительной атакой разгромить противостоящего противника и, нанося главный удар в обход Сталино с севера, овладеть городом". Подробно о том, как именно освобождался город, какие части были в этом задействованы и где они продвигались, говорится в журнале боевых действий 5-й ударной армии: "9-й краснознаменный стрелковый корпус под командованием Героя Советского Союза генерал-майора Рослого овладел железнодорожной станцией и северной частью города, занимая кварталы № 54, 102, 298, 304, 114, 179. 3-й гвардейский стрелковый корпус под командованием гвардии генерал-майора Белова овладел юго-восточной частью города и к 21.00 7.9.43 вышел в западную часть, занимая кварталы 192, 159, 229". Как свидетельствуют страницы данного журнала, разгром противника под Сталино был столь сокрушительным, что вынудил его к беспорядочному отступлению. В связи с этим передовые подразделения Красной Армии получили новые задачи: "Перерезать пути отходящего противника, взрывать мосты, громить штабы, тылы и автоколонны противника. Захватив пленных, установить нумерацию отходящих частей". Сложность выполнения данных задач заключалась в том, что гитлеровцы отступали очень быстро: "Действия должны быть смелыми, энергичными. Главное - не терять боевого соприкосновения", - предписывалось советским подразделениям. Хронология освобождения Сталино В боях за освобождение Сталино отличились многие соединения и части. Среди всех отличившихся соединений особое положение занимает 301-я стрелковая дивизия, получившая почетное наименование "Сталинской". Именно ее части первыми ворвались в город. В 14.00 7 сентября 1943 года после перегруппировки и артиллерийской подготовки они приступили к уничтожению опорного пункта вермахта на северо-востоке от Сталино. Уже через два часа завязались бои в самом городе: "В 16.00 передовые разведывательные группы 1052-го стрелкового полка с боем ворвались на северную окраину Сталино, где завязался упорный бой с засевшими в домах автоматчиками противника", - сообщается в журнале боевых действий 301-й Сталинской стрелковой дивизии. В представленном в разделе документе поэтапно показан ход уличных боев: "В 19.15 весь 1052-й стрелковый полк штурмом овладел северной окраиной Сталино. В 20.00 остальные части дивизии атаковали северо-восточную окраину города и приступили к очистке северной и центральной части города от противника. При овладении городом Сталино противник оказывал упорное сопротивление и неоднократно переходил в контратаки пехотой при поддержке танков и самоходных пушек. Все контратаки были отбиты с большими потерями для противника. В 23.00 части дивизии полностью очистили от противника северную и центральную часть города и вышли на северо-западную окраину Сталино". Вечером 8 сентября 1943 года в ознаменование освобождения Сталино Москва салютовала - состоялось 20 артиллерийских залпов из 224 орудий. Приход Красной Армии избавил жителей Сталино от невыносимых условий оккупационного режима. За несколько лет, в течение которых в городе хозяйничали гитлеровцы, его население сократилось в несколько раз. К началу Великой Отечественной войны город Сталино насчитывал 507 тысяч человек, к моменту освобождения количество жителей сократилось до 175 тысяч. Когда советские воины освободили столицу Донбасса, они обнаружили в ней братские могилы зверски замученных узников фашистского лагеря, сожженные немецкими факельщиками целые улицы. Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива МО РФ об освобождении столицы Донбасса, ожесточенных боях с немецко-фашистскими оккупантами и героизме советских воинов направлена на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, противодействие фальсификации истории, отмечает российское военное ведомство. Обнародование рассекреченных архивных документов о преступлениях гитлеровцев и их пособников станет достойным ответом, жестким напоминанием тем, кто сегодня воюет с прошлым и осознанно в угоду политической конъюнктуре перевирает историю, подчеркнул президент России Владимир Путин, выступая во вторник на заседании оргкомитета "Победа". История стала использоваться как оружие идеологической борьбы, и России необходим адекватный инструмент защиты, способный не только отражать, но и предотвращать всякие удары подобного рода, указал глава государства.

https://ria.ru/20230622/katyn-1879735507.html

https://ria.ru/20230907/dokumenty-1894649080.html

https://ria.ru/20230830/dokumenty-1893055279.html

https://ria.ru/20230823/dokumenty-1891628102.html

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донбасс, россия, донецк, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945)