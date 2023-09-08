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Под Ростовом арестовали мужчину, стрелявшего в участника СВО в Батайске - РИА Новости, 08.09.2023
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21:04 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/arest-1895103231.html
Под Ростовом арестовали мужчину, стрелявшего в участника СВО в Батайске
Под Ростовом арестовали мужчину, стрелявшего в участника СВО в Батайске - РИА Новости, 08.09.2023
Под Ростовом арестовали мужчину, стрелявшего в участника СВО в Батайске
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест Араза Айдын оглы Гусейнова, обвиняемого в стрельбе возле кафе в Батайске Ростовской области, сообщил РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T21:04
2023-09-08T21:04
происшествия
ростов-на-дону
василий голубев
батайск
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сен - РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест Араза Айдын оглы Гусейнова, обвиняемого в стрельбе возле кафе в Батайске Ростовской области, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона. "Ленинским районным судом Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Гусейнову Аразу Айдын оглы... по 30 октября 2023 года включительно", - сказал он. По данным суда, 3 сентября возле кафе в Батайске произошел конфликт между местными жителями, в ходе которого один из мужчин выстрелил в другого не менее 14 раз и скрылся. В соцсетях сообщалось, что причиной ссоры стало участие молодого человека в военных действиях в зоне спецоперации. В пятницу подозреваемый был задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенном из хулиганских побуждений. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что взял на личный контроль "инцидент с участником СВО".
https://ria.ru/20230817/krazha-1890522719.html
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происшествия, ростов-на-дону, василий голубев, батайск, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Василий Голубев, Батайск, Ростовская область
Под Ростовом арестовали мужчину, стрелявшего в участника СВО в Батайске

В Ростовской области арестовали мужчину, стрелявшего в участника СВО в Батайске

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в город Ростов-на-Дону
Сотрудники полиции в город Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Сотрудники полиции в город Ростов-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сен - РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест Араза Айдын оглы Гусейнова, обвиняемого в стрельбе возле кафе в Батайске Ростовской области, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона.
«
"Ленинским районным судом Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Гусейнову Аразу Айдын оглы... по 30 октября 2023 года включительно", - сказал он.
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По данным суда, 3 сентября возле кафе в Батайске произошел конфликт между местными жителями, в ходе которого один из мужчин выстрелил в другого не менее 14 раз и скрылся. В соцсетях сообщалось, что причиной ссоры стало участие молодого человека в военных действиях в зоне спецоперации. В пятницу подозреваемый был задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенном из хулиганских побуждений.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что взял на личный контроль "инцидент с участником СВО".
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