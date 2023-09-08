https://ria.ru/20230908/arest-1895062742.html

В Москве арестовали таксиста, сбившего ребенка на переходе в Москве

В Москве арестовали таксиста, сбившего ребенка на переходе в Москве - РИА Новости, 08.09.2023

В Москве арестовали таксиста, сбившего ребенка на переходе в Москве

Арестован таксист, который проехал на красный свет и сбил мальчика на пешеходном переходе на востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T17:48

2023-09-08T17:48

2023-09-08T17:48

происшествия

авто

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Арестован таксист, который проехал на красный свет и сбил мальчика на пешеходном переходе на востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. Ранее СК РФ возбудил уголовное дело после того, как таксист, проехав на красный свет, сбил мальчика на переходе. По данным ведомства, 7 сентября таксист, двигаясь на автомобиле KIA по улице Нижегородской в Москве, наехал на десятилетнего мальчика. Ребенок доставлен в больницу. "С учетом позиции Таганской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в совершении ДТП, в результате которого пострадал 10-летний мальчик", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230907/delo-1894863238.html

https://ria.ru/20230830/taksist-1893222307.html

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происшествия, авто, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)