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В Москве арестовали таксиста, сбившего ребенка на переходе в Москве - РИА Новости, 08.09.2023
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17:48 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/arest-1895062742.html
В Москве арестовали таксиста, сбившего ребенка на переходе в Москве
В Москве арестовали таксиста, сбившего ребенка на переходе в Москве - РИА Новости, 08.09.2023
В Москве арестовали таксиста, сбившего ребенка на переходе в Москве
Арестован таксист, который проехал на красный свет и сбил мальчика на пешеходном переходе на востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T17:48
2023-09-08T17:48
происшествия
авто
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Арестован таксист, который проехал на красный свет и сбил мальчика на пешеходном переходе на востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. Ранее СК РФ возбудил уголовное дело после того, как таксист, проехав на красный свет, сбил мальчика на переходе. По данным ведомства, 7 сентября таксист, двигаясь на автомобиле KIA по улице Нижегородской в Москве, наехал на десятилетнего мальчика. Ребенок доставлен в больницу. "С учетом позиции Таганской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в совершении ДТП, в результате которого пострадал 10-летний мальчик", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230907/delo-1894863238.html
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происшествия, авто, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали таксиста, сбившего ребенка на переходе в Москве

Прокуратура Москвы: арестован таксист, сбивший 10-летнего мальчика

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Арестован таксист, который проехал на красный свет и сбил мальчика на пешеходном переходе на востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело после того, как таксист, проехав на красный свет, сбил мальчика на переходе. По данным ведомства, 7 сентября таксист, двигаясь на автомобиле KIA по улице Нижегородской в Москве, наехал на десятилетнего мальчика. Ребенок доставлен в больницу.
Здание Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
СК возбудил дело после того, как таксист сбил мальчика на переходе в Москве
Вчера, 23:13
"С учетом позиции Таганской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в совершении ДТП, в результате которого пострадал 10-летний мальчик", - говорится в сообщении.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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30 августа, 17:36
 
ПроисшествияАвтоМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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